10 Najlepszych alternatyw dla Lightroom w 2020

Czy szukasz takiej alternatywy dla programu Lightroom, która posiada wiele przydatnych funkcji do edycji i zarządzania zdjęciami? Chciałbyś korzystać z Lightroom za darmo?

Znalazłem 10 najlepszych alternatyw dla Lightrooma, które mogą całkowicie lub częściowo go zastąpić. Niektóre z nich umożliwiają wykorzystanie wersji próbnej, podczas gdy inne są dostępne absolutnie bez żadnych opłat, co jest dobrą wiadomością, jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnym oprogramowaniem.

1. Luminar 4

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $69

Jeśli potrzebujesz bardzo prostej, ale wydajnej aplikacji, która pozwala usystematyzować pliki na dysku twardym (bez konieczności importowania plików) lub posiadania profesjonalnych filtrów/ustawień wstępnych i obsługi najnowszych formatów plików RAW, Skylum Luminar 4 jest prawdopodobnie najlepszą opcją.

2. ON1 Photo RAW

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $99.99

ON1 obejmuje wszystkie standardowe narzędzia oświetleniowe: ekspozycję, kontrast, rozjaśnienia, półcienie, cienie, czerń i biel. Narzędzie struktury koryguje mikro-kontrast, pozwalając na zwiększenie jasności. Możesz zapisać swoje ustawienia jako ustawienia wstępne, które będą używane w przyszłości jako podstawowe ustawienia wstępne dla programu Lightroom.

3. RawTherapee

Cena: za darmo

RawTherapee to wieloplatformowa aplikacja typu open source do korekcji kolorów. Jest to najlepszy wybór dla użytkowników systemu Linux.

Wśród standardowych narzędzi można znaleźć: redukcję szumów, ostrość, korekcję kolorów i ekspozycji, cienie, balans bieli itp.

4. Capture One Pro

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $20/miesięcznie

Wszystkie narzędzia, od prostych suwaków cieni i ekspozycji po balans bieli lub HSL, działają na wybrane warstwy. Pozwala to regulować krycie każdej warstwy z osobna.

Capture One nie jest ograniczony do 8-kolorowego panelu HSL, a narzędzie próbnik kolorów pozwala wybrać dowolny kolor lub spektrum kolorów na obrazie. Program pozwala na ustawienie zakresu kolorów, odcienia, nasycenia i jasności.

5. Darktable

Cena: za darmo

Ten program obsługuje edytowanie RAW dla ponad 400 kamer i ma narzędzia, które nie są dostępne w Lightroom CC (podział tonów i krzywe).

6. DxO PhotoLab

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $129

DxO PhotoLab ma narzędzie redukcji szumów znane jako powiększenie zdjęcia (ta funkcja jest dostępna tylko dla plików RAW). Oznacza to, że możesz fotografować w warunkach słabego oświetlenia lub z wyższym ISO, zachowując ostrość i szczegóły.

7. ACDSee Photo Studio Ultimate

Cena: 7-dniowa wersja próbna lub $99.99

ACDSee jest podobny do Lightrooma pod względem podzielenia interfejsu na moduły, jednak sposób ich działania jest nieco inny.

Istnieją dwa tryby edycji obrazu: dopracowywanie i edycje. Program jest podobny do Lightrooma, ponieważ oferuje tylko suwaki do korekcji kolorów, ekspozycji, kontrastu i nasycenia, które znajdują się obok jasności i ostrości.

8. AlienSkin Exposure X5

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $149

Podstawowy panel ekspozycji jest prawie identyczny jak Lightroom: zawiera suwaki ekspozycji, kontrastu, świateł, cieni, czerni i bieli. Istnieją również trzy suwaki dla jasności, jaskrawości i nasycenia.

9. Corel AfterShot Pro

Cena: $99

Jest to złożony program, który pomaga wykonywać wycinanie, edycję zdjęć i drukowanie. Ekspozycja, balans bieli, nasycenie i kontrast, wyostrzanie i redukcja szumów, dodawanie metadanych to tylko kilka narzędzi, które ma ten edytor zdjęć.

10. Zoner Photo Studio X

Cena: 30-dniowa darmowa wersja próbna lub $4.99/miesiąc

Za pomocą narzędzia klonowania możesz usunąć plamy lub inne niechciane obiekty z tła. Dostępne są również narzędzia dodawania i nagrywania, ostrość, warstwy korekcyjne i edycja układu fotoksiążki.