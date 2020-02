Pobierz program

123 Photo Viewer to bardzo prosta w obsłudze przeglądarka zdjęć na komputerach z systemem operacyjnym Windows 10.

Szybkość przede wszystkim

123 Photo Viewer posiada nowoczesny, minimalistyczny interfejs użytkownika. Ale wygląd to nie wszystko. W trakcie pracy możemy bowiem szybko wykonywać rozmaite działania (np. przeglądając zdjęcia wystarczy wcisnąć Esc, by zamknąć fotografię, a chcąc usunąć obrazy możemy albo skorzystać z myszy, co pozwoli nam przenieść je do kosza lub pozbyć się ich na stałe przyciskiem Del).

Komfortowe użytkowanie

Wsparcie techniki „przeciągnij i upuść” pozwala na szybkie otwieranie plików bez konieczności wskazywania ich ścieżki zapisu na dysku twardym lub innym nośniku. Przechodzenie między zdjęciami w 123 Photo Viewer jest bardzo proste, gdyż jedyne, co musimy zrobić, to kliknąć z lewej (poprzedni obraz) lub z prawej (następny) strony ekranu.

Obsługiwane formaty plików

123 Photo Viewer jest programem adresowanym zarówno do mniej, jak i bardziej wymagających użytkowników. Ci drudzy z pewnością ucieszą się na wieść, że opisywane narzędzie – poza standardowymi formatami plików graficznych – wspiera także grafiki zapisane jako WEBP, DDS, TGA, RAW, PSD (wymagana maksymalna kompatybilność z Photoshopem), AI (w wersji 9 lub wyższej) i nie tylko.

Praca w trybie wsadowym

Nie da się ukryć, że po powrocie z rodzinnego urlopu czy też po zakończeniu uroczystości dysponujemy pokaźną liczbą zdjęć. Dlatego też 123 Photo Viewer może pracować w trybie wsadowym, co pozwala na konwertowanie, zmianę rozmiaru lub zmianę nazwy wielu plików jednocześnie. Nie musimy więc edytować każdej fotografii ręcznie, poświęcając na wykonanie tej czynności swojego wolnego czasu.

123 Photo Viewer – najważniejsze informacje: