06.05.2014 18:55 • Recenzja do wersji 1.0.9.340

Po przesiadce na Windowsa poważnie się zawiodłam. Używałam 1password 4 na Macu i Androidzie i byłam zadowolona, teraz szukam czegoś nowego i jestem gotowa ręcznie przepisywać wszystkie loginy i hasła. Może 3 lata temu to był dobry program, teraz nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek standardami usability. Jeśli to faktycznie jest najlepszy menadżer haseł pod tą platformę to znaczy, że jest to całkiem spora nisza.