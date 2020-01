Pobierz​ program

1by1 to minimalistyczny odtwarzacz plików audio wykorzystujący niewielkie ilości zasobów systemowych.

Interfejs aplikacji 1by1 zbudowany jest w oparciu o przeglądarkę katalogów, w której wskazujemy folder z muzyką do odtworzenia. Odtwarzacz w przeciwieństwie do innych programów nie generuje playlist, a lista ścieżek tworzona jest na podstawie lokalizacji folderu lub folderów. Każdą utwór i ścieżkę można dodać do ulubionych. Takie rozwiązanie pozwala na szybki dostęp do ulubionych plików MP3 bez konieczności poruszania się za każdym razem po katalogach rozmieszczonych po dysku twardym.

Domyślnie 1by1 umożliwia odtwarzania plików audio za pośrednictwem jednego z dwóch dostępnych dekoderów: ACM (MP3) lub mpglib (MP2, MP3). Możliwa jest również instalacja dodatkowych pluginów (zgodnych Winamp 2.x) dodających wsparcie dla kolejnych formatów (OGG, WAV itp.).

Dodatkowo autor zaimplementował w 1by1 funkcje podstawowego zarządzania plikami, w tym kopiowanie, usuwanie, przenoszenie itp. jak również tworzenia popularnych playlist, edycji tagów plików MP3 itp. 1by1 wykorzystuje średnio około 4 MB pamięci RAM.