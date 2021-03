24-godzinny cyfrowy detoks? Firma chce zapłacić 2400 dol. osobie, której się to uda

Udostępnij:

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele osób do pracy lub nauki zdalnej, a spędzanie czasu przed ekranami stało się koniecznością. Jeszcze w raporcie z 2019 roku organizacja non-profit Common Sense Media wykazała, że nastolatkowie spędzają średnio 7 godzin dziennie przed ekranem na samej rozrywce. Teraz te statystyki zdecydowanie poszły w górę, co niekoniecznie jest korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego serwis Reviews.org postanowił zapłacić 2400 dolarów (ok. 9300 zł) osobom, która podejmą się (i wytrwają) 24-godzinnego "detoksu cyfrowego".

Na stronie Reviews.org znajdziemy dokładne wytyczne, jakimi będą musieli kierować się osoby podejmujące wyzwanie. Założeniem jest przetrwanie 24 godzin bez dostępu do smartfonów, telewizorów, komputerów, konsol, smartwatchy oraz innych inteligentnych urządzeń domowych. Nie martwcie się, będzie można korzystać z mikrofalówki, żartują organizatorzy.

Wybrani kandydaci, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w cyfrowym detoksie na stronie Reviews.org, otrzymają sejfy do przechowywania elektroniki oraz kartę podarunkową do wykorzystania w serwisie Amazon o wartości 200 dolarów, która ma posłużyć do stworzenia "zestawu przetrwania" dnia bez technologii.

Osoby biorące udział w wyzwaniu będą mogły wybrać dzień, w którym podejmą cyfrowy detoks, tak by nie kolidowało to z ich obowiązkami. Na koniec 24-godzinnego eksperymentu uczestnicy będą musieli przesłać specjalny raport potwierdzający, w jaki sposób spędzali czas bez technologii (co będą robić, zależy tylko od nich). Jeśli im się powiedzie, otrzymają 2400 dolarów nagrody.

Kandydaci muszą opowiedzieć w co najmniej 100 słowach, dlaczego chcą wziąć udział w wyzwaniu, a zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2021. Niestety, jeśli również chcieliście spróbować swoich sił w cyfrowym detoksie, to akcja ograniczona jest tylko do osób, które otrzymały pozwolenie na pracę w USA.

Spędzamy za dużo czasu przed ekranami

Wspomnieliśmy na początku, że pandemia zmusiła większość nas do zwiększenia aktywności w sieci oraz przed komputerami i smartfonami. Nowy raport Reviews.org na temat uzależnień od telefonów stwierdził, że aż 75,4 proc. Amerykanów uważa się za uzależnionych od swoich smartfonów. Większość osób przyznała, że sprawdza swoje telefony raz na 8 minut lub 160 razy dziennie.

To samo badanie pokazało, że ludzie spędzają średnio 56 godzin i 42 minuty tygodniowo na oglądaniu telewizji, czyli prawie 17 godzin dłużej niż wynosi czas pracy na pełen etat. 17,3 proc. rodziców przyznało również, że spędza więcej czasu ze smartfonem niż z dziećmi.

Reviews.org wskazuje, że zbyt długi czas spędzany przed ekranami komputerów czy smartfonów wiąże się z licznymi zagrożeniami dla zdrowia, wśród których można wymienić krótkowzroczność, problemy ze snem, zwiększone ryzyko otyłości czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaproponowany przez nich cyfrowy detoks ma pokazać uczestnikom, że ograniczenie czasu przed ekranami może przynieść wiele korzyści. Nagroda za przetrwanie wyzwania ma tylko osłodzić tę "lekcję".