Do naszej redakcji trafił świeży przykład wiadomości wysłanej przez WhatsAppa, w której nadawca sugeruje możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy po kliknięciu załączonego linku. Na takie oferty lepiej nie reagować, wiadomości usuwać, a nadawcę zgłaszać jako spam, o ile jest to natarczywy kontakt, którego wcale nie oczekiwaliśmy. Podobnie jak w przypadku klasycznego phishingu, takie wiadomości to najczęściej wstęp do jakiegoś rodzaju oszustwa, zaczynającego się przynajmniej od kradzieży danych osobowych.