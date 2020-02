3 promocje dla graczy w x-kom. Rabaty na monitory, myszki i nie tylko

Udostępnij:

Na przełomie lutego i marca gracze świętują, kierując swój wzrok ku Katowicom i zawodom Intel Extreme Masters. Z tej okazji x-kom przygotował 3 promocje z gamingiem w roli głównej. Laptopy, monitory i komponenty oraz wiele akcesoriów czekają w obniżonych cenach.

Graj ze wszystkimi

Czas przygotować się do walki w grze i zgodnie z hasłem akcji promocyjnej w x-kom, być ready2play. Bogaty wybór produktów pozwala uzupełnić ekwipunek gracza lub skompletować go od zera. Oto kilka propozycji z tego, co przygotowano w x-kom:

HP Pavilion Gaming 4649 zł 3999 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem AMD Ryzen 7 3750H, 16 GB pamięci operacyjnej i grafiką GeForce GTX 1660Ti Max-Q z 6 GB własnej pamięci. Komputer ma ekran z odświeżaniem 144 Hz.

HP 27x Curved Gaming 1199 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Zakrzywiony monitor do gier z matrycą VA o przekątnej 27 cali. Ma odświeżanie 144 Hz i obsługuje FreeSync.

Logitech G502 Special Edition 299 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Optyczna, przewodowa mysz z 11 przyciskami dla graczy, oferująca maksymalną rozdzielczość 16000 DPI. W zestawie znajdują się ciężarki, które pozwalają dopasować wagę urządzenia do preferencji gracza.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w obniżonych cenach, na etapie składania zamówienia należy skorzystać z kodu rabatowego ready2play. Promocja trwa od 24 lutego do 1 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Aby sprawdzić wszystkie oferty, przejdź do promocji ready2play w x-kom.

Graj z Lenovo

Jeśli masz leciwy laptop, który dostaje czkawki już na ustawieniach średnich, to znak, że czas przesiąść się na coś mocniejszego. Szeroki wybór notebooków gamingowych Lenovo czeka w innej promocji sklepu x-kom. Oprócz laptopów można tu też znaleźć monitory dla graczy.

Lenovo Legion Y540-15 4299 zł 3699 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem Intel Core i7-9750H, 8 GB pamięci operacyjnej i układem graficznym GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci. Ekran ma 15,6 cala, jest matowy, wykonany w technologii IPS i ma rozdzielczość FullHD.

Lenovo IdeaPad L340-15 2699 zł 2199 zł Sprawdź w x-kom Komputer z procesorem Intel Core i5-9300H, 8 GB RAM-u i grafiką GeForce GTX 1050 z 3 GB własnej pamięci. Matowy ekran IPS ma matową powierzchnię i rozdzielczość FullHD.

Lenovo Legion Y540-17 3699 zł 3299 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem Intel Core i7-9750H, 8 GB pamięci operacyjnej i grafiką GeForce GTX 1650 z 4 GB własnej pamięci. Komputer ma ekran o przekątnej 17,3 cala. Ma rozdzielczość FullHD i jest matowy.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z niższych cen, podczas składania zamówienia należy posłużyć się kodem rabatowym lenovo-iem. Promocja trwa do 1 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Aby sprawdzić wszystkie oferty, przejdź do promocji Lenovo w x-kom.

Graj z Logitech

Kolejna promocja to szansa na tańszy zakup urządzeń firmy Logitech. Czekają myszy, klawiatury i słuchawki, bez których nie ma co myśleć o wygodnej grze na najwyższym poziomie. W x-kom przygotowano między innymi:

Logitech G Pro Gaming Keyboard Clicky 569 zł 349 zł Sprawdź w x-kom Przewodowa klawiatura bez części numerycznej z podświetleniem RGB i mechanicznymi przełącznikami GX Blue. Oprogramowanie pozwala podświetlać przyciski na różne sposoby, w tym każdy na inny kolor.

Logitech Pro 479 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowa, optyczna mysz dla graczy. Ma 7 przycisków i oferuje precyzję na poziomie do 16000 DPI. Jedno ładowanie pozwala na pracę do 60 godzin.

Jak skorzystać z promocji?

Ta promocja nie wymaga aktywacji kodu rabatowego, ceny są już obniżone. Oferta obowiązuje od 21 lutego do 15 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Aby sprawdzić wszystkie oferty, przejdź do promocji Logitech w x-kom.