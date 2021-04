3 zettabajty – tyle miejsca na dyskach twardych Seagate dostarczył klientom

Udostępnij:

Seagate chwali się, że od początku istnienia firmy dostarczył swoim klientom dyski twarde o łącznej pojemności 3 zettabajtów (ZB) i jest pierwszym producentem na świecie, który może się pochwalić takim wynikiem. Jak wylicza, 3 ZB to miejsce wystarczające do zapisania 30 miliardów filmów 4K, na obejrzenie których ciągiem należałoby poświęcić ponad 5 milionów lat.

3 zettabajty to zatem bardzo dużo, ale jak przełożyć to na jednostki wykorzystywane przez domowych użytkowników komputerów? 1000 GB to 1 terabajt (TB), 1000 TB to 1 petabajt (PB), 1000 PB to 1 eksabajt (EB), a dopiero 1000 EB to 1 zettabajt (ZB). Innymi słowy 3 ZB to 3 miliardy terabajtów – dość miejsca, by każda osoba na świecie zapisała po 1000 piosenek lub niespełna 200 tys. "selfie".

3 ZB w przeliczeniu na zdjęcia, piosenki i inne dane, fot. Seagate. 3 ZB w formie 10 terabajtowych dysków okrążających planetę, fot. Seagate.

Seagate podaje jednak przy okazji więcej ciekawostek. Tak ogromna ilość miejsca na dane nie robi już aż takiego wrażenia, gdy zestawi się ją z ilością danych generowanych przez współczesne "smart" technologie. I tak na przykład pojedynczy autonomiczny samochód może generować do 32 TB danych dziennie, zautomatyzowana fabryka do 1 PB dziennie, a "smart city" do 2,5 PB na dzień.

Na koniec ciekawostka dla fanów nietypowych przeliczeń. Seagate podaje, że gdyby ułożyć dyski Exos o pojemności 10 TB jeden za drugim by osiągnąć 3 ZB pojemności, ich ciąg byłby dłuższy od równika.