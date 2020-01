30 tysięcy orgazmów, czyli SexTech na CES 2020

Udostępnij:

W 2020 roku po raz pierwszy na targach elektroniki użytkowej CES swoje miejsce oficjalnie miały gadżety z tzw. branży sextech. To po części efekt ubiegłorocznego oburzenia po tym, jak organizatorzy targów odebrali nagrodę przyznaną firmie sextechowej Lora DiCarlo.

Pomimo oficjalnego uznania obecności tej branży na CES i wydzielenia jej miejsca w strefie Healt and Wellness, przedstawicieli sextechu było niewielu. Udało mi się naliczyć sześć firm. Chociaż wychodzenie z niszy nie jest łatwe, to przedstawiciele firm obecnych na CES okazywali spory entuzjazm i mówili, że spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem.

- Chętnie wystawiamy się w miejscach, w których zwykli ludzie mogą z nami porozmawiać – mówi mi Mona Ghannoum, która razem z firmą Strap U prezentowała bezuprzężowy strap-on z nadmuchiwaną uchwytem dopochwowym. – Cały czas widzę osoby, które omijają nas zawstydzone, ale za każdym razem jest coraz więcej takich, które podchodzą i zadają mnóstwo pytań.

Mona prezentuje mi najnowszy produkt, czyli wspomniany strap-on. Nowatorskim rozwiązaniem, jakie zastosowała firma Strap U, jest wyposażenie gadżetu w nadmuchiwany element dopochwowy, który poprawia utrzymanie go we właściwym miejscu. Jak mówi mi Mona wiele kobiet, które chcą używać bezuprzężowych straponów, ma problem z utrzymaniem ich w pochwie. Temu ma zaradzić właśnie nadmuchiwany element, który dopasowuje się do anatomii pochwy i blokuje w niej gadżet.

Oprócz tego strap-on wyposażony jest w element stymulujący łechtaczkę, a sama część penetrująca jest wibratorem z siedmioma wzorami wibracji i trzema prędkościami. Przyjemność dla obydwu partnerów. Strap-on Strap U jest też stosukowo niedrogi, kosztuje ok. 100 dolarów. Wszystko, aby przyjemność z seksu mogło czerpać, jak najwięcej osób.

Obecność firm sextechowych na CES 2020 to świetna okazja, aby zobaczyć, jak ta branża wykorzystuje trendy i technologie znane z innych dziedzin. Firma Lioness z USA pokazał pierwszy smart-wibrator, który zbiera dane o użytkowniczkach (na razie nie ma modelu dla użytkowników) i używa sztucznej inteligencji do analizy orgazmów.

Lioness twierdzi, że ma już dane z 30 tysięcy sesji zakończonych orgazmem (oczywiście wszystkie są anonimowe), co jest wg nich największym zbiorem na świecie tego typu danych. W przyszłości Lioness chce wykorzystać dane do przewidywania preferencji seksualnych i "ulepszania" kobiecych orgazmów.

Przedstawiciele branży sextech na CES 2020 nie zapomnieli też o mężczyznach. Na targach znalazłem aż 3 gadżety przeznaczone specjalnie dla panów. Firma Myhixel z Hiszpani zaprezentowała urządzenie dla mężczyzn, które ma poprawić jakość stosunków seksualnych poprzez opóźnienie wytrysku i przedłużenie samego stosunku. Kierowane jest przede wszystkim do osób, które cierpią na przedwczesny wytrysk, czyli ok. 30 proc. populacji.

W pakiecie razem z urządzeniem dołączana jest aplikacja z programem ćwiczeń opracowanym przez lekarzy seksuologów i seksterapeutów. W wersji o 70 dolarów droższej w ofercie są też zdalne konsultacje z lekarzem.

Firma Lovense skupia się przede wszystkim na czystej przyjemności w epoce zaawansowanych technologii. Lovense Max 2 to sztuczna pochwa (masturbator) o imponujących możliwościach. Oprócz standardowych funkcji, jak różne motywy uciskania i wibracji oraz kontrola przez aplikację Max 2 pozwala też na zsynchronizowanie z wibratorem dla kobiet Nora i na przeżywanie prawdziwego seksu na odległość.

Levense pracuje też nad połączeniem Max 2 z wirtualną rzeczywistością. Już teraz firma przygotowała kilka demonstracyjnych scenariuszy i współpracuje z twórcami nad rozszerzeniem biblioteki.

Firma Mysteryvibe z Kalifornii zaprezentowała kilka urządzeń. Między innymi wibrator o szerokich możliwościach zmieniania jego kształtu oraz wibrator dla mężczyzn stymulujący jednocześnie prącie, jądra, prostatę oraz łechtaczkę partnerki. Podobno prace badawczo rozwojowe nad wibratorem Tenuto trwały blisko trzy lata.

Pozostaje pytanie, czy targi nowych technologii to odpowiednie miejsce na prezentacje i promowanie seks gadżetów. Odpowiedź brzmi: to idealne miejsce. Powodów jest kilka. Po pierwsze, sztuczne blokowanie dostępu branży sekstech do największych targów technologicznych z powodu tabu jest po prostu śmieszne. Mamy XXI wiek i większość ludzi już nie czerwieni się na dźwięk słów pochwa i penis i nie odwraca wzroku na widok wibratora.

Po drugie, problemy seksualne dotykają ogromnej części społeczeństwa. Niektóre z nich to problemy medyczne inne mają podłoże psychologiczne (które tez mogą być symptomami schorzeń). To z kolei prowadzi do nieszczęśliwych i rozpadających się związków, frustracji i poczucia niskiej wartości osobistej. Jeśli są urządzenia, które w domowym zaciszu mogą rozwiązać przynajmniej część tych problemów, to powinno się je promować, jak najszerzej.

Po trzecie, branża sekstech warta jest dziś 30 mld dolarów i rośnie w tempie 12 proc. rocznie. Przed takimi pieniędzmi nie da się zamykać drzwi w nieskończoność.

Po czwarte, gadżety erotyczne często cechują się ciekawszym podejściem do wykorzystania nowych technologii niż większość firm "technologicznych", które z roku na rok pokazują dokładnie to samo i są po prostu nudne. Wśród firm sekstechowy widziałem najwięcej innowacji i myślenia "outside of the box" niż w jakiejkolwiek innej branży. Może giganci technologiczny, którzy wciskają nam na siłę nieprzydatnych asystentów i inteligentne miksery "ukradną" sekstechowi podejście do nowych technologii i ich wykorzystania w prawdziwie konsumenckich produktach.