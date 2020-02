360 Document Protector 1.0.0.1202

Pobierz pro​gram

360 Document Protector to niewielki program służący do ochrony dokumentów przed zagrożeniami typu ransomware.

Ransomware jest szkodliwym oprogramowaniem, które blokuje użytkownikowi dostęp do wybranych treści. Aby pozbyć się takiego wirusa, należy zapłacić okup wirtualnemu przestępcy, ale nawet jeśli się na to zdecydujemy, i tak nie mamy gwarancji, że odzyskamy nasze pliki. Chcąc uniknąć tego typu przykrych sytuacji warto zabezpieczyć dokumenty za pomocą odpowiedniego programu, jakim jest 360 Document Protector.

360 Document Protector automatycznie tworzy kopie zapasowe plików (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX oraz PDF), które umieszczane są w specjalnym, odizolowanym środowisku. Taka operacja zostaje wykonana zawsze, kiedy wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w poszczególnych dokumentach. Nie musimy zatem pamiętać o tym, by co jakiś czas sporządzić back-up danych, gdyż program zrobi to za nas.