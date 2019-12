21.10.2019 22:16 • Recenzja do wersji 10.6.0.1223

360 Total Security to najlepszy antywirus jakiego przetestowałam. Z porównaniem do Comodo 10 który okazał się niezbyt dobrym antywirusem 360 przebija go jakością dokładnością i szybkością. Co mogę dodać jeszcze. Jest prosty w obsłudze intuicyjny. Szybko wykrywa zagrożenia uszkodzenia w systemie. Jeśli grasz w gry oto dodali Game Booster co zadowoli Ciebie i twoje pociechy.Reklamy nie są uciążliwe. Program zasłużył więcej niż na 5 gwiazdek. Gorąco wszystkim polecam