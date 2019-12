20.07.2016 15:49 • Recenzja do wersji 8.2.0.1039

Po ponad 100 dniach używania tego antywirusa stwierdzam że na chwilę obecną nie ma nic lepszego na mój komputer (oczywiście z wersji darmowych), co prawda soft zaraz po instalacji wymaga zmiany paru ustawień, jak i doinstalowania silników w samym programie. Czynności są bardzo łatwe dla osób znających nawet słabo angielski. Obecnie mam włączone wszystkie silniki Aviry, BitDefendera jak i autorskie silniki wbudowane w program: 360 Cloud Engine, QVMII.

Te dwa ostatnie 360 Cloud Engine, QVMII nie sypią już błędami tak jak to było jakiś czas temu, wszystko chodzi sprawnie. Obecnie mam go na win8.1 i coż zero problemów. Miała to być recenzja a wyszło co wyszło :) bo szczerze nie mam pojęcia co by tu napisać o tym programie :) więc zacytuje poprzednika "Polecam, polecam i jeszcze raz polecam bo naprawdę WARTO!"