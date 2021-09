37 nowych emoji w 2022 roku. Wśród nich mężczyzna w ciąży

Jak dowiadujemy się na Emojipedii we wpisie blogowym , mężczyzna oraz osoba w ciąży dołączą do kobiety w ciąży, która wśród emoji znajduje się od 2016 roku. Jak podkreślają twórcy, w założeniu obrazki te mają pomóc w wyrażaniu emocji osobom transpłciowym, niebinarnym i kobietom z krótkimi włosami. Alternatywnie przewiduje się wykorzystanie na potrzeby zasygnalizowania przejedzenia.

Nie zmienia to jednak faktu, że opisywane obrazki nazywają się w dokumentacji odpowiednio Pregnant Man (U+1FAC3) oraz Pregnant Person (U+1FAC4), a w sieci wywołały już sporo komentarzy. Naturalnie nie są to jednak jedyne nowości wśród emoji. Do obrazków dołączą też nowe gesty dłonią, kilka "twarzy", ptasie gniazdo, ogr czy koło ratunkowe. Wszystkie można przejrzeć w oficjalnym podsumowaniu zmian w Emoji 14.0.