42-calowy OLED TV od LG opóźniony. Poczekamy do przyszłego roku

Na początku br. roku LG ogłosiło swoje pierwsze telewizory OLED o przekątnej poniżej 48 cala. Telewizory były od zawsze bardzo popularne wśród graczy konsolowych, co nie uległo zmianie wraz z wprowadzeniem HDMI 2.1 pozwalającym uzyskać obraz o rozdzielczości 4K z 120 Hz odświeżaniem od lat dostępny dla użytkowników PC-tów poprzez złącze DisplayPort 1.4. O ile złącze DisplayPort jest standardem w monitorach, to w przypadku telewizorów jest ono rzadkością. Z tego względu na rynku znacznie szybciej pojawiły się stosunkowo tanie telewizory niż monitory wyposażone w to konkretne złącze.