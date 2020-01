Pobierz ​program

4K Video Downloader to jedno z najlepszych narzędzi służących do pobierania klipów z serwisów YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook oraz DailyMotion. Z jego pomocą zapiszemy na lokalnym dysku ulubione klipy w postaci plików o wybranym formacie i jakości.

Obsługa programu nie odbiega od tego co oferują od dawna konkurencyjne rozwiązania tego typu. Wystarczy, że skopiujemy odnośnik do wybranego filmiku i wkleimy go w głównym oknie programu. 4K Video Downloader wyróżnia się jednak możliwością pobierania nie tylko pojedynczych klipów, ale również całych playlist, wszystkich materiałów wideo opublikowanych na wybranym profilu oraz filmów 3D. Nie zabrakło również opcji przechwytywania wyłącznie ścieżki dźwiękowej.

Z myślą o użytkownikach ceniących sobie jak najprostsze rozwiązania twórcy przygotowali tryb Smart, który umożliwia pobieranie kolejnych materiałów wideo z wcześniej przygotowanymi ustawieniami.

4K Video Downloader pozwala pobierać klipy wideo we wszystkich dostępnych jakościach - w tym 720p, 1080p oraz 4K, a także zapisywać je w plikach o formacie MP4, FLV, MKV i 3GP.