4K YouTube to MP3 to darmowa aplikacja przeznaczona do pobierania i konwertowania ścieżki dźwiękowej z filmików publikowanych na łamach serwisów YouTube, SoundCloud, Vimeo, Flickr oraz DailyMotion.

Program charakteryzuje się szybkim działaniem i bardzo prostą obsługą. Chcąc pobrać ścieżkę dźwiękową z dowolnego klipu wystarczy, że skopiujemy z przeglądarki link do niego, a następnie wkleimy go w głównym oknie narzędzia. Z poziomu aplikacji możliwe jest pobieranie pojedynczych materiałów, jak również całych playlist czy multimediów dostępnych w obrębie wybranego kanału. 4K YouTube to MP3 posiada wbudowany odtwarzacz audio, umożliwiający słuchanie pobranych utworów. Dodatkowo oferuje on również możliwość generowania list odtwarzania w formacie M3U.

Wbrew nieco mylącej nazwy aplikacja umożliwia zapis ścieżki dźwiękowej do plików MP3, a także M4A i OGG. Użytkownik posiada także możliwość definiowania jakości wyjściowej (w zakresie 128-320 kbps).