5 obszarów biznesu, które możesz usprawnić dzięki oprogramowaniu do zarządzania usługami i pracownik

Każdego dnia setki tysięcy przedsiębiorców z całego świata starają się świadczyć swoje usługi w taki sposób, aby zapewnić klientowi najwyższą jakość w możliwie najbardziej efektywny czasowo i kosztowo sposób. W tym samym czasie klient oczekuje od przedsiębiorcy "jak najwięcej za jak najmniej". Aby usatysfakcjonować klienta i na tym nie stracić, firma musi dostosować swoje procesy wewnętrzne i sprawić, aby stały się niezawodne.

Niezawodności nie da się jednak osiągnąć za pomocą pióra i papieru. Niezbędne jest specjalistyczne narzędzie.

Czas to pieniądz

Co jest najważniejsze z perspektywy biznesu? Twoje zasoby – a wśród nich: dyspozytorzy, pracownicy terenowi, aktywa, zapasy, ale także wiedza, doświadczenie i umiejętności Twojego personelu oraz jeden z kluczowych zasobów – czas. Czy jesteś pewien, że wykorzystujesz je w pełni? Jak usprawnić zarządzanie pracą w terenie?

W dzisiejszym świecie cyfryzacja jest nieunikniona – szczególnie gdy myślimy o skalowaniu biznesu, a powinien go brać pod uwagę każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości firmy. Transformacja cyfrowa automatycznie zwiększa produktywność biznesu.

No dobrze, ale jakie konkretne korzyści płyną z cyfryzacji? Jakie płaszczyzny biznesowe możesz usprawnić za pomocą odpowiedniego oprogramowania do zarządzania usługami i pracą w terenie?

1. Technologie mobilne

Większość systemów do zarządzania personelem oferuje aplikacje mobilne dla pracowników terenowych. Takie rozwiązanie pozwala firmom zachować ciągłość pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa techników terenowych. Dzieje się to poprzez ograniczenie fizycznego kontaktu z innymi pracownikami – co jest szczególnie ważne w czasach, gdy mamy do czynienia z globalną pandemią. Ten rodzaj współpracy jest możliwy dzięki zdalnemu dostępowi do niezbędnych informacji oraz raportowaniu postępu prac z terenu w czasie rzeczywistym. Koniec z ciągłym meldowaniem się w biurze – narzędzia FMS do zarządzania usługami i personelem w terenie mają na celu maksymalne ułatwienie pracy po to, aby technicy mogli skupić się na swoich zadaniach. Aplikacje te umożliwiają bycie na bieżąco z grafikiem konkretnych pracowników i pracę na harmonogramie, który będzie optymalizowany w czasie rzeczywistym.

2. Sztuczna inteligencja

Dostępne dziś oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy dyspozytorskie oparte na sztucznej inteligencji, które mogą automatycznie znaleźć najbardziej wykwalifikowanego technika do wykonania danego zadania. Algorytmy te są także w stanie przeanalizować wszystkie możliwe trasy pomiędzy lokalizacjami, aby jeszcze bardziej zoptymalizować harmonogram pracy. Takie możliwości usprawniają zarządzanie wydajnością i zwiększają liczbę pomyślnie wykonanych zadań, nie wymagając jednocześnie dodatkowego wkładu finansowego.

3. Rozwiązania chmurowe

W przeszłości systemy zarządzania pracą w terenie były ekskluzywne, drogie i zarezerwowane dla dużych firm. Teraz to się zmienia. Obecnie firmy z sektora MŚP również mogą korzystać z nich z powodzeniem i zwiększać efektywność operacji dzięki szerokiej gamie oprogramowania dostępnego w modelu chmurowym. Biorąc pod uwagę dużą konkurencyjność na rynku, wiele opcji jest wyjątkowo przystępnych. Posiadanie piwnicy pełnej serwerów nie jest już wymówką, aby nie inwestować w rozwiązanie, które pozwoli czerpać zyski ze zwiększenia produktywności w terenie.

4. Analiza informacji

Zarządzanie zasobami wymaga brania pod uwagę wszystkich aspektów biznesowych. Od planowania harmonogramu na następny tydzień po przewidywanie obciążenia pracą w przyszłości. Który pracownik sprawdzi się najlepiej do danego zadania? W którym momencie zatrudnić więcej specjalistów? Przy podejmowaniu tych decyzji wszystkie informacje mogą być cenne, ale jedna osoba nie jest w stanie efektywnie nimi zarządzać. W tej sytuacji z pomocą przychodzi technologia. Nowoczesny system może śledzić umiejętności i certyfikaty całego personelu, przygotowywać prognozę obciążenia pracą na nadchodzące miesiące i obliczać statystyki, które możesz następnie wykorzystać. Zamiast poświęcać cenny czas na żmudne zadania, Twój biznes może się rozwijać.

5. Integracje

Jeśli Twoja firma korzysta z więcej niż jednego systemu, powinieneś rozważyć także stworzenie uniwersalnego cyfrowego środowiska pracy zamiast przeskakiwać z jednego oprogramowania do drugiego. W przeciwnym razie pracownicy będą marnować czas na przeszukiwanie różnych narzędzi w celu uzyskania informacji. Łącząc wszystkie systemy w jeden, nie tylko przyspieszysz codzienne operacje, ale także poprawisz ich jakość. Umożliwiając systemom porozumiewanie się ze sobą, dane Twojej firmy będą zawsze aktualne.

Produktywność nigdy nie była tak kluczowa, jak teraz

Charakter usług terenowych zmienia się z roku na rok. Ostatnie miesiące były szczególnie wyjątkowe i wymagające, przedsiębiorstwa zostały zmuszone do jeszcze większych zmian w zakresie pracy w terenie. Nie zmieniło się tylko jedno – praca terenowa nadal jest nieunikniona, a wręcz kluczowa dla sprawnej pracy całego przedsiębiorstwa. Przy zwiększającej się liczbie urządzeń, wzrastających wymaganiach klientów i rozwijającej się technologii firmy muszą przywiązywać do niej jeszcze większą wagę niż przedtem. Odpowiednie, efektywne oprogramowanie do pracy w terenie może pomóc przedsiębiorcom zoptymalizować pracę poza biurem. Bez ogromnych nakładów finansowych firmy mogą pracować prościej, szybciej i wydajniej.

Algorytmy i praca zdalna

W obecnych czasach przejrzysta i szybka komunikacja jest jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki sztucznej inteligencji i możliwości pracy "na odległość" poprzez aplikacje mobilne firmy mogą usprawnić takie procesy związane z pracą w terenie, jak chociażby:

zdalne przydzielanie zadań do pracowników o odpowiednich kompetencjach;

automatyczne odświeżanie grafików zgodnie z obłożeniem personelu;

tworzenie optymalnych tras i planów dnia;

możliwość nadzoru pracy w terenie w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca;

automatyczne wypełnianie luk w grafikach pracowników.

To jedynie część zadań, które mogą zostać zrealizowane w bardziej efektywny sposób.

Nowoczesne oprogramowanie do pracy w terenie to nie tylko nowinka technologiczna – to narzędzie, które może w realny sposób wspomóc pracę przedsiębiorstwa oraz sprawić, że firma zaoszczędzi czas i pieniądze. Pracownicy natomiast, zamiast poświęcać cenny czas na żmudne i powtarzalne zadania związane z organizacją pracy, będą mogli efektywniej realizować powierzone im prace konserwacyjne.

