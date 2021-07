5 porad dla firm – bezpieczeństwo danych w nowej rzeczywistości

Ochrona danych oraz systemów przedsiębiorstwa przed ingerencją z zewnątrz jest o tyle trudna, że przestępcy stosują przemyślane i zróżnicowane metody ataku. Poczynając od klasycznych ataków ransomware (hakerzy mogą zablokować Twoją stronę lub system i żądać okupu za odzyskanie dostępu), przez ataki drive-by (dostęp do informacji przez niezabezpieczoną witrynę) po ataki bezplikowe (różne sposoby oszukiwania zabezpieczeń, które nie wymagają od użytkownika pobrania złośliwego pliku). W wyniku ataku zakończonego sukcesem cyberprzestępca może odczytać i, co gorsza, zmodyfikować poufne dane. Dla firmy oznacza to konsekwencje finansowe związane z przestojem, kosztami odzyskania dostępu czy karami za niedostateczne zabezpieczenia, ale także straty wizerunkowe − klienci tracą zaufanie, że ich dane są bezpieczne.