5G od T-Mobile w Trójmieście. Rusza 40 stacji bazowych

W poniedziałek 18 stycznia operator sieci T-Mobile poinformował o uruchomieniu 40 nowych stacji bazowych 5G w Polsce. Znajdują się na terenie Trójmiasta i obejmą Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz ich okolice.

W 2020 roku operator T-Mobile uruchomił 1600 stacji bazowych wykorzystujących technologię 5G. Na początku 2021 roku do oferty dołączono kolejne 40, tym razem w Trójmieście. Wcześniej w sercu województwa pomorskiego usługi 5G od T-Mobile nie były dostępne. Do budowy sieci 5G w Trójmieście T-Mobile skorzystał z infrastruktury firmy Nokia, na której urządzeniach zbudowane były także sieci wcześniejszych generacji działające w Trójmieście. Na mapie zasięgu firmy nie widać jeszcze nowych lokalizacji.

W ubiegłym roku w ciągu kilku miesięcy od uruchomienia sieci 5G, T-Mobile objęło zasięgiem 50 miejscowości w tym m.in. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Chorzowa, Poznania, Kielc czy Opola. Łącznie zasięgiem objętych zostało wówczas 6 milionów osób. 5G od T-Mobile wykorzystuje częstotliwość 2100 MHz. Sieć piątej generacji jest dostępna dla klientów wszystkich najnowszych taryf.

5G w Polsce – Plus niedawno objął zasięgiem 7 milionów mieszkańców

Jako pierwszy z polskich operatorów, Plus uruchomił sieć 5G w maju 2020 roku. Na początku 2021 roku liczba nadajników firmy przekroczyła już 1000. Obecnie sieć 5G od Plusa jest dostępna we wszystkich województwach Polski. Plany Plusa zakładają, że do końca roku działać będzie 1700 stacji 5G 2600 MHz. Mają one objąć zasięgiem 11 milionów osób w 150 miejscowościach. Za infrastrukturę operatora odpowiadają firmy Nokia oraz Ericsson.

Polacy korzystają z sieci 5G, a konkretniej ze smartfonów pozwalających na obsługę nowego standardu. Jak poinformował niedawno rzecznik prasowy sieci Orange, Wojciech Jabczyński, około 14 proc. wszystkich smartfonów sprzedanych w styczniu 2021 roku pozwala na dostęp do sieci 5G.