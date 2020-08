5G w Korei Południowej. Czterokrotny wzrost średniej prędkości transferu względem LTE

Udostępnij:

Koreańskie Ministerstwo Nauki i ICT podało w środę, że sieć 5G osiągnęła średnią prędkość pobierania na poziomie 656,6 Mbps. To statystyki oparte na podstawie testów w Seulu oraz sześciu innych dużych miastach.

Jeszcze rok temu w Korei Południowej średnia prędkość badana na tym samym terenie wynosiła 158,53 Mbps. Wówczas działała jeszcze w technologii 4G LTE – podaje ministerstwo. Tak więc dzięki 5G, prędkość pobierania oferowana przez koreańskich operatorów wzrosła ponad czterokrotnie. Przypomnijmy, dokonali tego w zaledwie rok. Natomiast ostatnich pomiarów dokonano w okresie od stycznia do czerwca tego roku.

Analizowano średnią prędkość pobierania u trzech największych operatorów krajowych. Są nimi SK Telecom, KT oraz LG Uplus. Średnia prędkość pobierania dla osób korzystających z ich usług wynosi kolejno 789 Mbps, 652 Mbps i 528,6 Mbps. Natomiast średnia prędkość wysyłania wynosi sporo mniej, bo zaledwie 63 Mbps. Testów dokonywano w zatłoczonych obszarach oraz w komunikacji miejskiej, co oznacza, że mówimy o rzeczywistym wyniku, a nie badaniu maksymalnych możliwości sieci, gdy nikt z niej nie korzysta. Łącznie przeprowadzono 11 tysięcy pomiarów.

Jednakże te wartości mogą wkrótce być znacznie wyższe. Korea Południowa aktualnie wykorzystuje architekturę sieci 5G NSA (non-standalone), łączącej 5G oraz LTE i w paśmie radiowym 3,6 GHz. Jeszcze w tym roku mają zostać przeprowadzone prace modernizacyjne do 5G SA (standalone) i uruchomienie fal milimetrowych. Niedawno z zastosowaniem mmWave i MU-MIMO, Samsung rozpędził sieć bezprzewodową do rekordowej prędkości.

Aktualnie w stolicy Korei Południowej dostępem do sieci 5G oferowanej przez trzech głównych operatorów objęto już prawie całe miasto. Jak podało ministerstwo, pod koniec lipca zasięgiem pokryto już powierzchnię 425,5 km2, wyłączając jedynie tereny leśne, należące do miasta. Łącznie Seul posiada 605,2 km kwadratowych.

5G w Niemczech, Korei Południowej i w Polsce

Niedawno Deutsche Telekom (T-Mobile) uruchomił sieć 5G w paśmie 2100 MHz. Pozwala ona osiągnąć prędkość transferu do 225 Mbit/s. W miastach, gdzie nadajniki są znacznie gęściej umieszczone, prędkość pobierania plików może wynosić 600-800 Mbit/s. Użytkownicy będący w zasięgu sieci 5G w częstotliwości 3,6 GHz mogą korzystać z prędkości nawet 1 Gbit/s. Zasięgiem pokryto już 40 milionów obywateli Niemiec, co przekłada się na połowę ludności kraju. Jednakże obiecywane prędkości są znacznie słabsze, niż w przypadku Korei Południowej.

Polska niestety nadal znajduje się daleko w tyle pod względem rozwoju 5G. Czterej operatorzy usług telekomunikacyjnych w Polsce uruchomili już częściowo sieć nowej generacji. Niestety zasięgi nadal nie są imponujące, a pod względem rozwijanej prędkości pochwalić można jedynie operatora sieci Plus. Jednakże Polkomtel posiada bardzo niewiele nadajników w Polsce, łącznie firma otrzymała 137 pozwoleń. To przekłada się na słaby zasięg sieci. Najwięcej nadajników posiada Play, jest ich 1075 w paśmie 2100 MHz. Natomiast prędkość rozwijana przez 5G Playa pozostawia wiele do życzenia. Osobiście nie udało mi się przekroczyć 120 Mbps, nawet stając tuż pod nadajnikiem ze smartfonem Xiaomi Mi 10 Lite 5G.