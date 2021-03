5G w Polsce: według KPRM sieć w całym kraju będzie działać jeszcze przed końcem 2025 r.

Udostępnij:

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 5G ma funkcjonować w całym kraju już do końca 2025 roku. Jak podał do wiadomości Marek Zagórski, będący sekretarzem stanu w KPRM, ma on nadzieję, że technologia będzie funkcjonować nie tylko na obszarach miejskich, ale również wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

Jak donosi portal CyberDefence24, Marek Zagórski wyraził taką nadzieję na ostatnim posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Przypomniał on także, w Narodowym Planie Szerokopasmowym znalazły się wszystkie plany rządu odnośnie budowy ogólnokrajowego dostępu do sieci o wysokiej przepustowości.

Posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii miało na celu określenie obecnego stanu dotychczas przeprowadzonych prac. Sekretarz stanu w KPRM wskazał na trzy kluczowe kwestie dotyczące budowy 5G w kraju. Zgodnie z jego wypowiedzią, konieczne są akty prawne pozwalające skutecznie wdrożyć technologię oraz usunąć obecne problemy prawne, które wpływają na realizację celu.

CyberDefence24 donosi, że Marek Zagórski wypowiedział się także na temat kwestii finansowych całego przedsięwzięcia. Jak przekazał, na skuteczną realizację zaplanowano 11 mld złotych, aby móc dofinansować te obszary, w których jest to niezbędne do równomiernego stworzenia sieci obejmującej zasięgiem cały kraj.

Jeżeli zaś chodzi o skuteczne zrealizowanie celów, to według opinii sekretarza stanu największym problemem odnośnie realizacji technologii 5G w Polsce może być przeprowadzenie aukcji dla częstotliwości radiowych z zakresu 3,6 GHz.