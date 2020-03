05.01.2019 18:41 • Recenzja do wersji 5.5

Mimo, że w opisie jest napisane iż odtwarza materiały 4K Hdr 10 Bitów, to nijak ma się to do tego co ten program potrafi. Bo filmy w takim formacie w ogóle się nie włączają. Do tego prawie w ogóle nie ma ustawień, nie można w nim nawet zmienić czcionki napisów czy koloru, albo rozmiaru. Już leciwy mpc-hc odtwarza takie filmy a nie ma 5k w nazwie.