60 Seconds! to survivalowa strategia z elementami cRPG, która została stworzona i wydana przez Robot Gentleman Studios. Warto zaznaczyć, że gra ukazała się w 2015 roku, a po trzech latach od premiery doczekała się kolejnej części, 60 Parsecs!.

Masz tylko minutę!

Główny bohater 60 Seconds! jest uczciwym obywatelem. Życie Teda i członków jego rodziny, którzy spokojnie egzystowali sobie na przedmieściach wywraca się do góry nogami, gdy dochodzi do… nuklearnej apokalipsy. Okazuje się bowiem, że do wybuchu bomby atomowej pozostało zaledwie 60 sekund, więc musimy zrobić wszystko, by w tym czasie uratować swoich bliskich.

Zawsze pod górkę!

60 sekund to naprawdę mało czasu, dlatego też utrata nawet krótkiej chwili może sprawić, że twoja misja zakończy się niepowodzeniem. Czy zdołasz w tym czasie ominąć wszystkie przeszkody i wspólnie ze swoją rodziną udać się do schronu? Musisz podjąć wiele decyzji. Kogo zabierzesz ze sobą? Jak przedmioty okażą się na tyle niezbędne, by przenieść je w bezpieczne miejsce?

Walka o przetrwanie!

Postapokaliptyczna rzeczywistość sprawi, że w 60 Seconds! niejednokrotnie będziesz dokonywać moralnych wyborów. Nie zawsze da się zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich swoich podopiecznych, więc zadecydujesz, kto tym razem zje obiad, a kto będzie musiał poczekać do następnego posiłku.

Najważniejsze cechy: