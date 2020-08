Pobierz program

7 Days to Die to połączenie strzelanki, survival horroru, cRPG-a oraz strategii tower defense z akcją osadzoną w otwartym świecie opanowanym przez hordy nieumarłych, których musimy pokonać, by utrzymać się przy życiu.

Prawie 10 milionów sprzedanych egzemplarzy

Walka z przeciwnikami to oczywiście kluczowy aspekt rozgrywki w 7 Days to Die, ale zanim staniemy oko w oko z przerażającymi zombie będziemy musieli odpowiednio przygotować się do starcia. Zajmiemy się więc eksploracją lokacji, zbieraniem przedmiotów, craftingiem nowych rodzajów broni i innych elementów wyposażenia, a także – o ile zajdzie taka konieczność – naprawą posiadanego ekwipunku.

7 Days to Die wymaga także stawiania konstrukcji. Fortece umieścimy na mapie po to, by nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji z nieumarłymi. Zamontujemy wieżyczki obronne i pułapki odstraszające intruzów, którzy na pewno będą chcieli przedostać się do środka. Będziemy tam na nich czekać wspólnie z innymi graczami, bowiem 7 Days to Die oferuje tryb kooperacji. Co ważne, poza tym gra zawiera także możliwość rywalizacji za pośrednictwem internetu.

Należy zaznaczyć, że w 7 Days to Die nie musimy wcale trafić do losowo wygenerowanego świata, gdzie razem z pozostałymi uczestnikami rozgrywki weźmiemy udział w walce o przetrwanie. Gra oddaje do dyspozycji również kampanię dla pojedynczego gracza, w której również przenosimy się w niedaleką przyszłość, gdzie musimy zmierzyć się z hordami nieumarłych.

Najważniejsze cechy:

strzelanka z elementami cRPG-a, strategii, survival horroru

rozgrywka dla jednego i wielu graczy

kampania i losowo generowane światy w trybie multiplayer

możliwość rywalizacji i współpracy z innymi użytkownikami

różnorodne mechaniki (walka, pozyskiwanie surowców, crafting, stawianie budynków, itp.)

Minimalne wymagania sprzętowe gry 7 Days to Die: