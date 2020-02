Pobierz ​program

7-PDF Maker to bardzo prosta w obsłudze aplikacja umożliwiająca konwertowanie wybranych dokumentów do formatu PDF.

7-PDF Maker jest dostępny do pobrania zupełnie za darmo i oferuje wsparcie ponad 80 formatów plików tekstowych i graficznych. Z poziomu głównego okna programu możemy po prostu kliknąć przycisk „select and convert”, by wybrać jeden z posiadanych dokumentów i określić ścieżkę docelową, co pozwoli nam na zapisanie wskazanego pliku jako PDF. Cała operacja trwa raptem kilka sekund, podczas których narzędzie w znikomym stopniu zużywa zasoby komputera.

7-PDF Maker zawiera jednak wiele przydatnych opcji umożliwiających chociażby eksportowanie notatek i zakładek oraz skompresowanie JPG-ów i zmniejszenie rozdzielczości grafik znajdujących się w dokumencie. Możliwe jest również zabezpieczenie PDF-a hasłem zdefiniowanym przez użytkownika, a także określenie zasad edycji i drukowania takiego dokumentu.