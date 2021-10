84-latka straciła 380 tys. Oszust wykorzystał wizerunek prezydenta

Sprawę rozwiązano w jeden z najbardziej klasycznych sposobów. Mężczyzna rozmawiający z seniorką zachęcił ją do pobrania specjalnej aplikacji. Nie służyła ona jednak do inwestycji, a do zdalnej obsługi pulpitu.

Następnym krokiem było zachęcenie kobiety do zalogowania się na swoje konto bankowe. Pierwszy przelew, którego dokonała 84-latka, opiewał na sumę 900 złotych. Dzięki temu oszuści mieli już dostęp do jej konta bankowego.

W następnych dniach mężczyzna dzwonił do seniorki jeszcze kilka razy, twierdząc przy tym, że jej pieniądze już zaczęły zarabiać. W międzyczasie sprawcy pozyskiwali dane niezbędne do realizowania transakcji z konta bankowego pokrzywdzonej kobiety.

Łącznie wyprowadzili z niego 380 tysięcy złotych. Jest to kolejna z sytuacji, gdzie oszuści zachęcają do pobrania niesprawdzonej aplikacji. To ona jest głównym źródłem kłopotów. Pozwala na monitorowanie tego, co dzieje się w telefonie osoby, która ją zainstalowała, a więc także na przejęcie konta bankowego. Policjanci z KWP w Bydgoszczy apelują o czujność.