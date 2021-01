8K Association Certified: są nowe wymagania dla producentów telewizorów

Udostępnij:

Producenci telewizorów 8K muszą się teraz bardziej postarać, by ich produkty zyskały odświeżone logo 8K Association Certified. Wraz z nową grafiką nadeszły bowiem wyższe wymagania, które dany odbiornik musi spełnić, aby zasłużyć na certyfikację. Teraz nie wystarczy już tylko odpowiednia rozdzielczość i inne parametry opisujące wyłącznie obraz.

Jak tłumaczy Samsung, kolejnym wymogiem jest obsługa formatów wielowymiarowego dźwięku przestrzennego, a dodatkowo uwzględniana będzie liczba obsługiwanych standardów dekodowania materiału zgodnych z 8K. Dotychczas do uzyskania logo 8K Association Certified wystarczyło spełnienie wymagań dotyczących rozdzielczości 7680×4320, jasności przekraczającej 600 nitów czy wbudowanych złączy uwzględniających HDMI 2.1.

Chociaż na rynku nie ma obecnie wielu telewizorów spełniających te wymagania, a istniejące modele z pewnością nie są na kieszeń każdego, Dan Schinasi – jeden z dyrektorów w Samsungu – zasugerował, iż telewizory 8K są poważną alternatywą dla kina, co jest szczególnie istotne w trudnych czasach spowodowanych pandemią koronawirusa. W jego ocenie zaangażowanie 8K Association powinno pomóc w promowaniu nowych odbiorników i zachęcać klientów do ich kupowania.

Jak wynika z oficjalnych informacji na stronie 8K Association, oferowane obecnie na rynku telewizory z opisywanym certyfikatem to wyłącznie modele firmy TCL i Samsunga, ze znaczną przewagą liczebną tego drugiego. W przypadku TCL chodzi o model X915 występujący w wersji 65- i 75-calowej, zaś w ofercie Samsunga są to modele Q700T, Q800T, Q900TS oraz Q950R, które w różnych kombinacjach występują w rozmiarach od 55 do 98 cali.

Telewizja naziemna DVB-T2 za pasem

Osoby planujące zmianę telewizora na dużo nowszy obsługujący 8K czy nawet "tylko" 4K, mogą rozważyć taki zakup także z innego powodu. W Polsce trwają bowiem testy naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2, której nie obsłużą starsze odbiorniki. Jest to związane z zaplanowanym zwolnieniem pasma nadawania, które niebawem będzie wykorzystywane na potrzeby sieci 5G.

Przełączenie sygnału będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2022 roku, ale już teraz spora część obywateli może sprawdzić zalety DVB-T2 w ramach testów. We wrześniu uruchomiono pierwsze nadajniki testowe, zlokalizowane na Śląsku i w Małopolsce.

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.