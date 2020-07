Pobierz program

911 Operator to wymagająca podejmowania trudnych decyzji symulacja, w której znajdziemy elementy gry strategicznej.

O co tu chodzi?

Jako operator numeru ratunkowego mamy za zadanie reagować na zgłoszenia. W związku z tym musimy odbierać telefony, rejestrować zgłoszenia i udzielać wsparcia poszkodowanym na przykład poprzez podanie instrukcji pierwszej pomocy. Decydujemy o tym, czy na miejsce wypadku powinna udać się straż pożarna, policja czy też karetka pogotowia.

911 Operator to przede wszystkim rozbudowana kariera. Podczas rozgrywki w tym trybie przenosimy się między innymi do San Francisco i Waszyngtonu. Łącznie odwiedzamy sześć unikatowych miast, a kolejne możemy pobierać z internetu, ciesząc się nimi w trybie swobodnym. Każda metropolia oferuje prawdziwy rozkład ulic, adresów i realistyczną infrastrukturę służb ratunkowych. Co istotne, produkcja nie zawiera multiplayera.

Jak to wygląda?

Warto wspomnieć o minimalistycznej oprawie wizualnej gry 911 Operator. Zamiast realistycznej grafiki polskie studio Jutsu Games zdecydowało się pokazać na ekranie przede wszystkim interaktywną mapę danego miasta z siatką ulic, itp. elementami, dzięki czemu możemy w całości skupić się na wykonywaniu powierzonych nam obowiązków (nic nas nie rozprasza).

Najważniejsze cechy:

wciel się w operatora numeru alarmowego

6 unikatowych miast w trybie kariery

opcja pobierania dodatkowych map z internetu

różnorodna rozgrywka wymagająca podejmowania trudnych decyzji

minimalistyczna grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry 911 Operator: