Ósma najdroższa ciecz świata cz. I

Niektórzy z was mogą się domyślać, a inni żyją w błogiej niewiedzy. Dla tych drugich to co usłyszą okaże się zapewne niespodzianką. Mowa tutaj oczywiście o tuszu do drukarek potrafiący osiągać zawrotne ceny do 9700zł za litr.



Skąd ta cena?

Spróbujemy ustalić na czym polega fenomen przebicia cenowego sięgającego ponad 26000% względem kosztów produkcji :)

Powód jest jeden: kasa

Najlepszym przykładem, zobrazowania będzie firma lexmark (ale dotyczy to tak samo innych marek). Zapewne, zdarzyło się wam, że przy wymianie tuszu opłacalność była porównywalna z zakupem nowej drukarki. Weźmy za przykład najtańszą drukarkę laserową kolorową tej firmy Lexmark C3224dw. (Drukarki laserowe są popularne po przez niski koszt druku i szybkość wydruku)



Cena drukarki na stornie Lexmarka na dzień pisania wynosi 788zł brutto. Drukarka ma załączone startowe tonery 500/500/500/750 (CMYK). Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie. Wysoka rozdzielczość, lan, wifi, duplex, 22 strony na minute. Całkiem niezła oferta, przynajmniej do pierwszej wymiany tuszy. Za komplet tuszy wymiennych 1500/1500/1500/1500 (CMYK) zapłacimy... 1593zł czyli dwukrotność naszej drukarki. Czyli może lepiej kupić nową drukarkę? Niektórzy mogą powiedzieć, że nowe tusze są większe i słusznie. Nie tłumaczy to wysokiej ceny tuszy ale oszacujmy ile jest warta drukarka po odjęciu tuszy.

788zł - (421zł / 3 * 3 + 330zł / 2) = 202zł szacowana cena drukarki bez tuszy



Hmm... daje troszkę do myślenia. Producent zapewne dopłaca abyśmy ją kupili.

Koszt wydruku pojedynczej strony wyniesie 1,062 zł.

Zobaczmy jak to wyniesie dla najtańszej drukarki atramentowej, weźmiemy tutaj z Morele model Canon PIXMA TS205 za 263zł, a tonery kosztują w wersji XL w super zestawie za 179zł.



Widzimy powtarzający się motyw taniej drukarki i drogich tuszy. Tutaj teoretyczna wydajność wynosi 400 stron więc koszt wydruku pojedynczej strony wyniesie: 0,4475zł

Czyli... taniej?! Ale przecież reklamy!

Przy takim przebiciu ceny koszt materiałów eksploatacyjnych leży tylko w gestii producenta



Jeżeli np. weźmiemy troszkę droższą drukarkę innej marki Epson ITS EcoTank L1110 za 589zł tusze do niej za komplet 97zł (CMYK) wtedy koszt wydruku pojedynczej strony wynosi tylko 0,014zł czyli 31 razy taniej niż poprzedniczka oraz 73 razy taniej niż drukarka laserowa.

To jest koniec pierwszej części wpisu serii o tonerach :) Serię pewnie podzielę na 3 części, gdzie w następnych częściach omówię kwestie składu tuszy, części drukarek oraz zamienników.