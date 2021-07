Ósma najdroższa ciecz świata cz. II

W poprzedniej części jedynie zwróciliśmy uwagę problemu na przykładzie najtańszych drukarek oraz pobieżnie przeanalizowaliśmy go pod kątem ekonomicznym. Teraz pozostało nam zgłębienie odnośnie z czego składa się toner oraz za co płacimy

Źródło zdjęć: © https://www.epson.pl/products/printers/inkjet-printers/for-home/ecotank-l1110 Drukarka Epson EcoTank L1110

Z czego składa się Tusz?

Skład tuszu jest de facto bardzo prosty i można go podzielić na 3 składowe



Nośnik Pigment Utrwalacz

Cena czarnego atramentu średnio wynosi około 20$ za Litr (cena oczywiście może się trochę różnić ale będzie to około ten przedział cenowy) czyli około 76zł netto. Najdroższy składnikiem produktu jest pigment.

Płacimy nie tylko za Tusz!

Co prawda cartridge to nie tylko tusz, ale niewiele więcej. Poza atramentem jest jeszcze plastikowa obudowa, czip do komunikacji z drukarką oraz gąbka, która pełni rolę zbiornika. W produkcji hurtowej wartość tych elementów jest groszowa i można ją praktycznie pominąć przy większy pojemnościach atramentu. My założymy dla tego przykładu cenę 1zł brutto.



Wróćmy pamięcią do pierwszej części artykułu. Canon PIXMA TS205 za jedyne 263zł - Przeanalizujmy koszty eksploatacji na podstawie posiadanej wiedzy.

Dla tego modelu mieliśmy możliwość dokupienia zestawu cartridge za "jedyne" 168zł. Czytając w specyfikacji produktu możemy znaleźć, że w skład pakietu mamy 2 pojemni czarny 15ml oraz kolorowy 13ml, co daje sumarycznie 28ml tuszu. Przeprowadzając proste obliczenie:

Cena za litr tuszu to: 168zł / 0,028 L = 6000zł / L

W tym momencie powinna zapalić się nam czarowna lampka, a wąż który mieszka u każdego z nas w kieszeni dostałby zawału serca. Poszukiwacze oszczędności znajdą, że do tego modelu nie za bardzo są zamienniki tych cartridge. Co potwierdza, stwierdzenie aby dwa razy się zastanowić czy ta drukarka jest dla nas dobrym wyborem.

Znajdziemy jednak atrament do uzupełniania naszych wkładów w cenie 207,26zł/L za czarny oraz 168,45zł/L za kolorowy (marki niemieckiej). Mamy więc możliwość oszacowania realnych kosztów przy regenerowaniu. Po przeprowadzaniu obliczeń:

Cena za zestaw tuszy: 207,26zł/L *0,015L+168,45zł/L*0,013L = 5,30zł



Dla porównania w naszym założeniu koszty produkcji powinny wynosić około 2,62zł brutto + 1zł koszt obudowy.



Sprawdźmy teraz jak sytuacja wygląda dla droższej drukarki EcoTank L1110 za 589zł. Co ważne tutaj producent zdecydował się na wyeliminowanie cartridge upraszczając cały proces. Na stronie producenta można zakupić tusze za jedyne 29zł za 65ml. Już widzimy duży postęp względem poprzednika. Lepsza cena, większa pojemność oraz wyeliminowanie kasetek. Oznacza to, że 1L tuszu kosztuje

29zł / 0,065 L = 446,15 zł / L



Po prostych obliczeniach: marża (tutaj przyjmując z cenę za L tuszu 76zł) wynosi już zaledwie 377%. (Dla osób które chciałby policzyć pamiętajcie że 466,15zł to cena brutto, a nie netto). Jak widać jeżeli producent chce to może. Cena zawsze mogłaby być niższa ale przynajmniej w tym wypadku nie jest brana z kosmosu.



W następnej części zostanie poruszony temat tonerów do drukarek laserowych.