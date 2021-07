Ósma najdroższa ciecz świata cz. III

Uwaga do poprzedniej części

W poprzedniej części w komentarzach został wspomniany system CISS (continuous ink supply system). W przypadku Epsona jest to właśnie Ecotank omawiany wcześniej. Dla osób zainteresowanych innymi markami np. HP desygnowało serię Ink Tank (aktualnie Smart Tank) właśnie tym rozwiązaniem. Oryginalne tusze są wydajne oraz całkiem tanie jak na standardy ustalone przez koncerny drukarek. Cena za litr atramentu to około 643 zł (przykład modelu ze zdjęcia poniżej)



Źródło zdjęć: © Materiały HP Drukarka HP z systemem Ink Tank (CISS)

Dla przeciętnego zjadacza chleba oznacza to, że za tusz kolorowy na 8000 stron zapłacisz 45 zł, a za tusz czarny na 6000 stron będzie 49 zł. Czyli koszt druku to 0,8 gr za czarno-biały i 2,5 gr za kolorowy wydruk. (Dla wydruku przyjmujemy pokrycie 5% zgodnie z ISO 19798 i 19752).



Źródło zdjęć: © https://www.pryzmat.com/www/images/strona_testowa_19752.PNG Strona testowa drukowana dla standardu ISO o pokryciu 5% czerni

Dla osób zastanawiających się co oznacza 5% pokrycia strony lub będącymi wzrokowcami, powyżej został zamieszczony przykład, który jest wykorzystywany przy testach w standardzie ISO 19752.



Certyfikaty

Pewnie szukając tonery, widzieliście, że sprzedawca pokazuje przed nosem certyfikaty, ale co one oznaczają? Mamy odpowiednio:

ISO 9001 norma zarządzania jakością produkcji

ISO 14001 norma określająca stosunek producenta do środowiska

ISO 19752 metoda określenia wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych. ISO 19798 metoda określenia wydajności tonerów do kolorowych drukarek laserowych. ISO 24711 metoda określenia wydajności tuszy dla monochromatycznych drukarek atramentowych.

ISO 24712 metoda określenia wydajności tuszy dla kolorowych drukarek atramentowych. STMC amerykańska norma określająca jakość i wydajność kaset z tonerem DIN 33870-1/2



Może w następnych częściach zglebię temat, ale teraz wystarczy wiedzieć, że firma, od której kupujemy najlepiej, aby posiadało ISO 9001, 14001 i normę dla odpowiadającego typu toneru/tuszu. Ogólnie w kolejności:

Pierwsza zapewni, że będzie konsystencja w jakości produktów. Druga jest uśmiechem w stronę środowiska. Trzecia gwarantuje nam wydajność tuszu/tonera.

Jak mogliście zauważyć, żadna z trzech powyżej nie zapewnia jakości tuszu. W tym wypadku najlepiej polegać na opiniach innych korzystających.

Kolorowe drukarki laserowe

Tym oto wstępem, przechodzimy do następnego typu urządzeń. Generalna zasada działania została zaprezentowana na filmie poniżej.



Stad możemy wyszczególnić w takiej drukarce najważniejsze elementy

Moduł bębnów światłoczuły CMYK

Pojemnik na pozostałości toneru

Tonery CMYK

Moduł grzewczy

Laser

Dla ułatwienia skupimy się na częściach, które sami wymieniamy w ramach normalnej eksploatacji bez pomocy serwisanta, przy założeniu, że z drukarką nic złego nie będzie się dziać.

Xerox Phaser 6510

Było HP, był Epson to teraz czas na Xeroxa. Na warsztat weźmiemy model Xerox Phaser 6510DN. Zgodnie z zasadą szukaliśmy kolorowej drukarki cenowo przystępnej. Niestety w odróżnieniu od wersji atramentowej tutaj najtańszy Lexmark 829 zł (przykład ze sklepu Morele na dzień 17-07-2021). We wspomnianym sklepie cena wyjściowa tego Xeroxa to 1 721,91 zł (aczkolwiek udało mi się ją znaleźć za 999 zł :) ). W drukarce znajdują się tonery startowe o pojemności 1000/1000/1000/1500 CMYK.



Drukarka jest o tyle ciekawa do zaprezentowania, że niezależnie ma wymieniane tonery, bloki światłoczułe oraz pojemnik na pozostałości.

Toner Czarny z wydajnością na 5500 stron kosztuje 559,96 zł

Toner CMY z wydajnością na 4300 stron kosztuje 606 zł

Jeden bęben drukarki CMYK (1/4) na 48 000 str. kosztuje 522,89 zł

Pojemnik na zużyty toner na 30 000 str. kosztuje 136,20 zł

Do tej pory przeliczając cenę, jaką płaciliśmy za stronę, nie braliśmy pod uwagę eksploatacji pozostałych komponentów. Jeżeli zakup drukarki i tonerów i elementów wymiennych zostanie uwzględniony, otrzymamy w przybliżeniu realne koszty druku strony.

(Pamiętajmy jednak, że są to założenia teoretyczne, jako że stopień, w którym używamy danych kolorów, jest różny. Zwykle najwięcej drukujemy w kolorze czarnym, dodatkowo w tonerze zwykle jest więcej proszku/pigmentu niż drukarka alarmuje)

Przebieg [str.]

Koszt (na tonerach oryginalnych)

1 999 zł

5 000 3 372,96 zł 10 000 7 564,92 zł 20 000 12 312,84 zł 40 000 23 206,92 zł

Tabela przedstawia realne poniesione koszty wynikające z ceny drukarki i zakupu tonerów czy innych części eksploatacyjnych.



"Z oryginalnymi tonerami drukarka wystarczy na dłużej"

Jest to główne zapewnienie producenta. Czy prawdziwe? Nie wiem. Lepsze pytanie — Czy nam na tym powinno zależeć?

Przedstawmy tę samą tabelkę co powyżej, ale dodajmy opcję z zamiennikami toneru

Przebieg [str.] Koszt (na tonerach oryginalnych) Koszt (na tonerach zamiennych) 1 999 zł 999 zł 5 000

3 372,96 zł 1 253,70 zł

10 000

7 564,92 zł 1 694,10 zł

20 000

12 312,84 zł 2 203,50 zł

40 000

23 206,92 zł 3 475,20 zł



Nie wiem, jak wy uważacie, ale dla mnie sprawa wygląda dość oczywiście. Pytanie powinno zostać zmienione na: Kiedy wyrzucić/sprzedać drukarkę?

Dla tonerów oryginalnych zaskakująco jest to przy teoretycznym przebiegu 39 700 stron — wtedy koszt eksploatacji za stronę powinien wynosić 53,9 gr. Dla porównania przy zamiennikach jest to przebieg 48 000 stron i eksploatacja wynosi 7,9 gr/stronę (tutaj nie ma zaskoczenia, bo przy 48 000 powinna nastąpić wymiana bębnów światłoczułych).

Wszystkie dane zamieściłem na poniższym wykresie. Jak widać, każdy skok wiąże się z wymianą elementu tonera/pojemnika na zużyty toner/bębnów światłoczułych



Źródło zdjęć: © Własna Wykres zależności kosztów eksploatacji drukarki od przebiegu (druk z pokryciem 5% CMYK ciągły)

Jako, cenę dla zamienników przy tworzeniu tabeli i wykresów wybrałem Prism Xerox Toner Phaser 6510 ze strony morele oraz biurowe zakupy, aczkolwiek aktualnie nie jest dostępny / na stanie we wspomnianych sklepach (Według producenta spełnia on standardy ISO 9001, ISO 14001,ISO 19752 oraz ISO 19798). Najważniejsze czego nie można ocenić, niestety, jest jakość toneru w porwaniu do oryginału. W tym wypadku trzeba polegać na opiniach innych użytkowników i testach.