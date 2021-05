Przez krótki czas byłem posiadaczem cienkiego klienta, jakim był HP T510. Jednak powolna praca była rzeczą do nieprzeskoczenia. Dodanie dwóch dysków i zwiększenie pamięci RAM do 4GB nie był to dobry pomysł. Pewnej nocy komputer podczas pracy się uszkodził. Sprzęt wylądował na recyklingu. Jako warsztatowy komputer stał się składak na podstawie płyty głównej z wlutowanym procesorem Intel Atom. Sprzęt, mimo iż działał o wiele lepiej od T510, ale nadal był 32-bitowy i ograniczony przez kompaktowe wymiary. A przez niewspieranie Intela ze sterownikami do układu graficznego wgranie Windowsa 10 dawało show pt. „Taniec z niebieskim ekranem”. Powiedziałem dość i w pewnej firmie, która oferuje polesaingowy sprzęt i znalazłem tani zestaw komputerowy. Dziś na łamach swojego bloga chciałbym opowiedzieć na pytanie, czy 159 zł nie były to pieniądze wyrzucone w błoto?. Zapraszam.



A madki krzyczały "dej", gdzie mogły kupić dla swoich pociech taki zestaw

Gabaryt C, czyli co znajdziemy w ramach zestawu komputerowego

Paczka została zakwalifikowana jako gabaryt C w firmie, która świadczy usługę Paczkomatów. W dużym opakowaniu się znajduje:



Komputer – w moim przypadku Dell Optiflex 755

Monitor – w tym przypadku Dell 2007FP

Peryferia – mysz HP, a klawiatura Dell

Niezbędne okablowanie – kable zasilające, kabel VGA

Jak na 159 zł + koszty wysyłki, to zestaw jest bogaty. Monitor powędrował do nowego właściciela składaka na Atomie. Z powodu takiego, że parę tygodni wcześniej zakupiłem monitor Fujitsu B22W-7.

Bo Albatros musi mieć panoramiczny ekran :)

W moim zestawie znajdowała się mysz optyczna HP SM-2022, która była fabrycznie nowa i klawiatura Dell SK-3205. Mysz powędrowała do nowego właściciela, bo taką samą użytkuje od kilku tygodni .Klawiatura została przy mnie, bo jest wygodna.

Optiflex, czy to ty?

W zestawach komputerowych sprzęt jest losowy. Możesz trafić albo na Della albo na HP itd. Dell Optiflex 755 jest królem biura w erze Visty, ba nawet w erze późnego XP. Ten model komputera towarzyszył mi na początku w szkole, a później podczas szkoleń na jednym z bielskich call center. Wygląd jest nudny, poprawny i znajomy, jakbym przed sobą miał Volkswagena Golfa piątej generacji. Żeby nie znudzić się wyglądem, podobnie jak jego poprzednik wylądował pod biurko. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core 2 Duo E7300 o taktowaniu 2,66GHz. Na płycie głównej zostało zainstalowane cztery gigabajty pamięci RAM, które są współdzielone ze zintegrowanym układem graficznym. Na dane i system znajduje się HDD o pojemności 250GB. Standardowo sprzęt jest dostarczany bez systemu operacyjnego. Oczywiście klucz Windowsa należy kupić we własnym zakresie i również z legalnego źródła lub skorzystać z Linuksa. Wybór należy do klienta. W moim przypadku posiłkuje się kluczem licencyjnym, który jest udostępniany przez uczelnię, do której przed pandemią uczęszczałem, a obecnie się loguje na Gsuite.

Grunt to mieć legalną kopię Windowsa

Na obudowie znajduje się naklejka licencyjna, ale powodzenia z pracą z Windowsem Vista w 2021 roku.

Ale wpierw, to trzeba zabawić się zagadkę, co za ciąg liter i liczb tam się znajduje

Praca na komputerze z zestawu za 159 zł

Sprzęt traktuje jako warsztatowy oraz do zwykłej pracy biurowej. Do czegoś więcej mam nowszy komputer stacjonarny lub MacBook-a. Mój egzemplarz wygląda tak jak na poniższych zdjęciach.

Z moich modyfikacji, to dołożenie 128 GB SSD, które wpierw znajdował się w komputerze stacjonarnym, a następnie w składaku na Atomie.

Gdzieś pomiędzy nagrywarką, a zasilaczem

I w tym przypadku wyszło ograniczenie, bo uruchomienie SSD+HDD nie jest możliwe, bo jest tylko wykrywany tylko dysk SSD.

Od samego początku na tym urządzeniu jest zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO. Poza chwilowymi spadkami sprawności, to system działa sprawnie. Wszystkie sterowniki są dostępne po instalacji, lub możliwe do zainstalowania, dzięki Driver Booster.

Post nie zawiera lokowania produktu

Internet i multimedia

Przeważnie taki zestaw komputerowy kupują osoby, które potrzebują sprzęt do internetu. Test internetu wykonywałem przy pomocy najnowszej wersji przeglądarki Mozilla Firefox. Przeglądanie stron internetowych, które obecnie nie są lekkie. Dla tego urządzenia nie jest wyzwaniem. Wszystkie składniki stron się wczytywały prawidłowo, ale dla poprawienia komfortu pracy polecam wgrać AdBlock-a. Wejście na stronę banku nie jest testem cierpliwości.

Można w spokoju pooglądać się za Passatem B5 :D

Wejście na stronę banku nie jest testem cierpliwości. W przypadku multimediów to Netflix na takiej konfiguracji działa, lecz uruchamia kontent w jakości SD. W przypadku YouTube to jakość skaczę pomiędzy 360p, a 720p. Wszystko jest zależne, jaką dynamikę ma film.

Źródło zdjęć: © https://www.youtube.com/watch?v=GaeXlnNf2R8 720p to standard dla tej konfiguracji

Praca biurowa

Taka konfiguracja i praca biurowa to świetne połączenie. Praca z dokumentami na tym komputerze jest przyjemna i nie powoduje frustracji jak w przypadku dwóch poprzednich komputerów.

Praca z pakietem biurowym, to sama przyjemność

Za tą klasę cenową nie można narzekać, lecz przy skomplikowanych pracach biurowych komputer dostanie przysłowiowej czkawki. Należy pamiętać, iż Cena Czyni Cuda.

Canva jest wyzwaniem dla leciwego sprzętu

Granie

Twórcy takiego rozwiązania nie planowali tworzyć komputera do gier, jednakże po dodaniu taniej karty graficznej, oraz rozbudowaniu o większą pamięć RAM to urządzenie wystarczy do grania w CS GO, czy też w The Sims 3. Jednak komputer „po wyjęciu z pudełka” będzie nadawał się do grania w starsze lub nieskomplikowane gry.

Albatros, czy planujesz modyfikacje?

Na ten moment, kiedy pieniędzy nie mam, to nie szaleje. W planach jest dodanie taniej karty graficznej, aby móc z tego komputera korzystać jako sprzęt biurowy do pisania postów na bloga, czy też prostego montażu filmów. Obecny procesor na ten moment jest wystarczający, ale po większym zapoznaniu się z tematem, zobaczę czy będzie opłacalne. Bo Chipset swoje, a płyta główna swoje. Na ten moment poluje na tanie 8GB DRR-2, bo 4GB we współczesnym użytkowaniu, to czasem jest małą ilością pamięci RAM.

Słowem podsumowania

Za cenę 159 zł + koszty wysyłki mamy sprzęt, który będzie nadawał się jako dodatkowy komputer w gospodarstwie domowym, czy też jako komputer do małej firmy. W zestawie mamy wszystko, co musi zawierać prosty zestaw komputerowy. Trzeba pamiętać, że do kwoty zestawu należy wliczyć licencję Windowsa . O ile nie zdecydujesz się na korzystanie z Linuksa. Przedstawiony sprzęt jest przykładowy, ponieważ każda paczka może zawierać inne urządzenie. Przykładowo komputer z HP, monitor z Acer, a peryferia też z innej firmy.

Zapraszam do komentowania.