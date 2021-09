Telefon i Internet od Canal+ w rękach Albatrosa

Operatorzy szukają dodatkowego źródła dochodu na kliencie, żeby ARPU (przelicznik średniego przychodu per klient) był coraz wyższy. Nawet lokalni dostawcy usług wprowadzają MVNO do swojej palety usług. W 2016 roku nc+ (obecny Canal+) obok telewizji satelitarnej wprowadził usługi mobilne. Na początku telefon komórkowy, a kilka miesięcy później internet mobilny. Korzystając z okazji, iż sam posiadam umowę w Canal+ dobrałem internet mobilny oraz przeniosłem swój numer dodatkowy. Dziś na łamach swojego bloga opowiem kilka słów na temat MVNO od Canal+. Zapraszam.

MVNO – co to jest?

Zanim opowiem o ofercie, gwiazdkach i jeszcze o swoich odczuciach wyjaśnię co to jest MVNO. MVNO, to skrót z nazwy "Mobile Virtual Network Operator". Na nasz, język będzie to "operator wirtualny sieci komórkowej". Jest to usługa, gdzie operator nie musi tworzyć infrastruktury telekomunikacyjnej, a korzysta z infrastruktury innego operatora. Pierwszy operator wirtualny w Polsce jest to nieistniejący operator mBank Mobile, który korzystał z zasięgu Polkomtela dla dostarczania usług. Taki model usług jest tani, bo firma nie musi budować infrastruktury od 0. Królem dostarczania zasięgu jest Polkomtel, który udostępnia wielu podmiotom swoją infrastrukturę. Odbija się to na jakości głównego produktu Polkomtela, czyli Plusa.

Najciekawszym projektem MVNO jest NEXT Mobile, który oprócz własnej oferty ma również usługa stworzenia własnej oferty dla firm zewnętrznych. Nic poza personalizacją oferty, dostosowaniem kart SIM pod markę i nazwy wyświetlanej na telefonie firmy nie interesuje. NEXT Mobile prowadzi za tą firmę obsługę posprzedażową klienta. W oparciu o rozwiązanie NEXT powstała Pogoń Mobile, Viva Mobile.

Skąd bierze zasięg Canal+ i jaka jest oferta?

Zasięg dla usług mobilnych Canal+ dostarcza Play. Jeśli korzystałeś z telefonu lub internetu mobilnego od Play, albo np. z Virgin Mobile, to Canal+ działa tak samo. Nie ma, że jesteśmy traktowani gorzej od osoby, która ma Virgin Mobile lub Mobile Vikings. Canal+ Telefon korzysta również z roamingu krajowego T-Mobile oraz Orange, a Canal+ Internet jedynie zasięgu sieci Play. Oferta jest oczywiście skierowana dla klienta, który posiada abonament w Canal+, ale może skorzystać osoba nieposiadająca telewizji w tej platformie i nie musi nic dopłacać ekstra.

Zasięg 4G Ultra w miejscowości Rajcza k. Żywca

Oferta internetu mobilnego i telefonu komórkowego

Trzeba pamiętać o tych rzeczach jeśli będziemy zawierać umowę:

Ceny podawane zawierają rabat 10 zł – pierwsze 5 zł za wyrażone wszystkie zgody marketingowe i drugie 5 zł za potwierdzony adres e-mail i aktywny e-rachunek oraz terminową płatność do 18 każdego miesiąca. Brak płatności w terminie powoduje to, że rabat jest utracony na kolejnym rachunku, jeśli zapłacimy w kolejnym miesiącu w terminie, to automatycznie jest przywracany rabat.

Nie zawiera ceny za usługę Bezpieczny internet. Pierwszy miesiąc jest za 0 zł, a kolejne miesiące zależnie od usługi. W Canal+ Telefon jest uruchamiana jednostanowiskowa licencja „Bezpiecznego Internetu”, która po okresie promocyjnym kosztuje 3 zł, a w Canal+ Internet jest uruchamiana licencja na trzy stanowiska i kosztuje po okresie promocyjnym 9 zł. W każdej chwili trwania umowy można włączać i wyłączać, jeśli chcemy zachować cenę, to dzwonimy na infolinię lub piszemy na Strefie Canal+ z konsultantem, lub w zakładce „Napisz do nas” prośbę o wyłączenie usługi.

Po aktywacji usług dostajemy proporcjonalną ilość paczki danych zależną od ilości dni pozostałych do końca miesiąca. Pierwszy rachunek jest wystawiany od dnia aktywacji usług do końca miesiąca



Jednorazowo w punkcie lub u kuriera płacimy 19 zł – karta SIM z internetem lub jeśli przenosimy numer. Gdy dobieramy nowy numer z puli płacimy aktywację w wysokości 49 zł



Canal+ Telefon

W ofercie telefonu komórkowego nie można dobrać telefonu. Jednak była kiedyś oferta z telefonem komórkowym, ale były dwa modele i do wyboru mieliśmy: LG K10 (2017) i Huawei P9 Lite. Zaszaleli z wyborem modeli, ale była to oferta ograniczona dla wybranych punktów sprzedaży. Obecnie oferta zawiera trzy taryfy:

Nazwa taryfy: Zawartość taryfy Cena: Solo Nielimitowane rozmowy i SMSy w Polsce 19,99 zł** Solo + 7GB Bazowy pakiet*+ 7GB 19,99 zł Solo + 20 GB Bazowy pakiet + 20GB 39,99 zł

*Bazowy pakiet — mowa o Solo (Nielimitowane rozmowy i SMSy w Polsce)

**Przez okres 12 miesięcy (przeniesienie numeru) lub 5 miesięcy (nowy numer) płacimy za tą taryfę 9,99 zł

Canal+ Internet

W porównaniu do Canal+ Telefon możemy dobrać sprzęt. Pierwszą opcją jest router MiFi DWR-932 od D-Link, a drugą opcją jest router stacjonarny również od D-Linka DWR 921. W niektórych punktach sprzedaży jest dostępny sprzęt, który był wcześniej oferowany drogą telefoniczną i przez internet. Za sprzęt jest opcja zapłaty jednorazowej lub ratalnej wtedy w punkcie sprzedaży, lub u kuriera płacimy 49 zł + aktywacja 19 zł i przez okres 23 miesięcy płacimy za router MiFi 10 zł, a za router stacjonarny 49 zł. Oferta prosta jak drut, bo jak Canal+ Telefon zawiera również trzy taryfy:

Pakiet danych Cena 10 GB 19,99 zł 45 GB 39,99 zł Bez limitu danych*** 59,99 zł

*** Po przekroczeniu 100 GB jest lejek do 1 Mb/s

Kilka słów na temat przeniesieniu numerów, zamówienia usługi oraz kart SIM

Usługa jest dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży Platformy Canal+:

Internet — sklep internetowy (nowy abonent) lub Strefa Canal+ (obecny abonent)

Autoryzowany punkt sprzedaży



Infolinia dla abonentów Canal+ - 22 310 47 47

Infolinia dla nowych abonentów - 22 22 000 00



Jeśli boimy się, że ta usługa nie będzie działać, to polecam wybrać opcję zamówienia usługi telefonicznie, ale wybieramy kuriera lub przez Strefę Canal+. Gdy dobieramy usługę przez konto abonenta, to od razu kieruje nas do zapłaty aktywacji i dostajemy umowę na maila. Kurier daje nam tylko kartę SIM i ew. sprzęt, który dobraliśmy do oferty. Przy zamówieniu przez infolinię nasze zamówienie odbierzemy na dwa sposoby. Pierwszy to kurier, a drugi to APS. Jak odbieramy w punkcie Canal+ do którego skierowaliśmy nasze zamówienie, to mamy czas 5 dni od złożenia zamówienia na odbiór startera i podpisanie umowy, w przeciwnym razie kurier dostarczy nam przesyłkę. Przy odbiorze w APS nie przysługuje prawo do odstąpienia, gdyż podpisywaliśmy umowę w siedzibie firmy i powiem wprost „widziały gały, co brały”. Odbiór w punkcie jest łatwy, bo wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i powiedzieć, że było wykonywane zamówienie poprzez infolinię.

Karta SIM

Karta jest nam dostarczana w tekturowym opakowaniu. W środku tylko karta SIM i może wyglądać następująco:

Karta SIM jest trójformatowa (mini SIM, mikro SIM i nano SIM), więc do każdego telefonu pasuje. Telefon lub modem nie może mieć blokady SIM Lock.

Przeniesienie numeru telefonu

Przeniesienie numeru telefonu jest takie same jak u wszystkich. Maksymalnie cztery miesiące przed końcem umowy można złożyć przeniesienie numeru. Canal+ wtedy odpowiada za wypowiedzenie umowy, następnie pobraniu z sieci macierzystej numeru i przeniesienie do Canal+. Umowy bez terminu zostają przeniesione w trakcie miesiąca, bo tyle trwa okres wypowiedzenia, a Prepaid ustalamy z pracownikiem POS lub z konsultantem telefonicznym, kiedy chcemy przenieść numer. Z mojego doświadczenia pracy na słuchawce prepaid polecam przenieść takim sposobem jak na poniższej ilustracji:

Nie robimy kombinacji, że robię przeniesienie na dzień później lub dwa dni później, bo różnie bywa w przypadku przesyłki kurierskiej lub w odbiorze w POS. Takie przeniesienie jest optymalne, bo daje możliwość wykorzystania jeszcze z usług operatora oraz jeszcze czas na ew. odstąpienie od umowy. A dla Canal+ ma czas na odebranie numeru od poprzedniego operatora. Karta SIM ma zaprogramowany numer tymczasowy z początkiem 459 i podobnym, ale nie polecam z niego korzystać, gdyż będziemy płacić zgodnie z cennikiem operatora. O tym później.

Internet mobilny

Pierwsza karta SIM została zakupiona z pakietem 10 GB, ponieważ chciałem ją wykorzystać tylko do iPada. Taki pakiet mi wystarcza, ponieważ połowę czasu jestem podłączony do WiFi, a z LTE korzystam okazyjnie. Pierwszy zgrzyt pojawił się po wyjęciu karty T-Mobile i włożeniu karty Canal+. Usługa nie konfiguruje się automatycznie jak w klasycznym Play i trzeba skonfigurować ją ręcznie. Wprowadziłem takie dane jak na poniższym zrzucie ekranu i zacząłem mieć dostęp do internetu:

W urządzeniach od Apple karta Canal+ zgłasza się jako Play, to znaczy, że jest dobrze. Podobnie się zachowuje karta nju mobile, zamiast pokazywać nju, to pokazuje Orange.

Na rajczańskich polanach LTE działa dobrze, wręcz nie było tragedii. Prędkość internetu umożliwiała oglądanie filmu na YouTube w jakości 720p oraz dało pobrać aktualizację aplikacji.

Still better than Plus — test prędkości internetu w Rajczy k. Żywca

Zachowywał się jak Play, ale wyjazd na Mazury pokazał, że fioletowi zrobili progres w znacznym stopniu. Kilka lat temu w okolicach jeziora Łaśmiady nie było możliwe korzystanie z Play. Oczywiście telefon komórkowy przełączał się na roaming krajowy, ale usługa internetowa jak wspominałem wcześniej korzysta jedynie z nadajników Playa. Usługa działała głównie po 3G i wtedy było stabilne połączenie, lecz korzystałem tam głównie do przeglądania stron lub sprawdzania Facebooka i 3G wystarczało do tego. Były przebłyski, że z 3G robił się LTE. Jedna kreska i internet zachowywał się niestabilnie oraz nie ładował stron. W Ełku internet działał stabilnie, jak na rajczańskich polach, na których leciała sarna.

Ełk w zasięgu 4G Ultra

Podsumując Canal+ Internet działa 1 do 1 jak internet w Play, bez rewelacji jednak da się korzystać. Na minus, że Canal+ na iUrządzeniach nie konfiguruje się samoczynnie.

Canal+ Telefon

Zgrzyt pojawił się na początku, bo Mobile Vikings chwilę po północy wyłączył kartę SIM. Włożyłem kartę SIM do telefonu i pojawił się Canal+ oraz zaktualizowały się APNy automatycznie.

Żegnajcie Wikingowie, witaj Canal+

Zawsze po przeniesieniu numeru telefonu do innego operatora wykonuje próbne połączenie. Zamiast „Dwutaktu” autorstwa Alberto usłyszałem głos automatu z Orange „Nie ma takiego numeru”. Wykonuje z nowej karty próbne połączenie na mój numer, a tu niespodzianka. Zamiast Albert jest numer tymczasowy.

A gdzie jest mój numer?

Jeszcze raz wykonałem połączenie z dwie godziny później i dalej tymczasowy numer się odzywa. Poprzez strefę napisałem wiadomość i jutro rano zostanie wyjaśniona sprawa numeru tymczasowego przebranego za docelowy numer.

Halo! Pomocy, gdzie jest mój numer?

Do testów zacząłem rozmawiać z telefonu, bo na szczęście taryfa została uruchomiona. Rozmowa telefoniczna była czysta i bez zakłóceń oraz po drugiej stronie rozmówca słyszał mnie dobrze. Oferta Canal+ jeszcze nie ma dostępu do 5G, lecz WiFi Calling, VoLTE oraz HD Voice działa w tej usłudze. SMSy dochodziły do odbiorcy. Transmisja danych działała dobrze, oraz podobnie jak Mobile Vikings w jednej części domu przełączyła się na zasięg T-Mobile. Podsumując poza zgrzytem na starcie, że nadal mam numer telefonu z puli tymczasowego, to w moim przypadku działa jak Mobile Vikings. Jeśli korzystasz z Play lub innej sieci zależnej od zasięgu Play'a to będzie podobnie.

Aktualizacja [5:07 31.08.2021]

Przed chwilą ponownie dostałem SMSy konfiguracyjne i wykonanie jakiegokolwiek połączenia wychodzącego nie jest możliwe. I po zainstalowaniu ponownym konfiguracji, restartu telefonu o 5:10 już jest numer, który został przeniesiony z Mobile Vikings :). Jednak Mobile Vikings mógł zrobić jak Plus, że działał numer, jeszcze chwilę działał, a nie przerywać rozmowę w połowie zdania.

Wróciło do normy :)

Cennik i roaming bez cienia tabu

Gdy nas pokusiło o skorzystanie z numeru tymczasowego, to musimy mieć na uwadze, że nie będziemy rozmawiać lub pisać SMSy bez limitów, bo nie ma wgranej taryfy, a operatorzy pustej karty SIM nie wyślą ani nie wydadzą. Cena za minutę połączenia, to jedyne 29 gr, a jeden SMS to tylko 20 gr. W porównaniu do ofert konkurencyjnych nie ma nielimitowanych MMS-ów i każdy MMS kosztuje nas 40 gr. Legenda głosi, że w 2021 w dobie Messengera i Whatsapp korzysta ktoś regularnie z MMSów. Roam Like At Home ułatwił życie ludziom, bo pozwala korzystać z oferty prawie, takiej samej jak w Polsce będąc w kraju UE. Oczywiście ograniczenie w transmisji danych jest, ale zdarzają się przypadki, gdzie będąc w przygranicznej miejscowości jak na przykład Zwardoń z czapy telefon przeloguje się z Orange na Telekom SK i nie przekraczając granicy, dostajemy informację od swojego operatora jak np. „Play wita Cię na Słowacji”. W Canal+ RLAH nie ma, więc płacimy w Unii Europejskiej jak w tabeli:

Usługa Cena Transmisja danych 0,18 zł za 100 kB (MMS w cenie transmisji) Połączenie przychodzące 0,04 zł/min (w cenniku jest podana cena 4,48 zł za 100 min rozmowy) Połączenie wychodzące 0,16 zł za minutę połączenia SMS 0,05 zł

Wcześniej w taryfie SOLO MAX w cenie abonamentu był dostępny: Pakiet wartościowy UE i 0,5 GB transferu danych, ale zostało to wycofane z tej taryfy. Pakiet wartościowy UE, to była pula 35 zł do wykorzystania na rozmowy, SMSy w ramach roamingu do Unii Europejskiej. Każda oferta ma swoje gwiazdki, haczyki, więc polecam przeglądnąć regulamin oraz cennik, aby nie dostać piorunującego rachunku.

Naszym systemem do samodzielnego zarządzania kontem abonenckim jest Strefa Canal+. Rejestrujemy się poprzez numer abonenta usługi telewizyjnej. Każda dołożona usługa na nasz numer PESEL od razu jest dodawana do naszego konta w Strefie. Po zalogowaniu jest menu wyboru usługi, którą chcemy zarządzać.

Po wybraniu usługi jest widoczna strona główna.

Wytłumaczę Ci każdy moduł na przykładzie internetu mobilnego:

Wiadomości – skrzynka z wiadomościami o ofertach, promocjach i ramówce

Poszerz swoją ofertę – aktywacja usług dodatkowych lub zmiana pakietu bazowego



Moje płatności – sprawdzenie salda konta, opłacenie rachunku poprzez Blue Media



Szczegóły mojej oferty – informacje o obowiązującej ofercie

Moje połączenia – aktualny biling oraz znajdziemy informację o pozostałym pakiecie danych



Moje dane i zgody – zaktualizujemy dane jak telefon, e-mail i adres korespondencyjny oraz możemy wycofać lub wyrazić zgody marketingowe.

Napisz do nas – poprzez tę zakładkę możesz zapytać konsultanta, odstąpić od umowy czy też upoważnić osobę lub złożyć reklamację.



Moje zgłoszenia – widoczne są reklamacje

Dokumenty do pobrania – baza dokumentów najważniejszych dla każdego abonenta jak np. upoważnienie



Na ten moment nie ma informacji, czy powstanie aplikacja dla Strefy Canal+. Jednak przydałaby się taka aplikacja, gdy nagle zabraknie nam internetu. Są paczki cykliczne, które odnawiają się na początku miesiąca i powiększają lub dodają transfer danych oraz jednorazowe doładowanie. Oferta na jednorazowe doładowanie wygląda następująco:

Ilość danych Cena w Canal+ Internet Cena w Canal+ Telefon 2 GB 10 zł 12 zł 5 GB 15 zł 20 zł 10 GB 20 zł 30 zł

Cena jak za zboże, ale tonący brzytwy się chwyta. Kwota za doładowanie jest do zapłaty, w kolejnym rachunku.

Jedna płatność

W porównaniu do konkurencyjnej oferty Polsat Box i Plusa, czyli Smart Dom nie dostajemy korzyści rabatowych na dane produkty. W przypadku Canal+ każda usługa ma swój numer konta i często bywało, iż klienci przelewali na niewłaściwe konto. Każdą umowę można skonsolidować w jeden rachunek. Włączamy ją samodzielnie poprzez Strefę Canal+, infolinię albo w punkcie sprzedaży.

Samodzielne uruchomienie w Strefie Canal+

Po aktywacji usługi na nasz adres e-mail jest dostarczana wiadomość e-mail wraz z linkiem do potwierdzenia, że mamy dostęp do naszej skrzynki e-mail. Po potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link dostajemy drugą wiadomość z numerem konta do opłat. Opłacamy sumowaną opłatę za rachunek.

Przykładowy rachunek z Jedną Płatnością

Wadą jest to, żeby ją zaktywować saldo, na wszystkich kontach musi być większe bądź równe 0 zł. Nie zrobimy jednej płatności, gdy jest już wystawiony rachunek. Po opłaceniu rachunku polecam po 18 wykonać taką czynność, aby następny rachunek był z włączoną usługą. Włączenie tej usługi powoduje to, że nie dostajemy TV Rachunku i jedyna forma dostarczenia rachunku to e-mail. Po opłaceniu sumowanej opłaty automatycznie zostaje rozdzielona pomiędzy kontami abonenta. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie gdy mamy więcej niż jedną umowę i chcemy mieć wszystko uregulowane bezproblemowo.

Słowem podsumowania

Do Canal+ w drugim kwartale 2021 roku zostało przeniesione 2445 numerów telefonów, a stracił jedynie 730 numerów. Baza klientów MVNO Canal+ Polska S.A stale rośnie, bo cena i przywiązanie do marki robi swoje. Oferta ,nie jest idealna, poprzez brak MMS-ów w pakiecie bez limitów oraz płatny roaming na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chcesz mieć wszystkie usługi pod jedną marką oraz ograniczenia i limity nie są przeszkodą, to polecam. Jeśli korzystałeś z Play i sub-brandów P4, to nie będziesz miał problemów z zasięgiem oraz z działaniem usług. Zapraszam do komentowania