Graty z chaty były dość specyficznym serwisem internetowym, albowiem wszystkie oferowane na nim towary były dostępne bezpłatnie (i tylko płaciło się za ich wysyłkę). Dla postronnych osób może wydawać się to czymś nieprawdopodobnym, ale tak właśnie było.

Serwis Graty z chaty pokazywał przy tym, jak wiele ludzi w Polsce nie stać na ogólnie dostępne towary i przez długi czas pełnił rolę swoistego obserwatorium socjologicznego. Zatem bardzo dziwne jest, że żaden ze znanych z portali internetowych nie poinformował o jego upadku, który miał miejsce końcem 2020 roku.

Sympatyczne logo

Początek

Graty z chaty pojawiły się w polskim internecie w lutym 2008 roku, jako forum, na którym można było bezpłatnie zdobyć najróżniejsze towary np. książki, ubrania, meble czy telefony. Zdecydowana większość tych urządzeń była już mocno leciwa, ale najczęściej jeszcze na chodzie.

Rok 2009 był zaś dla Gratów z chaty czasem przeobrażenia się z forum w pełnoprawny serwis. Te kilkanaście miesięcy pokazały, iż w naszym kraju jest spore zapotrzebowanie na darmowe produkty. A najczęściej korzystały z tych ofert samotne matki oraz ludzie bezrobotni i starsi.

Lata 2010-2020

W następnym dziesięcioleciu serwis Graty z chaty działał w niezmiennej formie. Jego strona główna była podzielona na 16 działów, a alfabetycznie przestawiały się one następująco: Przyjmę-poszukuję, Antyki i kolekcje, Dla Dzieci, Dom i Ogród, Filmy i Muzyka, Idą Święta!, Komputery i Konsole, Kosmetyki, Książki i Czasopisma, Motoryzacja, Odzież-Obuwie-Dodatki, Przemysł i rolnictwo, Różności, RTV i AGD, Sport i hobby oraz Telekomunikacja. Tak więc każdy użytkownik serwisu, mógł znaleźć w jego działach, jakiś ciekawy towar dla siebie. Choć trzeba było się przy tym śpieszyć, bo najciekawsze rzeczy były rezerwowane zaraz po wystawieniu.

W tej dekadzie Graty z chaty były największym w kraju darmowym serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym. Oprócz zwykłych użytkowników, korzystali z niego również sponsorzy, którzy konto zostało rozszerzone o dodatkowe, płatne opcje (ale byli w zdecydowanej mniejszości). Graty z chaty jak na poważny serwis przystało miał swój regulamin oraz administrację i moderatorów, którzy odpowiadali na nim za porządek. Im pewnie też nie było do śmiechu czytanie całej masy smutnych wiadomości typu:

"Nie stać mnie" "Jestem na rencie/emeryturze i mnie nie stać", "Jestem matką samotnie wychowującą x dzieci", "Biedny student/emeryt/niepełnosprawny przyjmie", "Nie mogę sobie pozwolić na kupno...", "Nie przelewa się" itp.

Ale taka była specyfika tego serwisu gdzie bogatsi udostępniali za darmo towar tym biedniejszym. Jednak i od tej reguły zdarzały się odstępstwa, bo trafiali się na nim też zwykli poszukiwacze okazji.

Komputery i konsole miały tam spore branie.

summa summarum

Serwis Graty z chaty przez 13 lat swojego istnienia dochował się społeczności 141342 Gratowiczów i oddano na nim aż 1059004 przedmiotów. Pewnie te liczby byłyby jeszcze większe, ale w grudniu 2020 roku zamknięto jego działalność.

Dzisiaj nie ma obecnie w Polsce podobnego serwisu internetowego do Gratów z chaty, to tym bardziej wypadało wspomnieć okres jego działalności. A ktoś z Was w ogóle go kojarzy? A jak nie to może jakiś inny darmowy serwis transakcji on-line?