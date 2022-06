Multimedialny Odlot, czyli polsatowski „kulciak” dla giermaniaków Strona główna › @AnTar › Multimedialny Odlot, czyli polsatowski „kulciak” dla giermaniaków 28.06.2022 12:46

W latach 90-tych XX wieku programy nadawane w ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych stanowiły spore źródło informacji dla rodzimych fanów gier wideo. Dlatego też zachowane do tej pory odcinki „Escape'a”, „Joysticka”, „Cyberii” czy „Telekomputera” cieszą się niemałą popularnością na YouTube u dzisiejszych 30- i 40-latków. Wśród tego typu programów telewizyjnych ważną rolę odgrywał również tytułowy „Multimedialny Odlot”. Wyróżniał się bowiem na tle konkurencji nowoczesną formą przekazu i atrakcyjnymi konkursami.

Hit końca lat 90-tych

Jednak dla większości osób program „Multimedialny Odlot” kojarzy się głównie ze znanym kompozytorem Piotrem Rubikiem, który prowadził go razem z sympatyczną - Moniką Bral. Duet ten - jak sama nazwa wskazuje - zajmował się prezentacją tzw. multimediów, a zwłaszcza gier komputerowych oraz konsolowych.

„Multimedialny Odlot” w latach 1997-1998 oglądało w każdy niedzielny poranek wielotysięczne grono nastoletnich giermaniaków. Zawierał on zależnie od odcinka: skrótowe recenzje/zapowiedzi gier, kącik sprzętowy/archiwalny, grową listę przebojów „TOP 5”, relacje z imprez (np. z Gambleriady), a także wywiady z cenionymi postaciami polskiej branży IT - choćby z Markiem Sellem.

Ponadto „Multimedialny Odlot” oferował swoim widzom możliwość zdobycia tipsów/kodów do gier oraz udział w konkursach, w których można było wygrać gry na PSX-a, a nawet samą konsolę. Tak atrakcyjnych nagród natomiast próżno było szukać w innych polskich programach dla graczy.

Było miło, ale szybko się skończyło

Jednakże z nastaniem 1999 roku „Multimedialny Odlot” przestał być emitowany w Telewizji Polsat. Z perspektywy czasu można jednak stwierdzić, iż zamknięcie to nastąpiło stanowczo zbyt szybko. Swoją drogą program ten jest teraz dużo bardziej ceniony przez ludzi dorosłych niż w czasie swojego nadawania. Każdy z jego odcinków ma bowiem coś ciekawego do przedstawienia dla graczy z lat 90-tych. Zresztą wystarczy tylko spojrzeć na tytuły gier i dokumentów / informatorów, jakie zawierają odcinki „Multimedialnego Odlotu”, które pochodzą z mojego kanału na YouTube.

Dark Colony, Shadow Warrior, Hexen II Quaker II, Soul Blade, Total NBA 97, Star Wars: Shadows of the Empire, Wing Commander IV, The Incredible Hulk czy Super Mario 64 oraz Gampleriada'97 i Magazyn MO. Toż to same growe hity i niezwykle cenne retro archiwa.

Mimo wszystko o programie ciągle się pamięta

O tym najlepiej świadczy, iż w ostatniej dekadzie na temat „Multimedialnego Odlotu” powstało kilka pasjonackich artykułów oraz tematów na forum na łamach takich serwisów, jak: Filmweb, PPE, Satkurier, Media2, Polygamia. Z tego ostatniego można się ponadto dowiedzieć, iż Piotr Rubik w XX wieku był wielkim pasjonatem gier i miał napisać muzykę do polskiej gry „Sadness”. Niestety jednak do tego nie doszło, ponieważ studio Nibris nigdy jej nie wydało. Tak czy inaczej, Piotr Rubik oprócz Kazimierza Kaczora jest jednym z najbardziej znanych polskich artystów, którzy prowadzili telewizyjny program dla graczy. Całkiem zresztą udanie, ponieważ razem z Moniką Bral tworzyli bardzo zgrany duet. Każdy odcinek „Multimedialnego Odlotu” uświetniali bowiem odgrywaniem zabawnych scenek, choćby podczas zapowiedzi przedstawianych gameplayów. Przy okazji warto wspomnieć, iż Monika Bral ma również kontakt ze sceną i jest obecnie uznaną tancerką. O tym zaś można dowiedzieć się z branżowego portalu Salsalibre.

Reasumując

Tak więc „Multimedialny Odlot” (w skrócie M.O.) był pierwszym i ostatnim programem o grach emitowanym przez Telewizję Polsat. I choć program ten nie przedstawiał w tak specjalistyczny sposób gier, jak nieodżałowany „Escape” czy „Joystick”, to na pewno ma spore zasługi w propagowaniu gamingu wśród nastolatków pod koniec „hipsterskich” lat dziewięćdziesiątych. Wam natomiast, który z programów telewizyjnych tego typu przypadł do gustu? Myślę, że zastanawiającym się osobom lektura tego artykułu powinna pomoc przypomnieć sobie tamte czasy.