Pionierzy IT, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Okres Wszystkich Świętych sprzyja temu, aby wspomnieć zasłużonych ludzi, którzy odeszli w ostatnim roku. Z racji tego, że portal ten poświęcony jest szeroko pojętej tematyce nowych technologii, pora więc wspomnieć zmarłych w tym czasie wybitnych informatyków, programistów i inżynierów. Ich dokonania zresztą powinien znać każdy czytelnik DP/WP.

Eric Engstrom (25.01.1965 - 1.12.2020)

Eric Engstrom zasłyną jako jeden z pionierów gier komputerowych i twórca DirectX. A bez tego zestawu funkcji API wspomagających generowanie grafiki trudno byłoby wyobrazić sobie branżę grową w takiej formie, w jakiej jest dziś znana.

Engstrom oprócz wkładu w gry wideo, miał też duże zasługi w rozwoju wczesnych telefonów komórkowych. Jego firma pomagała również przy platformie Windows Phone i usługach online Microsoftu. Ten amerykański inżynier oprogramowania mógł jeszcze dużo zdziałać. Jednak odszedł przedwcześnie z powodu powikłań medycznych poniesionych w wyniku wypadku w laboratorium.

Norman Abramson (1.04.1932 - 1.12.2020)

1 grudnia 2020 roku okazał się bardzo smutnym dniem dla świata IT, ponieważ podczas jego trwania zmarł też Norman Abramson, którego powstały w latach 70. XX wieku projekt ALOHAnet dał podwaliny pod sieci Wi-Fi. Ten amerykański inżynier i informatyk stanowił wielce charyzmatyczną postać zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnie. Abramson uchodził także za naukowy autorytet, gdy przez kilka dekad był profesorem Uniwersytetu Hawajskiego. Niestety miał ciężką śmierć, gdyż zmarł na raka skóry, który dał przerzuty do płuc.

Narinder Singh Kapany (31.07.1926 - 4.12.2020)

Narinder Singh Kapany został nazwany "ojcem światłowodów", które opracował w 1953 roku. Ten urodzony w indyjskim Pendżabie sikh, fizyk, optyk pracujący w USA, przyczynił się tym samym do zrewolucjonizowania telekomunikacji i medycyny.

Singh Kapany podczas swojej kariery wynalazcy zebrał aż ponad 100 patentów związanych z energią słoneczną, komunikacją światłowodową, laserami, monitorowaniem zanieczyszczeń oraz oprzyrządowaniem biomedycznym. Poza tym zasłynął jako hojny filantrop. Jeszcze za życia nazywano go jednym z siedmiu „Niedocenionych bohaterów XX wieku”, a także "Poskromiciel światła w turbanie".

Marek Peryt (1951 - 23.02.2021)

Marek Peryt już w okresie PRL-u zajmował się popularyzowaniem techniki i najnowszych technologii. Jednak największą popularność zyskał poprzez prowadzenie programu telewizyjnego "Komputerowa szkoła Marka Peryta". Nadawano go w pierwszej połowie lat 90-tych i w bardzo przyswajalny sposób wprowadzał publikę w arkana Internetu, który dopiero raczkował wtedy w naszym kraju.

Peryt w swoim programie zaznajomił setki tysięcy Polek i Polaków z wiedzą o komputerach, systemach operacyjnych i oprogramowaniu. Poza tym był on także znawcą elektroniki i fizyki oraz cenionym wykładowcą uniwersyteckim. Zresztą cały czas był aktywny zawodowo, aż do przegranej walki o życie z COVID-em.

Lou Ottens (21.06.1926 - 6.03.2021)

6 marca 2021 r. okazał się smutnym dniem dla większości fanów muzyki. Tego dnia bowiem zmarł Lou Ottens - holenderski wynalazca kasety magnetofonowej, która na przełomie lat 60 i 70 zrewolucjonowała ówczesny rynek nośników muzycznych.

Był on legendą koncernu Philips, w którym pracował przez prawie 40 lat. Tam właśnie ten genialny inżynier i wynalazca pracował przy stworzeniu płyty kompaktowej i opracował pierwszy przenośny magnetofon.

Charles Geschke (11.09.1939 - 16.04.2021)

Charles Geschke miał wielkie zasługi dla rozwoju formatów plików graficzno-komputerowych. Wszakże ten amerykański informatyk dał światu format PDF - od ponad 28 lat służący setkom milionow ludzi do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych.

Geschke był współzałożycielem Adobe Inc., będącej obecnie jedną z najważniejszych firm technologicznych. Właśnie pod jej szyldem współtworzył tak cenione programy, jak Photoshop, Premiere Pro oraz edytory grafiki wektorowej i plików PDF - Illustrator i Acrobat. Geschke w roku 2009 został odznaczony przez prezydenta Baracka Obamę Narodowym Medalem Technologicznym. To prestiżowe wyróżnienie stanowiło zaś piękne ukoronowanie jego kariery.

John McAfee (18.09.1945 - 23.06.2021)

John McAfee był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci związanych z branżą IT Security. Szalony celebryta, krytomilioner, narkoman, handlarz bronią, erotoman, zbuntowany libertarian, alkoholik i przestępca. W ostatniej dekadzie tabloidy tak go najczęściej przedstawiały, albowiem swoim zachowaniem lubił szokować opinię publiczną.

McAfee jednak w czasach swojej świetności był jednym z najlepszych programistów na świecie. W 1987 roku założył firmę pod swoim nazwiskiem, w której niedługo potem stworzył pierwszy komercyjny program antywirusowy. W owym czasie okazał się on jednym z najlepszych antywirusów, dzięki czemu McAfee zyskał mir wśród milionów jego użytkowników. Było to zwłaszcza widoczne w krajach obu Ameryk i Zachodniej Europy.

Amerykanin niestety z nastaniem XXI wieku całkowicie się pogubił, a ustawiczny konflikt z prawem spowodował, że musiał uciec ze Stanów między innymi do Belize i Gwatemali. Jego najprawdopodobniej samobójcza śmierć w trakcie oczekiwania na ekstradycję do ojczyzny dobitnie pokazuje, jak nisko upadł. Tak czy inaczej, McAfee na przełomie wieków był jednym z największych autorytetów od spraw bezpieczeństwa na świecie. A za to mimo wszystko należy mu się pośmiertne uznanie.

Clive Sinclair (30.07.1940 - 16.09.2021)

Clive Sinclair największy mir zyskał jako twórca kultowych komputerów domowych ZX80, ZX81 i ZX Spectrum. A miało to miejsce na początku lat 80-tych, kiedy pecety zaczęły wkraczać do naszych domów. Zatem Sinclaira śmiało można uznać za jednego z architektów globalnej komputeryzacji. Ten brytyjski wynalazca i przedsiębiorca jednakże nie tylko tym zasłynął.

Sinclair na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w swojej firmie stworzył bowiem serie prekursorskich radioodbiorników tranzystorowych oraz kalkulatorów kieszonkowych. W styczniu 1985 r. wprowadził natomiast na rynek wyprzedzający swoje czasy pojazd elektryczny - Sinclair C5. Zważywszy na te spore osiągnięcia niedziwne więc, że 38 lat temu został przez królową Elżbietę II wyróżniony honorowym tytułem szlacheckim "sir".

Wspomniano tutaj niewątpliwie wybitnie zasłużone persony. A którą lub które z nich cenisz najbardziej?