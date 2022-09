Programy telewizyjne dla pasjonatów IT z początku XXI wieku. Od TILT-TV do METY › @AnTar › Programy telewizyjne dla pasjonatów IT z początku XXI wieku. Od TILT-TV do METY 14.09.2022 09:58

Wcześniej przedstawiłem już kilkanaście programów telewizyjnych, które były popularne u nas w dawnych latach wśród pasjonatów komputerów, techniki, gier i informatyki. W większości nadawano je w ostatnich dwóch dekadach tamtego milenium. Ale przecież pierwsze lata XXI wieku były również ważnym okresem w tworzeniu tego typu contentu przez polskie kanały telewizyjne, a należały do nich - TVP2, TVN oraz TV4.

TILT-TV

TILT-TV był to program o grach, który między 2002 a 2003 rokiem konkurował ze świetnym Hyper'em. Fakty są takie, że ustępował mu trochę popularnością, ale jak przystało na ówczesną produkcję „Czwórki”, trzymał całkiem przyzwoity poziom. TILT-TV prowadziła piękna Joanna Pach, która zajmowała się przedstawianiem recenzji najnowszych gier oraz nowinek sprzętu komputerowego. Czyniła to z pozycji lektora na przemian z męskim odpowiednikiem… no i tu powstał problem, albowiem wielu growych maniaków nie akceptowało tego, że program o tej tematyce prowadzi kobieta. Tak czy inaczej, TILT-TV miał też swoich zwolenników, co można sprawdzić w internetowych archiwach na forum Gryonline.pl czy portalu Onlygames.pl. Natomiast dla Joanny Pach jego prowadzenie stało się przepustką do stania się topową aktorką dubbingową, która użyczyła głosu między innymi do „Alicji w Krainie Czarów” oraz dwóch części „Harry Pottera” i „Cyberpunka 2077”.

Komputer i ŚWIAT

Młodsi czytelnicy mogą o tym nie wiedzieć, że rodzima Telewizja Publiczna była kiedyś dostarczycielem wielu wartościowych programów informacyjnych. Do takich niewątpliwie należał „Komputer i ŚWIAT”, który dwie dekady temu był nadawany w TVP2, a obecnie kojarzą go już tylko wiekowi pasjonaci IT, mający dobrą pamięć. Trochę to niesprawiedliwe, gdyż program „Komputer i ŚWIAT” trzymał naprawdę wysoki poziom przekazu. Dbała o to Monika Borkowska razem z Rafałem Cieszyńskim oraz goszczący u nich eksperci, jak i ci występujący „zewnętrznie”. O tym najlepiej świadczą jedyne dostępne materiały „Komputera i ŚWIAT” na YouTube, a są nimi cały odcinek i fragment odcinka. Można z nich dowiedzieć się bowiem dużo ciekawych rzeczy o bezpieczeństwie w sieci, sprzętach IT, grach, grafice czy programach komputerowych. Co ciekawe, sponsorem programu był Axel Springer Polska, wydawca dwutygodnika „Komputer Świat”. Szkoda, że trwało to bardzo krótko, bo na „Dwójce” był nadawany tylko od 2000 do 2001 roku. Mimo tego cytat Borkowskiej „przygotujcie teraz magnetowidy” ma już status legendarny, a niektóre wnioski z tego programu można określić wizjonerskimi.

Tenbit.pl

Tenbit.pl vel Tenbit.GSM na początku XXI wieku działał jako telewizyjna odsłona jednego z pierwszych polskich portali rozrywkowych. Ów program nadawano na TVN-ie, no i niestety jak w przypadku innych kanałów telewizyjnych z tej listy ostało się po nim bardzo mało nagrań wideo. Właśnie te kilka fragmentów odcinków Tenbita pokazuje, że był to otwarty tematycznie program, którego lubili oglądać zarówno fani muzyki, a także informatyki. Ich to zapewne zainteresował materiał o LO-Linux w Szczytnie czy wywiad z twórcą internetowym o ksywie Zambari, który stworzył kontrowersyjny utwór "Bezpieczeństwo" i prekursorsko wypromował go za pomocą empetrójek.

META

Nie ukrywam, że METĘ razem z Komputer ŚWIAT najbardziej cenię na tej liście. Wydawcą programu — tak jak w przypadku TILT TV — był kanał TV4, aczkolwiek reprezentował jeszcze wyższy od niego poziom. Każdy około 30-minutwy odcinek METY był podzielony na 7 działów, a tematycznie przedstawiały się one następująco: Temat Dnia, Hardware, Software, Gość Dni, Gry, Muzyka, Kiosk. Z nich można było się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy o internecie, programach komputerowych, sprzęcie komputerowym, growych hitach, artystach muzycznych, multimediach czy nowinkach ze świata IT. Na przemian informował o tym kilkunastoosobowy zespół redakcyjny, w którym prym wiodły takie postaci jak: Marta Piechowiak, Agnieszka Marchlewska, Bartosz Dramczyk, Jacek Trojański, Artur Królicki, Dorota Paluchowska, Tadeusz Zieliński czy Kamila Górska. Program META oprócz tego był całkiem sprawnie wyreżyserowany, z konkretnym scenariuszem i chronologią tematów. Co ciekawe, od 3 kwietnia do 30 czerwca 2000 roku wyemitowano aż 56 jego odcinków, o czym informuje archiwalna strona (www.meta.pl) oraz forum serwisu Media2.pl. Niedługo później niestety zaniechano emisji programu, a co gorsza obecnie można w internecie obejrzeć tylko dwa nagrania METY, w tym niecały odcinek i jego fragment z demo Anterpe-Kiew/Trauma. Osoby w temacie, które je obejrzą, bez wątpienia docenią ich zawartość merytoryczną i sentymentalną.

summa summarum

Przedstawione tutaj programy emitowano przez bardzo krótki okres czasu w pierwszych latach XXI wieku i dlatego do tej pory bardzo mało ludzi je pamięta. Jednak obiektywnie wypada przyznać, że naówczas reprezentowały one naprawdę godny poziom. Dlatego też nie powinno dziwić, że ich wstawki wideo z reguły dobrze przyjmują się na agregatorach treści oraz powstają o nich tematy na fachowych forach. Warto przy tym wspomnieć, że TILT-TV, Komputer i ŚWIAT, Tenbit.pl oraz META działały w czasach gdy ludzie u nas mogli już mieć dostęp do internetu, choć za spore pieniądze. Szło za tym też duże ograniczenie techniczne, choćby ze względu na miejsce zamieszkania czy pracy. Miliony mieszkańców Polski jednak to nie zrażało, a oglądanie tych programów dla większości z nich było pomocne w dowiedzeniu się ciekawych rzeczy o obsłudze internetu i nowinkach technologicznych czy growych. Tak więc owa czwórka na swój sposób była prekursorskimi programami telewizyjnymi w naszym kraju. A Wy jak je wspominacie po latach?