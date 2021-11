Polski rynek pracy mimo pandemii oferuje wiele ofert zatrudnienia w zawodach związanych z branżą IT. Chodzi tu nie tylko o programistów i informatyków, ale także o product designerów, marketingowców lub project managerów.

Jeśli masz taką profesję, a chcesz znaleźć jak najlepiej płatną pracę, to wypróbuj "Top 7" działających w Polsce portali pracy w branży IT, gdyż któryś z nich faktycznie może być w tym pomocny. Oto one.

TeamQuest

TeamQuest to fachowy portal rekrutacyjny, który pozwala w wygodny sposób wyszukać najnowsze oferty pracy IT. Aby tak się stało wystarczy tylko wpisać "słowo klucz" oraz wybrać swój stopień doświadczenia w poszukiwanym zawodzie oraz typ poszukiwanej pracy np. Stażysta, Junior, Mid, Senior, Ekspert, Tylko praca zdalna, Tylko oferty z wynagrodzeniem.

Przedstawione na TeamQuest oferty pracy zawierają nie tylko wymagane umiejętności, ale i formy umowy o pracę - pełny etat i jego część, B2B/kontrakt, umowa o dzieło. Zdecydowana większość stanowisk posiada także załączone widełki płacowe.

Bulldogjob

Bulldogjob z kolei to bardzo rozbudowany portal dla osób poszukujących pracy, który stanowi przestrzeń dla społeczności ponad 160 tysięcy programistów, testerów i innych specjalistów IT z całego świata. Szukać pracy na nim można według lokalizacji danego miasta, preferowanego języka programowania, stażu (Junior, Mid, Senior) oraz typu stanowiska (programista, analityk, admin itp.).

Na Bulldodjob możesz subskrybować oferty poszukiwanej pracy, a każda jej oferta poparta jest widełkami płacowymi. Co ciekawe na portalu prowadzone są również warsztaty contentowe (online), a także znajdują się profile prawodawczych firm. Ponadto prowadzone są badania branży pracy IT oraz ukazują się blogi technologiczne prowadzone przez międzynarodowych fachowców. Aby jednak skorzystać z dobrodziejstw portalu, wymagane jest założenie konta, co jednak stanowi tylko rutynowe działanie.

No Fluff Jobs

Na portalu No Fluff Jobs znajdziesz sporo ofert pracy dla programistów, project managerów, UX designerów, testerów, specjalistów DevOps czy osób z branży HR. Oprócz ofert pracy zawiera on również profile rekomendowanych firm oraz pokazuje jak zrobić fachowy tech profil.

No Fluff Jobs daje możliwość poszukiwania według najróżniejszych kryteriów, takich choćby jak wymagane języki programowania, lokalizacja, wynagrodzenie, doświadczenie, możliwość pracy zdalnej czy benefity. Po zalogowaniu na portal pracodawca dostaje swój panel, a kandydat na pracownika zakłada profil.

StartupJobs

StartupJobs - jak sama nazwa wskazuje - jest przeznaczony dla osób poszukujących pracy w najszybciej rozwijających się startupach. Najbardziej takich, dla których zadania związane z programowaniem, projektowaniem, marketingiem czy sprzedażą nie stanowią większego problemu.

Oferty pracy na StarupJobs wyszukuje się według typu profesji, lokalizacji, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia, stażu pracy (Junior, Senior) oraz preferowanej technologii. Masz tu więc do czynienia z nowatorskim portalem z ogłoszeniami o pracę w branży IT, który do korzystania wymaga rejestracji konta.

4programmers

4programmers to wielce ceniony przez programistów serwis internetowy, z którego forum można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Na serwisie tym znajduje się także dział Praca z ogromną liczbą ofert pracy dla ludzi obeznanych w programowaniu.

Szuka się jej po tytule, nazwie firmie, miejscowości, widełkach płacowych oraz języku programowania. Aby kandytować na dane stanowisko nie jest wymagana rejestracja w serwisie tylko wypełnienie odpowiedniego formularza.

LinkedIn

LinkedIn to znany wszystkim międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Użytkuje go wiele osób zamieszkałych w Polsce, dlatego też oferuje na terenie naszego kraju wiele ciekawych ofert pracy w IT.

LinkedIn po rejestracji jest wygodny w użytkowaniu, a zatrudnienia na tym serwisie można poszukiwać według lokalizacji, typu oferty pracy, ram czasowych, posiadanej specjalizacji oraz rodzaju pracy - pełny etat, praca zdalna. Jego wyszukiwarka jest natomiast bardzo wygodna w użytkowaniu, co jest dodatkowym udogodnieniem.

GoldenLine

GoldenLine jest polskim odpowiednikiem LinkedIn i już od 16 lat zajmuje się w naszym kraju usługami z zakresu rekrutacji i employer branding. Serwis ten posiada bardzo łatwą w użytkowaniu przeglądarkę "Find job offers", na której można szukać ofert pracy po wpisaniu swojego zawodu oraz miejsca pracy z kilometrowym przelicznikiem. Na GoldenLine w ten sposób można też szukać pracę zdalną. Wybraną ofertę natomiast bezproblemowo się aplikuje, najłatwiej jednak tutaj znaleźć pracę programistom i analitykom.

.

Pracę w branży IT można szukać również na mniej specjalistycznych portalach (np. Jobrapido czy Pracuj). Jednak te przedstawione powyżej cieszą się największą renomą i efektownością. A Ty jak je oceniasz?