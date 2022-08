To, co najbardziej cenię w przeglądarkach Chrome, Edge, Firefox i Opera › @AnTar › To, co najbardziej cenię w przeglądarkach Chrome, Edge, Firefox i Opera 31.07.2022 18:34

Bez przeglądarek stron WWW nie byłoby możliwe korzystanie z internetu, toteż pełnią one rolę fundamentalną dla osób serfujących po sieci. Jako że regularnie użytkuje cztery najpopularniejsze przeglądarki internetowe, postanowiłem tutaj przedstawić, w jaki sposób najbardziej lubię z nich korzystać. Zaiste są to moje sugestywne odczucia, ale udokumentowane odpowiednim doświadczeniem. Nie pozostaje mi nic więcej jak Was zaprosić do zapoznania się z tym, co tu poniżej przedstawiłem.

Google Chrome

Jako twórca internetowy cenię tę przeglądarkę za możliwość posiadania Konta Google, dzięki któremu jestem użytkownikiem serwisów Gmail, Blogger i YouTube. W internecie stanowią one natomiast odpowiednio najlepszą pocztę e-mailową, platformę blogową i najbardziej sprawdzone miejsce do umieszczania własnych filmów wideo. Zresztą przydatnych funkcji na Koncie Google jest zdecydowanie więcej, a wszystko to za darmo, bezpiecznie i wygodnie.

Co ważne, Google'owska przeglądarka sama w sobie jest bardzo wygodna w użytkowaniu i zawiera najwięcej wtyczek. Ponadto można dodawać do niej najróżniejsze zakładki. Dlatego też przeglądarkę Google Chrome najczęściej użytkuje podczas serwowania po necie. Stan ten trwa już od dobrych kilku lat, no i mało wskazuje, aby to kiedyś miało się zmienić.

Mozilla Firefox

Przeglądarkę z logiem liska doceniam za wysoki poziom bezpieczeństwa, a także szybkość pobierania danych wyrażanych w megabitach (Mb/s). Funkcjonalność ta jest natomiast bardzo przydatna, kiedy pobieram pliki wideo stworzone w studiu Kapwing, albo chcę wgrać prywatny filmik na CDA.

Jak dla mnie zaletę Firefoksa jest również wyrazisty „ciemny” interfejs, co najlepiej widać podczas czytania artykułów na różnych portalach informacyjnych oraz przeglądania profili zawodowych na LinkedIn. Uważam zresztą, że owa przeglądarka w ostatnich latach zanotowała spory progres i dlatego też używam jej jako główną alternatywę Chrome'a.

Microsoft Edge

Nie ukrywam, że z dużą rezerwą podszedłem do użytkowania najnowszej przeglądarki Microsoftu. Wszakże jej poprzednika świetnie się sprawdzała tylko do pobierania innych przeglądarek. Microsotf Edge jest jednak dużą lepszą przeglądarką od nierozwijanej już Internet Exploler. Najbardziej cenię w niej zaś szybkość działania, przejrzysty wygląd oraz to, że poprawnie odbiera każdy format filmów (również w wersji live) oraz edytorów stron (np. podczas użytkowania PRV.pl).

Opera

Od dłuższego czasu z Opery rzadziej korzystam niż z Chrome'a, Firefoksa czy Edge'a. Wynika to z tego, że według mnie jest ona od mniej bezpieczna i trochę wolniej przekłada strony. Przeglądarka Opera jednakże ma dwa wielce cenione przeze mnie walory. Pierwszy to VPN z nieograniczonym pakietem danych w sieci, który jest bardzo przydatny, choćby do przeglądania nieosiągalnych stron w Polsce.

Co ciekawe, jest to normą w przypadku amerykańskich drużyn sportowych, zwłaszcza college'owych — a piszę to, jako zaprawiony pasjonat piłkarskich statystyk. Drugim walorem Opery jest natomiast bardzo przejrzyste tablo, które można utworzyć ze stronami, z których najczęściej się korzysta. U mnie to dotyczy zwłaszcza stron online, do tworzenia prywatnych filmów wideo i plików muzycznych oraz do przeglądania darmowej oferty serwisów VOD.

À propos

A Wy co lubicie najbardziej w swoich przeglądarkach? Jak łatwo wywnioskować każda osoba korzystająca z internetu, będzie miała tu swoje sugestywne odczucia.