W zeszłym tygodniu, po dwóch miesiącach rozwoju, Android 13 osiągnął fazę „beta”. Oznacza to ni mniej ni więcej, że fundament pod kolejną odsłonę robocika został postawiony (nowe API) i teoretycznie nie powinniśmy już ujrzeć żadnych większych zmian. Wyżej wymieniony etap bardziej niż do deweloperów skierowany jest do producentów, którzy mogą zacząć dostosowywać swoje nakładki czy inne narzędzia.

Gdzieś pomiędzy nimi są oczywiście posiadacze urządzeń z serii Pixel (od podstawowej „czwórki” po 6 Pro), gdyż Ci od samego początku mają zezwolenie na przyglądanie się poszczególnym kamieniom milowym. Umożliwia im to powołany przez Google Android Beta Program.

No i najważniejsze – obszerne zestawienie wszystkich modyfikacji znajdziecie tutaj (włącznie z tymi ukrytymi). Gorąco zachęcam do zapoznania się z nim, szczególnie te bardziej zainteresowane tematem osoby.

Oficjalne informacje

Bardziej drobiazgowy dostęp do różnych typów multimediów

Aplikacje chcące zyskać wgląd w pliki, niezależnie od ich rodzaju, dotychczas odwoływały się do READ_EXTERNAL_STORAGE. Niby normalna rzecz, lecz w ten sposób odczytywały wszystko z naszej pamięci, a nie tylko to, na co faktycznie mamy ochotę. Google postanowiło nieco temu zaradzić i przygotowało 3 nowe klasy dostępu: READ_MEDIA_IMAGES, READ_MEDIA_VIDEO oraz READ_MEDIA_AUDIO. Co ważne odnotowania, jeśli program jednocześnie poprosi o uprawnienie dla zdjęć i wideo, to otrzymamy zunifikowany monit.

Przejrzystsze raporty błędów w KeyStore i KeyMint

Deweloperzy wykorzystujący w/w generatory kluczy od teraz mają lepszy wgląd w kody błędów wraz z ich znaczeniem. Wszystko za sprawą dodanej hierarchii klas wyjątków w „java.security.ProviderException” – obejmujących te specyficzne dla KeyStore / KeyMint.

Kierowanie dźwięku (?) - jakkolwiek dziwacznie to nie brzmi

W klasie AudioManager pojawiły się dwa nowe API – getAudioDevicesForAttributes() oraz getDirectProfilesForAttributes(). Pierwsze z nich odpowiada za pozyskanie listy urządzeń mogących odtworzyć konkretną ścieżkę audio. Natomiast drugie pozwala „zrozumieć” czy strumień dźwięku może być odtworzony bezpośrednio. Przy ich wykorzystaniu zdeterminujemy najlepszy FormatAudio dla wskazanej ścieżki.

Spostrzeżenia użytkowników

Jedną z rzeczy przykuwających wzrok jest animacja „fali” na pasku postępu karty odtwarzacza multimedialnego. Nadmienię jednak, że ukazuje się ona wyłącznie w trakcie aktywnego odsłuchiwania i rozpościera się od punktu „0” do tego w jakim aktualnie jesteśmy.

Przy okazji wersji Developer Preview (2) Google przechrzciło tryb „Nie przeszkadzać” („Do Not Disturb”) na „Priorytetowe” („Priority Mode”). Spekulowano, iż stanowi to początek czegoś większego, za czym przemawiało kilka odnalezionych przesłanek. Niestety zdaje się, że póki co zrezygnowano z tychże planów i powrócono do starego nazewnictwa.

Material You zyskał 4x więcej kombinacji kolorystycznych, co daje 16 wariantów opartych o wykorzystaną tapetę + drugie tyle „podstawowych kolorów”.

Dedykowany skaner kodów QR wreszcie trafił pod strzechy i według redaktorów portalu Android Police jest on piekielnie szybki. Poza tym nie ma się nad czym zbytnio rozpisywać – robi dokładnie to co powinien.

Długo przyszło nam na to czekać, choć tego typu „bajery” są dostępne w rozwiązaniach różnych producentów od lat – Android w końcu otrzyma natywną obsługę zmiany rozdzielczości wyświetlacza. W chwili obecnej pomiędzy FHD+ (1080p) a QHD+ (1440p).

Face Unlock dla posiadaczy najnowszych Pixel’i wciąż jest jedynie pieśnią przyszłości, lecz zdaje się, że już nie tak odległą. Na aktualnej becie dla modelu 6 Pro udało się uruchomić stosowne menu, lecz sama konfiguracja w dalszym ciągu kończy się fiaskiem – z racji „braku dostępnych sensorów”.

Kopiowanie do schowka zyskało pływające okienko na wzór tego, które towarzyszy wytworzeniu zrzutu ekranu – zawiera więc podgląd i dwa przyciski („edytuj” oraz „otwórz w”).

W ustawieniach ekranu blokady pojawił się przełącznik umożliwiający kontrolę zewnętrznych urządzeń (tzw. smart home) bez odblokowywania. Moim zdaniem jest to potencjalnie niebezpieczna opcja, no ale mamy wybór więc niech każdy robi z nią co chce.