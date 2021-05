Przegląd nowości w 3 i ostatniej poglądowej wersji Androida 12 dla deweloperów

Jesteśmy już jakiś czas za połową kwietnia, toteż ktoś w Google doszedł do wniosku, ze najwyższy czas udostępnić trzecią poglądową wersję Androida 12 przeznaczoną dla deweloperów. Poprzedzono ją dwoma mniejszymi, stricte poprawkowymi wydaniami – oznaczonymi numerami „2.1” oraz „2.2”. Nie widzę sensu w dokładnym wymienianiu wyeliminowanych niedoróbek, aczkolwiek warto odnotować jedno – niestabilne działanie aplikacji wykorzystujących moduł WebView odeszło w zapomnienie. Przy okazji podniesiono poziom łatek zabezpieczeń.

Wracając jednak do sedna, Developer Preview 3 to już ostatnia odsłona skierowana do deweloperów, gdzie intensywnie zmieniane i dodawane są systemowe API. W związku z powyższym, w maju ujrzymy pierwszą konsumencką betę.

Rzeczy jawnie dostępne

Interfejs

Po przejściu do systemowych ustawień od razu rzuci nam się w oczy ich mocne odświeżenie – zarówno funkcjonalne, jak i wizualne. Szeroko omawiany tryb jednoręczny, ukryty w poprzednim wydaniu, został aktywowany i oddany w ręce testerów. Mocno przypomina on interfejs rozwijany od pewnego czasu przez Samsunga, konsumentom znany jako OneUI. Oba zakładają przesunięcie wszystkich elementów nieco w dół, aby były łatwiej osiągalne kciukiem. W celu wypełnienia powstałych w ten sposób połaci pustej przestrzeni zadecydowano o znacznym powiększeniu nagłówków. Oczywiście nie są to jedyne widoczne zmiany, ponieważ tu i ówdzie zmieniono to i owo – chociażby w zarządzaniu pamięcią oraz baterią podmieniono dotychczasowe formy prezentacji na proste do bólu „paski”, a zakładka „Konta” odrodziła się jako „Hasła i konta”.

Kolejną z nowości, testowaną już w DP2, jest animacja uruchamiająca się podczas próby przewinięcia listy poza jej granice – jakkolwiek idiotycznie to brzmi, nie potrafię ubrać tego w lepsze słowa. Najlepiej po prostu zerknijcie na przykłady przedstawione tutaj. Skoro już o ruchu mowa, to Pixel Launcher doczekał się nowej animacji wysuwania listy aplikacji.

Począwszy od DP3, deweloperzy mogą skorzystać z automatycznie generowanego ekranu powitalnego (splash screen). Domyślnie do jego utworzenia wykorzystana zostanie używana ikona, przy czym możliwe będzie wykonanie pewnych modyfikacji – koloru tła, dodanie obsługi ciemnego / jasnego motywu, zdefiniowania czasu wyświetlania, wybrania animacji „wyjścia” czy podmiany statycznego obrazu na coś ruchomego.

Zgodnie z aktualnie panującą modą, zadecydowano o jeszcze mocniejszym zaokrągleniu wszystkiego co do tej pory było jedynie „trochę zaokrąglone”. Dopadło to nawet panel sterowania głośnością – jest przy tym większy i bardziej „animowany”, czego na zdjęciu nie zauważycie.

Drobne, acz użyteczne

Developer Preview 2 przyniósł kompaktowy ekran wyboru widżetów, gdzie poszczególne elementy są zwinięte, przez co zajmują znacznie mniej miejsca. W DP3 poczyniono kolejny krok i dodano wyszukiwarkę, która przyśpiesza proces odnalezienia interesującej nas rzeczy.

Narzędzie Markup (umożliwiające edycję zrzutów ekranu) otrzymało kolejne uaktualnienie, tym razem zyskując opcję zmiany rodzaju czcionki – bo wiecie, za jego pomocą m. in. naniesiemy tekst.

Pamiętacie jeszcze o widżecie Konwersacji, którego temat podnoszony jest zarówno w przeciekach, jak i przy okazji każdej kolejnej odsłony A12? No więc w końcu oficjalnie go zaprezentowano, choć jedynie części użytkowników, przy czym w dalszym ciągu jego wygląd daleki jest od satysfakcjonującego. Na wielu polach wciąż wymaga sporego dopieszczenia, zwłaszcza w zakresie interfejsu.

Jeśli korzystacie z aplikacji mających dostęp do powiadomień to zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że jego przyznanie jest pełne i bezwarunkowe – albo się zgadzamy na wszystko, albo na nic. W zgodzie z coraz popularniejszym trendem dotyczącym „bezpieczeństwa danych” (czy realnego to już inna sprawa) Google postanowiło jakoś temu zaradzić. Dlatego też nadchodzący robocik umożliwi zdefiniowanie do czego tak właściwie chcemy udzielić dostępu – komunikacja w czasie rzeczywistym, konwersacje, powiadomienia w trybie domyślnym lub cichym. Na XDA posłużyli się wyłącznie przykładem Android Auto także nie wiem, czy w przypadku innych programów widoczne będą dokładnie te same opcje.

Pozostałe

Elementy w menu kontekstowym ekranu startowego są teraz oddzielone od siebie delikatnym odstępem;

Pixel Launcher otrzymał kolejną siatkę rozmieszczenia ikon (4x4), choć co bardziej obeznanych użytkowników może to nieco zdezorientować. Dlaczego? Ano dlatego, że takowa opcja istnieje już od bardzo dawna – gdzie więc nowość? Ot zamiast dać opcję dowolnej zmiany rozmiaru ikon po prostu zrobili kolejnego gotowca i co ciekawe, podgląd dla obu jest identyczny więc nie zauważymy różnicy dopóki sami ich nie sprawdzimy;

Zrezygnowano z gestu przeciągnięcia dwoma palcami w dół w celu uruchomienia okna dostępności – zamiast tego zaimplementowano zawsze widoczny pływający przycisk;

„Zmniejszenie Jasności” przemianowano na „Dodatkowe Przyciemnienie” (“Reduce Brightness” > “Extra Dim”);

Więcej szybkich skrótów otrzymało plakietki on / off;

Włącznik hotspotu Wi-Fi wykorzystującego pasmo 2.4GHz opisany jest teraz jako „maksymalna kompatybilność”;

Przycisk „dodaj link” pojawił się w ustawieniach aplikacji domyślnych, a dokładniej w podmenu służącym do zarządzania otwieraniem linków przez zainstalowane oprogramowanie;

Licznik nieodczytanych powiadomień przeniesiono po linii prostej z dolnego prawego rogu do góry – przy okazji zaopatrując go w kontrastowe tło wyróżniające go jeszcze bardziej;

Wiadomości typu „Toast”, czyli te małe okienka wyskakujące na dole ekranu (np. potwierdzenie dostarczenia SMS) zaczęły respektować systemowy motyw – o ile program je wypychający również to robi;

Obok okienka podglądu wykonanego zrzutu ekranu znajdziemy już nie tylko odnośnik do jego edycji i udostępniania, ale też ikonę Google Lens, która uaktywni tłumaczenie znajdującego się na nim tekstu. Co ciekawe, podobną opcję znajdziemy na ekranie ostatnich aplikacji;

Wreszcie uniemożliwimy płatności zbliżeniowe przy zablokowanym ekranie.

Funkcje ukryte przed naszymi oczami

Choć mogłoby się wydawać, że co bardziej drastyczne zmiany zostały już zaprezentowane, to jednak kod Androida 12 wskazuje na coś innego. Nie wiadomo co prawda które z nich w ogóle doczekają stabilnej odsłony, a tym bardziej kiedy to nastąpi – jeszcze w becie A12, czy może dopiero w przyszłym roku (A12.1? A13?).

Niżej opisane rzeczy odkryto dzięki wspólnej pracy XDA i dewelopera ukrywającego się pod pseudonimem kdragOn.

Znaczne przebudowanie panelu z szybkimi skrótami

Element ten przeszedł długą drogą nim osiągnął swoją aktualną formę i ja sam kojarzę z 5 jego wersji. Jeśli plany Google nie ulegną zmianie, to w niedalekiej przyszłości powinniśmy zobaczyć kolejną wariację. Układ 3x3 zastąpiono siatką 3x4, przy jednoczesnej zmianie kształtu z małych kół na znacznie większe, zaokrąglone kwadraty. Pasek dostosowujący jasność ekranu jest przy tym zauważalnie grubszy, wizualnie odpowiadając menu głośności.

Na samym dole znajdziemy trzy nieobecne dotąd (przynajmniej w tym miejscu) przyciski – „edytuj”, „ustawienia” oraz „zasilanie”. Pierwszy umożliwia reorganizację szybkich skrótów, drugi raczej wiadomo za co odpowiada, natomiast trzeci wywołuje menu zasilania. W pierwszej chwili ten ostatni wydaje się całkowicie zbędny, lecz odnaleziono dobre uzasadnienie takowej decyzji. Otóż, według przecieków, Android 12 zyska gest „przytrzymaj w celu wywołania asystenta”, który wykorzystuje przycisk zasilania. Jak nie trudno się domyślić, może on kolidować z klasyczną akcją przycisku zasilania – choć wcale nie musi, co udowadniają niektóre modyfikacje Androida.

Uaktualniony wygląd to również nowy potencjał na tabletach, czy ogólnie urządzeniach wyposażonych w większe ekrany. Zamiast niewygodnego, centralnie umieszczonego menu ujrzymy dwie kolumny – ze skrótami (w tym przypadku siatka zmniejszy się do 3x3) i powiadomieniami.

Tryb Gry

Ten coraz częściej omawiany element, od lat istniejący w przeróżnych modyfikacjach, zyskuje kolejne funkcje i usprawnienia. Dostępne tam przyciski (zrzut ekranu, nagrywanie ekranu, pokazanie licznika FPS oraz włączenie trybu DND) w końcu są funkcjonalne, choć jeszcze nie w pełni. Poza tym, wciąż trzeba się trochę nagimnastykować żeby wywołać ten tryb. W DP3 dodatkowo zaimplementowano kartę o nazwie „Game Optimization”, lecz póki co nie wiadomo jak poszczególne opcje wpłyną na działanie urządzenia.

Pomniejsze rzeczy

Do szybkich skrótów trafiły Google Pay oraz Alarmy;

W przypadku tabletów miejsce do rysowania wzoru / wpisywania PIN’u będzie można przypiąć do jednej z krawędzi, co ułatwi wprowadzanie przy pomocy jednej ręki;

„Monet”, czyli system motywów wykorzystujący aktualną tapetę jako bazę dla kolorystyki, cały czas jest rozwijany i z każdym kolejnym wydaniem działa coraz lepiej. Tym razem skupiono się na obsłudze ciemnego motywu, który wcześniej powodował dobranie nieadekwatnych barw;

Po podłączeniu ładowarki ujrzymy dość efekciarską animację;

Wiele wskazuje na to, że niebawem Android zyska nowe formy zegara ekranu blokady – pierwsze przesłanki odnaleziono już w lutym;

W DP3 odnaleziono jeszcze więcej odniesień do „Material NEXT”, mającego być nazwą kodową wszystkich już widocznych oraz tych wciąż ukrytych zmian w interfejsie Androida. Więcej o nim, wraz z przykładami, napisano początkiem roku na XDA;

Nieużywane od kilku miesięcy aplikacje będą automatycznie hibernowane, co stanowi rozszerzenie idei wprowadzonej wraz z Androidem 11. W jego przypadku odbierane były wcześniej nadane uprawnienia, a niebawem usunięte zostaną również pliki tymczasowe i wstrzymane powiadomienia.

Mały bonus

Dzięki analizie pliku APK modułu SystemUI odkryto aktualizację specyficznej dla Pixel’i implementacji bezprzewodowego ładowania do wersji 1.3. Zawiera ona odniesienia do „fan mode” („trybu wentylatora”), wraz z parametrami “currentRpm”, “maximumRpm”, and “minimumRpm” (RPM oznacza „obroty na minutę”). Poczekamy, zobaczymy.