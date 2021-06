Windows 10 − przegląd zmian w kompilacjach 21370, 21376, 21382, 21387 oraz 31390

Osoby bacznie przyglądające się rozwojowi Windows najpewniej zauważyły, że na niedawnym Microsoft Build nie pojawiło się nic wartego uwagi w odniesieniu do tegoż systemu. Jasne, rzucono kilka ogólników, ale żadne konkretny nie ujrzały światła dziennego – choć wiemy, że na jesień zaplanowano udostępnienie owoców prac nad projektem Sun Valley. Jedyne co zaciekawiło fanów, to niewiele mówiące słowa CEO - „I’ve been self-hosting it over the past several months, and I’m incredibly excited about the next generation of Windows.”.

Tym większym zaskoczeniem była zapowiedź innej konferencji, mającej odbyć się w dniu 24 czerwca. Oczywiście nie poznaliśmy żadnych szczegółów, aczkolwiek firma zdradzi wtedy „co dalej z Windows”. Wywołało to wysyp różnorakich spekulacji, w tym tych odnoszących się do animacji użytej w publikacji na Twitterze, która niebezpiecznie mocno kojarzy się z liczbą „11”. Stąd już niedaleka droga do wniosku, iż kolejny „duży Windows” nadchodzi.

W związku z powyższym, aż do wspomnianego wydarzenia, postanowiono wstrzymać się z wydawaniem kompilacji poprzez Windows Insider. Także nie widzę powodu aby wciąż zwlekać i nie zabrać się za tworzenie mojego comiesięcznego wpisu. Tym razem skupimy się na nowościach w odsłonach 21370, 21376, 21382, 21387 oraz 31390.

Małe kroczki w dobrą stronę

Jak podkreśla Microsoft, w ciągu ostatnich kilku miesięcy poczynili szereg kroków w celu ułatwienia i poprawienia jakości strumieniowania dźwięku. Dla nich to jednak wciąż zbyt mało, dlatego zaimplementowali obsługę kodeka AAC, a także przeprojektowali pływające okienko służące do obsługi urządzeń wyjściowych. Dotychczas, korzystając z tzw. zestawu słuchawkowego, wyświetlały się oba sposoby użycia naszego sprzętu, tj. “słuchawki” oraz “zestaw słuchawkowy”. Mimo to nie mogliśmy ustawić dla ich poziomu dźwięku niezależnie, więc w sumie taka forma prezentacji była całkowicie zbędna, a miejsce zajmowała. Tak więc od teraz system przełączy się na odpowiedni tryb, zależnie od wykorzystywanej aplikacji, np. Spotify nie potrzebuje mikrofonu, a Skype wręcz przeciwnie.

Uaktualnienie fontu Segoe UI

Czcionki do drukowania małych liter były projektowane całkiem inaczej niż te przeznaczone dla większych formatów, gdzie docelowym rozmiarem dla Segoe UI jest 9pt. Przez to jest odczuwalnie mniej czytelny w innych, co w skrajnych przypadkach stanowi spory dyskomfort dla użytkowników.

Dlatego też odświeżono ten dwudziestojednoletni (jeśli znalazłem dobrą datę powstania) font i nową wariację nazwano Segoe UI Variable. Jak zapewnia Microsoft, wyposażono go w optyczną oś (jeśli tak się tłumaczy “optical axis”) umożliwiającą płynne skalowanie konturów. Technologia zmiennej czcionki zapewni doskonałą czytelność niezależnie od używanego rozmiaru i stylu.

Wsparcie HDR dla aplikacji zarządzających kolorami (?)

Dotychczas “kreatywne i artystyczne” kombajny pokroju Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic czy CorelDraw wykorzystywały profile kolorów opracowane przez International Color Consortium (ICC). W związku z tym, w Windows ograniczono je do użycia wyłącznie gamy kolorów sRGB.

Na szczęście ta niedogodność odeszła w niepamięć i za sprawą jednego przełącznika powyższe oprogramowanie skorzysta z dostępu do dokładnego i pełnego zakresu kolorów wyświetlacza HDR.

Drobnica

Zwiększono płynność animacji uruchamiania dotykowej klawiatury w pewnych scenariuszach, a jeśli wywołamy okno URUCHOM i klikniemy w pole tekstowe, to w podpowiedziach automatycznie pojawi się znak “\”; Uaktualniono ikony funkcji Connect, Menadżera Zadań oraz instalatorów MSI aby pasowały do nowej ikonografii; Nie podano szczegółów, lecz naniesiono pewne poprawki na sposób sortowania symboli w panelu Emoji – zgodnie z informacją zwrotną od testerów; Segoe UI Historic otrzymał wsparcie dla Bamum Unicode; Generyczna ikona folderu posiada teraz wyraźny wskaźnik informujący o tym, że nie jest pusty; Desktopowy Internet Explorer 11 nareszcie odszedł na zasłużoną emeryturę, choć póki co jedynie w programie Windows Insider – FAQ oraz więcej info; Chwilowo wyłączono funkcję “Tryb Eco” w Menadżerze Zadań, która powodowała niemałą ilość problemów; Windows Terminal Preview w wersji co najmniej 1.9 może zostać zdefiniowany jako domyślny emulator terminala - więcej detali tutaj.

Ciekawostki