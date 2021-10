Windows 11 oraz zmiany poczynione od sierpnia do października 2021 roku

Dzień dobry wieczór Panie i Panowie, wracam do Was po przymusowej przerwie zafundowanej mi przez sam Microsoft. Jak zapewne wiecie ubzdurali sobie, że nie potrzebują już wieloletnich i mniej lub bardziej oddanych Insiderów, dlatego też odcięto Nas od nowych uaktualnień. Blokada nie wytrzymała jednak zbyt długo pod naporem co bardziej zaradnych użytkowników, więc aktualnie nic nie stoi na przeszkodzie by na niewspieranych urządzeniach instalować cotygodniowe wydania. Nie trzeba nawet tego robić ręcznie, ponieważ Windows Update poprawnie je wykrywa. Metod jest kilka, polecam zerknąć tutaj, tutaj oraz tutaj.

A teraz mała ciekawostka. Microsoft Store w najnowszej odsłonie jest otwarty nie tylko na nowe typy aplikacji, ale i całe platformy! Dzięki temu, w chwili obecnej, za jego pośrednictwem pobierzemy np. klienta Epic Game Store, a w niedalekiej przyszłości również Amazon Appstore. Ten drugi zapewni nam długo wyczekiwaną obsługę oprogramowania pisanego z myślą o Androidzie.

Przechodząc jednak do sedna. Niniejszy wpis stanowi zestawienie nowości zaimplementowanych w Windows 11 po 12 sierpnia 2021, kiedy to Insiderom udostępniono ostatnią „nieblokowaną wersję”. Obejmuje on jedenaście odsłon, a mianowicie: 22000.160, 22000.168, 22000.176, 22000.184, 22449, 22454, 22458, 22463, 22468 oraz 22471, 22478.

Aplikacje

Zaczniemy od apki „Alarmy i zegar”, która, prócz przemianowania na „Zegar”, doczekała się sporego odświeżenia – tak wizualnego, jak i funkcjonalnego. W ramach modułu „Sesje koncentracji” pojawiła się od dawna zapowiadana integracja z Spotify. Podczas konfiguracji nowej sesji zdefiniujemy cele oraz harmonogram, a także podejrzymy dzienne postępy.

Zintegrowany z systemem czat (infrastruktura Microsoft Teams) zyskał obsługę wielu języków, przy czym nie jesteśmy zmuszani do korzystania z tego, którego używamy w systemie. Ich lista przedstawia się następująco: albański, arabski, azerbejdżański, baskijski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski (UK), angielski (USA), estoński, filipiński, fiński, francuski, francuski (Kanada), galicyjski, gruziński, niemiecki, grecki, hebrajski, hindi, węgierski, islandzki, indonezyjski, włoski, japoński, kazachski, koreański, łotewski, litewski, macedoński, norweski (Bokmal), norweski (Nynorsk), polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, serbski łaciński, słowacki, słoweński, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Meksyk), szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, walencki, wietnamski i walijski.

Zmiana zachowania kompresji SMB

Wraz z Windows Server 2022 oraz Windows 11 pojawiła się kompresja SMB, umożliwiająca zmniejszenie „w locie” przesyłanego przez sieć pliku. Do tej pory wymagało to zaprzęgnięcia do działania dodatkowego oprogramowania, co na dłuższą metę bywało uciążliwe. Nowe rozwiązanie, kosztem zwiększonej pracy CPU, pozwala obniżyć zużycie przepustowości sieci.

Problemem jednak jest wykorzystywany algorytm, który sprawia, że większe pliki są kompresowane zgodnie z wolą przesyłającego, natomiast te poniżej pewnego progu już nie (osoby zainteresowane odsyłam do wcześniejszego linku oraz akapitu „Understanding and controlling compression behaviors”). Wraz z wydaniem 22449 zrezygnowano z jego DOMYŚLNEGO użycia, co całkowicie niweluje powyższy mankament.

Reszta

Przewidywanie czasu potrzebnego na przeprowadzenie uaktualnienia zostało ograniczone do dysków SSD – klasyczne talerze zdają się być zbyt wolne aby było to jakkolwiek miarodajne;

Panel widżetów rozbudujemy o kartę dedykowaną biznesowym subskrybentom pakietu Microsoft 365, co wymaga logowania kontem AAD;

Poukrywane systemowe ikony paska zadań (wyszukiwarka, widok zadań, widżety oraz rozmowa) w prosty sposób przywrócimy z poziomu jego ustawień;

Ekran ładowania systemu wyświetla teraz „progresywną animację pierścienia” zamiast „animowanego okręgu złożonego z kropek” i docelowo trafi ona również do innych miejsc;

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kafelek bluetooth (szybkie ustawienia) i wybranie „ustawienia” przenosi do karty „Bluetooth i urządzenia”;

Dźwięk uruchamiania systemu nie zostanie odtworzony po restarcie wywołanym zaplanowaną aktualizacją, gdy jesteśmy z daleka od komputera;

Powiadomienia otrzymały przyjemne dla oka, akrylowe tło;

Monit pojawiający się podczas zamykania Windows Sandbox został zaokrąglony – zarówno elementy zewnętrzne, jak i wewnętrzne;

Nazwy aplikacji w centrum powiadomień lepiej odseparowano od samego powiadomienia (dla większej przejrzystości);

Uaktualniono animację wyświetlaną podczas „przedstawienia” funkcji Windows Hello – chodzi o jej pierwszą konfigurację;

Menu podręczne ikony kosza (pulpit) zyskało unowocześniony wygląd;

Osoby korzystające z zasobów sieciowych docenią opcję ich prostszego przypięcia do modułu „szybki dostęp”. Wprost z głównego widoku menu kontekstowego, bez potrzeby przebijania się przez elementy ukryte pod "Pokaż więcej opcji";

Wdrożono uaktualnione koreańskie IME, gdzie usprawnień dokonano w oparciu o informację zwrotną pochodzącą od Insiderów. Pojawiły się akrylowe okna, nowe wizualizacje wybierania oraz obsługa ciemnego trybu. Nie zapomniano przy tym zwiększyć wydajność i kompatybilność;

Okno zasilania doczekało się odnośnika do opcji logowania;

Zrównano wymagania względem maszyn wirtualnych oraz fizycznych instalacji – szczegóły tutaj;

Eksplorator plików otrzymał wsparcie dla skrótu CTRL + SHIFT + C, umożliwiającego skopiowanie ścieżki do wskazanego pliku / katalogu;

Zaokrąglono rogi okienka „wykryj ekrany” w ustawieniach wyświetlacza;

Skorygowano działanie trybu wysokiego kontrastu w oparciu o informacje zwrotne, szczególnie skupiając się na lepszej widoczności hiperłączy;

W ustawieniach godzin skupienia zaimplementowano przełącznik uruchamiający je automatycznie po zainstalowaniu nowego uaktualnienia – na czas jednej godziny;

Nie korzystam z VPN więc tego nie sprawdzę, aczkolwiek kliknięcie jakiegoś połączenia powinno sprezentować nam kilka statystyk na jego temat;

Panel zarządzania opcjami paska zadań doczekał się suwaka włączającego / wyłączającego podgląd ostatnich wyszukiwań, widocznych w pływającym okienku ukazującym się po najechaniu myszką na ikonę wyszukiwania;

Usługę TabletInputService przemianowano na TextInputManagementService ;

przemianowano na ; Jeśli klapa laptopa jest zamknięta i jednocześnie mamy do niego podpięty monitor wyposażony w kamerę zgodną z Windows Hello, to wreszcie autoryzujemy nią logowanie;

Usprawniono niezawodność oraz wielkość bazy usługi indeksowania plików, szczególnie w przypadku posiadania dużej ilości skrzynek Outlook;

Przewijanie kółeczkiem myszy nad ikoną głośności umożliwia zmianę jej poziomu;

Narzekaliście na brak zaokrąglonych rogów okienka dodawania nowych języków? Zatem już nie musicie – w końcu jest nowocześnie i spójnie;

Ale największą i najbardziej wyczekiwaną nowością są, jak zwykle, nowe emotikony – tym razem nazwane Fluent Emoji. Wywołały one aż tyle emocji, że powstała mała drama z ich udziałem – moim zdaniem niepotrzebnie, ale internet lubi takie wojenki. Niemniej warto nadmienić, iż efektem ubocznym ich wdrożenia jest zniknięcie specyficznego dla Win10 Ninja Cat.

Ciekawostki

Z okazji siedmiu lat istnienia programu Windows Insider zadecydowano o odcięciu wielu Insiderów od możliwości dobrowolnego testowania Windows 11 z wielką ekscytacją udostępniono paczkę okolicznościowych tapet – zarówno dla trybu jasnego, jak i ciemnego. Jeśli o mnie chodzi to nie ma w nich niczego nadzwyczajnego, lecz moje poczucie estetyki i sztuki również jest nijakie, więc najpewniej się nie znam.

Zainteresowanym i dociekliwym polecę jeszcze wpis blogowy traktujący o sposobie na obniżenie rozmiaru paczek aktualizacyjnych Windows 11 aż o 40%. Nie rozumiem tego „technicznego bełkotu”, więc nawet nie będę silić się na próbę wytłumaczenia Wam czegokolwiek. Wybaczcie mi i zwyczajnie odwiedźcie źródło.