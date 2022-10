24 bitowe nagrania do 352,8 kHz w bezstratnych formatach @AudiofilPC 24 bitowe nagrania do 352,8 kHz w bezstratnych formatach 07.10.2022 08:59

Konfiguracja PC na potrzeby odtwarzania muzyki sukcesywnie się zmienia. Początkowo chodziło o "oszlifowanie" w tym celu Home Theatre PC. Wikipedia w języku angielskim zgrabnie wyjaśnia koncepcję HTPC: media center computer is a convergent device that combines some or all the capabilities of a personal computer with a software application that focuses on video, photo, audio playback, and sometimes video recording functionality.

Wyzwaniem stało się, by skonfigurować go dla najlepszej możliwej jakości odtwarzania muzyki. W pierwszej kolejności chodziło o domowy serwer muzyki dla tradycyjnego zestawu hi-fi i nagrań stereofonicznych z CD i winylu, a nawet z taśm magnetofonowych.

Miał funkcjonować jako współczesny magnetofon, z którym dla nagrywania i odtwarzania muzyki nie będą już potrzebne bez mała rytualne obrządki. Nie trzeba z nim dla chwili relaksu z muzyką tracić czasu na zmienianie taśm, czy płyt. Muzykę z CD można zapisać sobie w oryginalnym formacie 16 bitowym z próbkowaniem 44,1 kHz i tak samo można nagrać winyle. Można również w zamian wybrać studyjny standard 48 kHz. Konfigurację PC z nadpróbkowaniem przy odtwarzaniu można zrobić stosownie do preferencji z nagraniami.



Teraz nowe płyty jest już wygodniej kupić w sklepie internetowym, jako pliki z muzyką. Prostudiomasters oferuje nagrania 24 bitowe w AIFF, FLAC i MQA z częstotliowością próbkowania do 352.8 kHz i przed zakupem można chwilkę je sobie przesłuchać. Wystarczy nawet taka chwilka, by przekonać się, co znaczy nagranie z wysoką rozdzielczością.

Z ośmiokrotnie wyższym w Hz i 50 % w bitach od standardu CD próbkowaniem jest zrealizowane 20 maja 2022 nagranie na żywo Aarhus Symphony Orchestra. Osoby znające brzmienie instrumentów docenią w tym nagraniu ograniczoną ingerencję producenta, co od dawna jest dużą rzadkością w nagraniach studyjnych. To daje dobrą podstawę dla wiernego odtwarzania muzyki. Podane są również dane z pomiarami (Measurements) średniej głośnością dla nagrań na tej płycie. W tym przypadku to Peak (dB FS) -1,19 RMS (dB FS) -24,46 DR 14. Jest informacja o zakresie tych wartości na całej płycie oraz indywidualne z poszczególnych utworów. Ta wirtualna płyta kosztuje 14,49 $ z AIFF lub FLAC. Jest także oferta za 11,99 z 192 kHz, a za 8,99 jest już tylko 88,2 kHz.

Za 8,99 jest także inna płyta z 88,2 kHz, a do tego jeszcze za 11.99 z DSF 2.8224 MHz DSD. Nagrania z tymi 2 przykładowymi płytami nie są oferowane z MQA, ale taka możliwość jest z innymi. Zagadką jest tylko, czemu MQA 48 kHz jest w cenie 192 z AIFFi FLAC. Wyjaśnieniem ma być adnotacja "Source: 192 kHz | 24-bit", ale trudno powiedzieć, czy jest to logiczne. Warto się również zastanowić nad ofertą z 2.8224 MHz, bo wystarczy sprawdzić w Wiki, że:

W systemie DSD, w odróżnieniu od systemu PCM, częstotliwość próbkowania nie jest stała i zmienia się w zależności od szybkości narastania funkcji przebiegu (modulacja PDM), a sygnał zapisywany jest w rozdzielczości 1-bitowej (PCM to zapis wielobitowy), co sprawia, że sygnał DSD jest bardzo podobny do sygnału analogowego. Przewaga przetwarzania 1-bitowego polega głównie na braku tzw. filtrów decymacyjnych (tworzących wielobitowe „kawałki” (sample) informacji zamiast jednobitowego sygnału strumieniowego). Dzięki systemowi DSD w miejscach, gdzie wymagane jest dokładniejsze opisanie funkcji, otrzymuje się więcej punktów charakterystycznych, czyli sygnał cyfrowy możliwie najdokładniej odzwierciedla analogowy oryginał. W podstawowym trybie DSD częstotliwość próbkowania jest 64 razy wyższa niż na płycie CD-Audio, czyli wynosi 2,8224 MHz, jednak ze względu na bardzo dużą kwantyzację 1-bitowego sygnału, dodatkowo w tym formacie używa się tzw. noise shapingu (kształtowania szumu).

Wiele wskazuje, że najbardziej korzystna jest oferta z nagraniami 24/192.

Takie parametry najprawdopodobniej ma oryginał, który później jest w ofertach, gdzie zastosowano over- lub undersampling. Zmienia to przy okazji założenia dla optymalnej konfiguracji PC dla takiej kolekcji nagrań z muzyką. Windows w większości przypadków instaluje domyślnie odtwarzanie 24 bitowe i tak może pozostać, bo żadne oprogramowanie nie oferuje jeszcze nadpróbkowania 48. Optymalne dla pracy DAC będzie ustawienie 192 kHz w sterowniku, jeżeli jest to możliwe. W innych przypadkach watro skorzystać w programie do odtwarzania muzyki z takiego nadpróbkowania przy cyfrowo - analogowym przetwarzaniu.

Oferta z MQA jest tu mało uniwersalna. Słownik hi-fi podaje w tym temacie m.in.: Aby wykorzystać w pełni zalety MQA trzeba zastosować koder przy rejestracji i dekoder przy odtwarzaniu. Plik MQA ma postać zwykłego pliku z liniowym zapisem PCM, jak na przykład WAV, FLAC, AIFF. W pliku MQA są jednak zaszyte dodatkowe informacje. Informacje te dotyczą składowych sygnału powyżej 20kHz i są umieszczone poniżej poziomu szumów w pliku MQA. Aby wykorzystać te dodatkowe informacje potrzebny jest dekoder MQA. Bez takiego dekodera plik też zostanie normalnie odtworzony przez sprzęt pozbawiony obsługi MQA, a według firmowych informacji nawet w takim przypadku jakość będzie nieco lepsza niż z płyty CD.

Programy do odtwarzania muzyki radzą sobie oczywiście bez problemu z formatem AIFF, ale nie można w 100% wykluczyć, że coś się nie zmieni. W tym temacie nie zaszkodzi zwrócić uwagę na fakty, o których słownik hi-fi podaje:

AIFF (Audio Interchange File Format) to format plików audio. Jego pierwsza wersja weszła do użytku w 1988 roku i była opracowana przez firmę Apple na bazie starszego formatu IFF (Interchange File Format, firmy Electronic Arts, stosowany w komputerach Amiga). AIFF był stosowany głównie w komputerach Apple Macintosh, ale rozpowszechniła się też obsługa tego formatu na innych platformach.



W swojej podstawowej wersji pliki AIFF zawierają nieskompresowane dane typu PCM, podobnie jak podstawowa wersja plików WAV. Jest też wersja zawierająca dane skompresowane nazywana AIFF-C lub AIFC. Do kompresji w plikach AIFF-C mogą być stosowane różne kodeki. Szczególnym przypadkiem, szeroko stosowanym przez firmę Apple, jest wykorzystanie plików, które formalnie mają postać plików skompresowanych, ale w rzeczywistości kompresji wcale nie stosują, a mają tylko odwróconą kolejność bajtów.



W plikach AIFF można zapisywać sygnał audio PCM o różnej ilości kanałów, różnych częstotliwościach próbkowania, o rozdzielczości do 32 bitów. Jeśli rozdzielczość jest w zakresie od 1-8 bitów do przechowywania próbki wykorzystywany jest jeden bajt. Analogicznie dla rozdzielczości 9-16 bitów dwa bajty, dla rozdzielczości 17-24 bity trzy bajty, dla rozdzielczości 25-32 bity cztery bajty. Jeśli rozdzielczość nie jest wielokrotnością liczby 8 to niewykorzystanym bitom nadaje się wartość 0. Przykładowo dla rozdzielczości 18 bitów sześciu bitom nadaje się wartość zero, a próbka ma 3 bajty.



Oprócz danych audio pliki AIFF mogą też zawierać dane dodatkowe, na przykład dane przydatne dla samplerów i aplikacji muzycznych (pętle, nuty) metadane, czy komentarze.

Najbardziej logiczny wydaje się zakup muzyki w uniwersalnym formacie FLAC.

Słowik hi-fi trafnie podkreśla - "jest dostępny darmowo. Jego specyfikacja jest całkowicie otwarta. We FLAC-u nie są wykorzystywane żadne rozwiązania chronione patentami. Istnieją wersje kodeka na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne jak Windows, Linux, OS X, czy Solaris, a także niektóre inne. FLAC nie zawiera żadnych zabezpieczeń przed kopiowaniem.

PS po komentarzach

Powrócił temat ślepych testów, które są wygodne dla manipulowania słuchaczem i są przez to szeroko powielane w mitach o audio. Jeden z nich jest o słuchaniu z wieszakiem. Ślepy test miał wykazać, że brzmiało, jak z dobrym kablami. Powtarzający to nie zastanawiają się nawet, jak można wieszakiem podłączyć sprzęt audio. To wygodna wymówka dla osób, które nigdy nie słuchały muzyki z dobrym sprzętem, że tylko nie dały się oszukać. Kompetentny sprzedawca umie właściwie doradzić, a pozostali mają różne triki, by coś zarobić i ślepe testy mogą mieć dla nich bardzo praktyczne zastosowanie, bo do tego nie potrzebna jest rzetelna wiedza. Wystarczy gdzieś minimalnie zwiększyć głośność, bo trudno jest to rozpoznać i można w ten sposób efektywnie ukierunkować ocenę słuchacza. Świadomy meloman porównuje to co ma z tym co ewentualnie może być lepsze i zostało np zaproponowane przez sprzedającego.