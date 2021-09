ABBA z Universal Music Group i Spotify, Deezer, Tidal

5 listopada 2021 pojawi się płyta, której producentem jest Universal Music Group, co znaczy, że nagrania z niej pojawią się również w ofertach Spotify, Deezer, Tidal, a na 27 maja 2022 zapowiadany jest koncert w specjalnie zbudowanej w Londynie arenie. Soptify i Tidal powstały w Szwecji, a Deezer we Francji, ale łączy ich Uniwersal, a konkretnie inwestycje jakie ma w tym Access Industries i są one także w Facebook. Empik już teraz ma ofertę prezentującą tą płytą.

Powrót stulecia! Legendarna szwedzka grupa ABBA wydaje pierwszy od 40 lat całkowicie nowy album studyjny. Na „VOYAGE” 10 premierowych nagrań ikonicznego skandynawskiego zespołu.



Zwiera dodatkowo: plakat, booklet, naklejka z logo, 3-4 karty z artworkiem.

Opis dotyczy wersji de lux za 129 zł, a bez dodatków kosztować będzie tylko 59 zł. Oferta strumieniowa powoduje, że nie trzeba będzie jej nawet kupować, a słuchanie może być całkowicie bezpłatne, co może tłumaczyć ceną wersji de luxe. Na nią będzie największy popyt, bo standardowa płyta wydaje się najmniej atrakcyjna. Właściwe statystyki klasyfikujące ją na rynku muzycznym zapewnią odtwarzania ze strumienia i w tych bezpłatnych drzemie największy potencjał.

I Still Have Faith In You jeszcze miesiąc przed premierą zyskał w ciągu pierwszych 2 dni ponad 10 mln wejść na YouTube

O tym koncercie można przeczytać

Cyfrowe wersje ABBY powstawały przez wiele miesięcy w technologii motion-capture i technice performance z udziałem czwórki z zespołu i ekipy składającej się z 850 osób, z firmy Industrial Light & Magic założonej przez George’a Lucasa. To pierwsze muzyczne przedsięwzięcie tej firmy.

W ciągu 4 godz. pojawiło się 719 serduszek pod notką na twiteerze:

Hey all, please bear with us. As you can imagine we are experiencing huge demand for presale tickets. The systems are doing their best to operate on a first come first serve basis. Please keep trying, there are plenty of tickets still available. Thank you! ❤️

Nie ma w tym zaskoczenia, bo tego typu oferta z hologramem odnosi już sukcesy kasowe i ma całkiem szeroki zakres. Na takich koncertach można zobaczyć zarówno Franka Zappę, jaki i Roya Orbisona z Buddym Hollym. Zapowiedziana była także Amy Winehouse. Ten temat był już wcześniej poruszony we wpisie z 14 lutego 2020

ABBA z nową płytą i koncertem są bez wątpienia ofertą Metawersum

Edwin Bendyk porusza temat na 59 stronie tygodnika Polityka nr 36(3328) z 1-7.9.21 pod tytułem "Władcy Metarwersum". Na wstępie jest w podtytule: "Pandemia przyspieszyła masową migrację do internetu, co przełożyło się na krociowe zyski cyfrowych korporacji. Potężniejsze niż kiedykolwiek myślą o kolejnym etapie ekspansji – Metawersum". Cyfrowa wersja artykułu, która dostępna jest w całości tylko w prenumeracie ma tytuł "Nadchodzi potężny supercyfrowy świat. Kto za tym stoi?".

Wcześniej na 90 stronie noworocznego numeru Polityki (3242) opublikowany został artykuł, który nie dotyczy ABBA, ale jest jednak w temacie. Ma mile brzmiący tytuł " Słychać zmiany." Rozwinięcie w podtytule jest już jednak lekko makabryczne: "Rynek muzyczny w najbliższej przyszłości? Zmarli artyści wstaną z grobów, a żyjący będą z trudem walczyć o przetrwanie". W internetowej wersji tekst dostał tytuł "Hologramowe gwiazdy i wirtualni didżeje, czyli jak się zmienia muzyka".

Podsumowanie

Trudno powiedzieć coś o płycie, która się jeszcze nie ukazała i o koncercie, który się jeszcze nie odbył, ale udostępniony publicznie materiał przy odtwarzaniu z YouTube HD brzmiał z dobrymi głośnikami podobnie do ABBA, a przy niższej rozdzielczości, jak amatorski zespół na jarmarku. Najprawdopodobniej w tym drugim wariancie stanie się bardziej znany i będzie w to pełni kompatybilne, z tym co usłyszą z każdą wersją korzystający tylko z telefonu.

PS po komentarzach

Odtwarzanie z serwisu Apple Music nie zmieni tego, co jest w podsumowaniu. Ze sprzętem Apple także trudno coś zmienić w tym zakresie. Wikipedia podaje, że Apple zainwestowało w serwis z muzyką dopiero w 2015 roku i dla obsługi z iOS 8.4 oraz Mac OS X 10.9.5. Natomiast o Spotify podane jest, że ruszyli już w 2006 roku, jako usługa dla wszystkich zainteresowanych. Apple uważa jednak, że ich klienci są ich niewolnikami i w tym temacie Wiki w j. ros. informuje (wg tłum. Google):



Po premierze w 2008 roku Spotify szybko stał się popularny w Europie i ukradł niektórych swoich użytkowników z iTunes firmy Apple. Daniel Ek twierdził, że dyrektor generalny Apple Steve Jobs zadzwonił do niego pod koniec 2010 roku i przez kilka minut oddychał przez telefon. Według dziennikarzy Svenska Dagbladet i Seana Parkera, Apple uniemożliwia uruchomienie Spotify w Stanach Zjednoczonych od 2010 roku.



W lipcu 2015 roku aplikacja Spotify iOS bez funkcji płatności została odrzucona przez Apple, który otrzymuje 30% każdej transakcji. Spotify pisze list do Unii Europejskiej w sprawie nieuczciwej konkurencji, który został rozpatrzony dopiero w 2017 r. Unia Europejska postanawia utworzyć komisję do rozpatrzenia sprawy.



W marcu 2019 r. Daniel rozmawia z Komisją Europejską i Komisarzem ds. Konkurencji, wyjaśniając, że Apple, który jest zarówno właścicielem jedynego sklepu z aplikacjami na iPhone'a, jak i konkurencyjnej usługi strumieniowego przesyłania muzyki, ma konflikt interesów i wymaga, aby wszystkie aplikacje płacić 30% dochodu narusza uczciwą konkurencję. Komisja przyjmuje skargę do rozpatrzenia.



Apple odpowiedział w komunikacie prasowym na twierdzenia, że ​​jest podmiotem komercyjnym, a wszystkie aplikacje podlegają tym samym warunkom korzystania z iTunes; obniżenie trzydziestoprocentowej stawki dla aplikacji muzycznych byłoby niesprawiedliwe w stosunku do wszystkich innych aplikacji.

