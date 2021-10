Aktywny monitor audio istnieje na rynku bez tej nazwy od bardzo wielu lat

Na łamach nieistniejącego już blogu w serwisie onet skomentowałem kiedyś obrazek, gdzie obok MacBook Pro prezentowane były białe głośniczki komputerowe na dziwnych nóżkach. Sugerowałem się tylko opisem. W realu ich nie widziałem. Nie słyszałem także, jak radzą sobie z odtwarzaniem muzyki. Teraz w rozmowach z polskim dystrybutorem kalifornijskiego producenta rozpoznałem te nóżki i ich sens. Widziany kiedyś obrazek powstał najprawdopodobniej z myślą o ofercie dla muzyków, którzy są uzależnieni od marki Apple. Nie był to produkt ze stereofoniczną koncepcją HomePod.

W Polsce produkt tej kalifornijskiej firmy zyskał już w 2014 roku werdykt "Top of econo" w teście e-muzyk.pl i w pierwszym akapicie publikacji na ten temat napisano:

Firma Fluid Audio to nowy gracz na rynku. Bardzo zatłoczonym rynku małych monitorów studyjnych. Produkuje tylko trzy rodzaje monitorów, dwa modele małe i jeden... bardzo mały. My testujemy najlepszy i najdroższy model producenta - Fluid Audio F5.

Monitory Fluid Audio z serii F to kolejny, logiczny krok na drodze rozwoju przystępnych cenowo odsłuchów studyjnych dla nagrywających profesjonalistów.



Nazywanie tych monitorów „budżetowymi" jest nie w porządku, bowiem jakością i funkcjonalnością monitory sięgają znacznie wyżej, ponad swoją klasę cenową. Wszystkie elementy konstrukcji dobrano z najwyższą starannością, aby uniknąć większości problemów, z jakimi stykają się użytkownicy pozostałych monitorów dostępnych na rynku.

Wyszukiwarka przekierowuje tylko do sklepu muzycznego, ale ten produkt można znaleźć także w ofercie internetowego sklepu RTV, gdzie w pierwszym akapicie opisu podane jest:

Kiedy firma Fluid Audio zdecydowała się wejść na rynek monitorów aktywnych, chciała rozwiązać wiele problemów związanych z monitorami studyjnymi w tym przedziale cenowym. Zaowocowało to wypuszczeniem modelu F5.

Ten sklep RTV pod opisem Fluid Audio F5 zamieścił również obszerne wprowadzenie w temat domowych głośników hi-fi.

Kolumny stereo dzielą się na podłogowe oraz podstawkowe. Dobór wielkości kolumn zależy przede wszystkim od wielkości pomieszczenia. W pomieszczeniach do 10m kw warto dobierać kolumny podstawkowe. W przypadku pomieszczeń do 20m kw sprawdzą się zarówno większe podstawkowe jak i podłogowe. W pomieszczeniach o powierzchni 30m kw i więcej polecamy większe kolumny podłogowe.



Zdecydowana większość kolumn produkowana jest w ramach jednej linii, na którą składają się kolumny podłogowe, podstawkowe (często z uchwytami do podwieszania w komplecie) oraz kolumna centralna – stosowana do kina domowego. Uzupełnieniem powyższych produktów są subwoofery, które podobnie jak kolumny stereo mogą w znaczący sposób różnić się nawet w tym samym przedziale cenowym.



Zazwyczaj w ramach systemu stereo istnieje możliwość dołączenia subwoofera i stworzenia zestawu 2.1, który może być także traktowany jako podstawowe kino domowe z możliwością rozszerzenia o kolumnę centralną oraz kolumny podstawkowe – jako tylne głośniki efektowe.

Taka informacja dotycząca sprzętu RTV pod monitorami studyjnymi może wydawać się nielogiczna. Jest jednak całkowicie słuszna, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z nich w domu. Brakuje być może tylko jakiegoś stosownego wprowadzenia w to zagadnienie. Brak tego może być z powodu, że ten sklep ma również oddzielną ofertę z kategorią "głośniczki komputerowe" i ambicje, aby to także wyjaśnić. W ich "bazie wiedzy" można znaleźć teksty z tytułami np:

Mimo takich ambicji w swojej ofercie Fluid C5 podają błędną informację cenową 699 zł /szt. Chodzi z pewnością o parę. F4 oferują za 749 zł para z podaniem wyraźnie 374,50 za sztukę, co może być bardzo praktyczne, jeżeli użytkownik uszkodzi sobie jeden z nich.

Natomiast ilustracja zamieszczona w ich ofercie C5 wyraźnie wskazuje, że kupno sztuki nie ma żadnego sensu. Jest tak, bo jeden głośnik ma wzmacniacz, a drugi już nie. Oba są najprawdopodobniej spakowane w jeden karton i nikt tego nie rozdziela.



Identyczne z Fluid Audio C5 rozwiązane, ale za 899 zł. jest w Fostex PM0.4c, który ma być szerzej omówiony na blogu "Stereo i Kolorowo", lecz jakoś dziwnie powielany jest tam błąd o zastosowaniu bi-ampingu w tym produkcie, co jest podawane przez polskiego przedstawiciela Fostex i liczącego sobie przy tym aż 998,99 zł Producent podaje tylko 30W+30W i przy okazji wartość 0,05% THD przy 2W oraz ich aktualną cenę 30190 jenów (x 0,0352 zł)



Fostex wcześnie zaangażował się w ofertę dla odtwarzania muzyki z komputerem osobistym. Nie było to przypadkowe, bo legendą dla Japończyków stali się z rewelacyjnym zestawem do samodzielnej budowy głośników hi-fi. Dopiero później z sukcesem zwrócili na siebie uwagę na całym świecie przez ofertę semi-profesjonalnego sprzętu dla domowego studia nagrań. Podobnie chcieli najprawdopodobniej zaistnieć z ofertą aktywnych monitorów audio, lecz tu konkurencja już nie spała, a na czoło peletonu wchodzi kalifornijska firma.

Wyjaśnieniem fenomenu kalifornijskiej firmy może być osoba jej właściciela, który wcześniej pracował z legendarnymi markami.



Firma została założona przez inżyniera, muzyka i entuzjastę nagrań Kevina Zuccaro. Począwszy od swojej pierwszej pracy w JBL w 1990 roku, Kevin rozwijał pasję do dźwięku i uczył się budowania głośników od podstaw. W 1998 roku dostał szansę pracy w Cerwin-Vega, gdzie rozwijał produkty hi-fi oraz przenośne systemy PA, ale dopiero w 2005 roku przechodząc do M-Audio skupił się wyłącznie na aktywnych monitorach studyjnych.

JBL to obecnie marka Samsunga. Nazwa to inicjały Jamesa Bullough Lansinga (1902–1949), który udźwiękowił pierwszy film w historii kina. Legendarną firmę amerykańską z tą nazwą założył w 1946 roku.



Cerwin-Vega to nazwa pochodząca od nazwiska prof. Eugeniusza "Gene" Czerwińskiego (1927–2010). Pracując dla lotnictwa, by przełamać barierę dźwięku dla amerykańskich myśliwców znalazł rozwiązania techniczne, które miały bardzo istotny wpływ na rozwój dyskotek i kin. Własną firmę założył w 1954 roku i zaoferował światu 18"głośniki zapewniające 130 dB SPL przy 30 Hz, a w 1957 tranzystorowe wzmacniacze mocy.

M-Audio to legendarna marka kart muzycznych, gdzie m.in. silnie zaangażowano się w technologię Apple FireWire

Natomiast najprawdopodobniej to pandemia spowodowała, że w sklepie internetowym sound.pl są teraz za 1499 zł, a nie 2499 aktywne monitory referencyjne Hi-Fi - Fluid Audio CX7 z wysyłką w 24 godz. i możliwością leasingu. W tej cenie jest także wersja w kolorze czarnym

CX7 to współosiowy systemem Hi-Fi stworzony z wykorzystaniem wstęgowego głośnika wysokotonowego AMT najnowszej generacji. Głośniki wysokotonowe z przetwornikiem Air Motion Transformer ciszą się bardzo dobrą opinią w branży audio ze względu na przejrzysty dźwięk, szybki atak i wysoką wydajność. Zaprojektowana przez dr Oskara Heila, pofałdowana membrana AMT zapewnia niezwykle szybką reakcję i bardzo dobry, szczegółowy dźwięk.



Zamontowanie głośnika wysokotonowego pośrodku głośnika nisko tonowego dostarcza wszystkie korzyści wynikające z konstrukcji współosiowej. Wszystkie częstotliwości (bas i środek z woofera oraz tony wysokie z tweetera) są emitowane w przestrzeń z tego samego punktu. To zapewnia spójniejszą charakterystykę poza osią, czyli znacznie większy, optymalny obszar odsłuchowy, tzw. sweet spot, co w połączeniu z 7-calowym głośnikiem nisko tonowym o wysokiej mocy dostarcza nam bardzo potężny monitor o pełnej częstotliwości i pięknym, szczegółowym, naturalnym brzmieniu.



Specjalnie zaprojektowany wzmacniacz, dostępny w CX7 dostarcza moc 140 W i oferuje dwie opcje ustawień EQ: przełącznik Tweeter Trim i Acoustic Space, aby móc dopasować się do warunków akustycznych i pomieszczenia. Wzmacniacz ma również obszerny radiator i funkcję automatycznego wyłączania w trybie gotowości. Nowe monitory CX7 oferują komfort i dostarczają wspaniałych wrażeń HiFi. Jednak świetnie sprawdzają się również w zastosowaniach studyjnych, gdzie pożądana jest klarowność, dokładność i transparentność brzmieniowa.

Podsumowanie

Na rynku nie brak aktywnych monitorów audio, ale branża RTV jest w tym nieco zagubiona, co bezpośrednio wpływa także na użytkowników. W poprzednich wpisach na temat aktywnych monitorów audio było o produktach firm: fińskiej Genelec, polskiej APS i japońskich Fostex oraz Yamaha.