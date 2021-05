Atut z cyferkami nie zawsze istotny w ofertach: Spotify, Deezer, Tidal.

Zalety dystrybucji muzyki przez internet są oczywiste, ale nowe możliwość podporządkowane zostają masówce. To blokuje rozwój ofert ukierunkowanych na bardziej wymagających odbiorców. Im brakuje dawnego czaru zakupu płyty, chociaż internet daje w tym zakresie nieograniczone możliwości. Nie dziwi przez to, że kwitnie handel używanym winylem i najróżniejsze mity.

Melomani z długim stażem pozbywają się już swoich kolekcji na winylu. Oni, a raczej efekty ich pasji stają się odskocznią dla nowych pokoleń melomanów, którzy zaczynają delektować się muzyką i przestaje już ich fascynować oferta dostępu do 7 milionów nagrań z muzyką. Atrakcyjne przestają być również teledyski tworzone masowo w firmach, które rozkwitły w konkurencji z produkcją najbardziej bezmyślnych reklam.

Nie śledziłem nigdy rozwoju rynku z masówką muzyki w internecie i nie mam ochoty zagłębiać się w to, jak powstawał. Zainteresowało natomiast, jakie są możliwość, by optymalnie odtwarzać muzykę dostarczaną przez Sopotify, Deezer i Tidal. Nie chodzi przy tym o "włam", jak by to określił na ławeczce przed sklepem w Wilkowyjach jeden z "filozofów", którego syn jest prezentowany, jako geniusz techniczny, a ojciec twierdzi, że to po nim. Opieram się tylko na informacjach przekazywanych przez dostawców usług, by skorzystać z oprogramowania w PC dla uzyskania optymalnej jakości odtwarzania muzyki z dostępnego nagrania.

Tidal jako pierwszy reklamował swoje usługi dla bardziej wytrawnych melomanów. Miał to zapewnić m.in nowy format nagrywania. Zainteresowałem się tym i powstał przy tej okazji wpis, gdzie brałem pod rozwagę możliwości z ASIO i WASAPI. Tym tropem nie kierował się jednak ten dostawca muzyki w internecie i ważniejsze dla niego jest dostosowanie się do rynku masowego. Pojawiły się 2 oferty i w tej drugie znalazło się niejasne nawiązanie marketingowe do tematu z nagraniami we własnym formacie.

Subskrypcja HiFi oferuje dostępne wyłącznie w Tidalu rozszerzone formaty audio, takie jak nagrania Master Quality Authenticated (MQA) i Dolby Atmos. MQA zapewnia doskonałą jakość odsłuchu, pozwalając cieszyć się muzyką zgodnie z zamierzeniami artystów, tak jak nagrali ją w studiu. Dolby Atmos z kolei zapewnia słuchaczom przełomowe doznania dzięki przestrzennej formie dźwięku. Osoby korzystające z subskrypcji HiFi same wybierają, w jakiej jakości słuchają muzyki: normalnej, wysokiej, HiFi czy Master. Mogą także zróżnicować wybór podczas korzystania z Wi-Fi oraz danych komórkowych.

Nie wynika z tego nic, co zachęca, by poświęcić czas na testy. Nie zmienia tego notka o wyższych ambicjach Tidal, która pojawiła się 12 listopada 2020



Tidal wciąż pracuje nad rozwojem swojej aplikacji oraz udostępnia użytkownikom nowe funkcje. Kolejnym etapem jest zwiększenie liczby utworów dostępnych w najwyższej jakości dźwięku MQA.

MQA pod kierownictwem Boba Stuarta, który w tym roku został pierwszym inżynierem dźwięku z nagrodą Prince Philip Award od Królewskiej Akademii Inżynierii, oferuje pionierskie rozwiązania w zakresie całkowicie nowego sposobu kodowania cyfrowego dźwięku, stworzonego w oparciu o to, w jaki sposób ludzie słyszą. Kluczowe w technologii MQA jest zapewnienie słuchaczom dokładnie takiego nagrania, jakie powstało w studiu. Ponadto MQA rozwiązuje problem sprawiający, że po przekształceniu dźwięku analogowego w cyfrowy, niektóre brzmienia słychać w nienaturalny sposób. To właśnie dzięki temu MQA pozwala na odsłuch w najwyższej możliwej jakości.

Spotify hi-fi to zapowiedź oferty. Najbardziej przekonywująca w tym anonsowaniu była wypowiedź artystów. Spowodowała, że zamieściłem wpis o ewentualnych możliwościach z wtyczką foobar2000 dla Spotify. Temat wydaje się być jednak w pierwszej kolejności trikiem marketingowym. Jest duże prawdopodobieństwo, że wykluje się z tego jakaś forma większego uzależnienia użytkowników. Niemniej już teraz są udostępniane 2 różne strumienie do odtwarzania z przeglądarką internetową, czyli w trybie webplayer. Strumienie udostępniane są z aac. Jeden z 128, a drugi z 256 kbps. Można do tego skonfigurować w PC oprogramowanie, by uzyskać optymalną jakość odtwarzania muzyki. Natomiast o reklamowanej ofercie hi-fi trudno jeszcze coś powiedzieć.

Deezer hi-fi istnieje już jakiś czas. Zwróciłem na to uwagę dopiero przez komentarz pod wpisem o Spotify. W ofercie dostawca przekazuje bardzo jasną deklarację, że najprościej jest odtwarzać muzykę z ich strony internetowej. To zachęca, by skonfigurować sobie w domu PC dla optymalnego odtwarzania muzyki z tego serwisu. Czytelność oferty może wynikać z faktu współpracy z wieloma poważnymi partnerami na rynku. Są wśród nich również producenci markowego sprzętu RTV, co daje rodzaj gwarancji, że serwis nie "wymyśli" sobie jakieś funkcji, która utrudni korzystanie ze strumienia, by z optymalną jakością odtwarzać muzykę.

Strategia obsługi klienta przez dostawcę strumienia nie jest jednak gwarancją, że można będzie zawsze korzystać bezproblemowo z ich usług. W Chinach funkcjonuje system cenzury treści, która zostaje udostępniana obywatelom tego kraju. Rosja ma takie same ambicje, lecz do tego brakuje tam jeszcze skutecznej technologii. Podobne zakusy ma wiele mniejszych państw, gdzie brak stosownej technologii powoduje toporne działania, które w szerszym zakresie zakłócają różne usługi w internecie. Blokadę serwisu z muzyką może więc spowodować tam niewygodny dla polityków artysta.

W Polsce blokady Internetu wydają się nierealne, ale nie należy zapominać, że w publicznym radiu powróciło już cenzurowanie artystów. Z tego powodu na antenie Trójki nie ma już kilku legendarnych programów muzycznych. Nie można przez to wykluczyć, że podobnie może się stać z muzyką z internetu, gdy pojawi się tylko skuteczna w tym zakresie technologia. Pretekstów prawnych tu nie zabraknie, bo z tantiemami nic nie jest jasne, a wielu artystów w Polsce z powodu pandemii silnie uzależniło się od polityków. W efekcie tego mogą stać się także wygodnym narzędziem, by politycy mogli wpływać na serwisy z muzyką.

Podsumowanie

Własna kolekcja jest nadal jedyną gwarancją, że można się bezproblemowo relaksować z muzyką, która nam najlepiej pasuje. Teraz w tym celu nie potrzeba już zajmujących wiele miejsca płyt winylowych, czy srebrnych krążków.