Brytyjska oferta koaksjalna w cenie od 200 Euro kusi niejednego melomana
26.08.2022 06:31

W sklepach muzycznych od dłuższego już czasu jest oferta z nazwą Tannoy Gold, a w niej 3 modele aktywnych monitorów z współosiowym przetwornikiem elektro-akustycznym. Wydawać się może, że ta marka jest z Azji. Nic bardziej błędnego. To marka brytyjska.

Angielskojęzyczna Wikipedia podaje, że: "Tannoy Ltd is a British manufacturer of loudspeakers and public address (PA) systems. The company was founded by Guy Fountain in London, England, as Tulsemere Manufacturing Company in 1926".

Inne hasło w Wiki podaje, że "In Britain any PA system is sometimes colloquially referred to as a Tannoy, after the company of that name, now owned by TC Electronic Group, which supplied many of the PA systems used previously in Britain". Podobnie odkurzacz w j. pol jest nadal dla wielu osób elektroluksem. Natomiast ksero dorobiło się tylko rozbudowy swojej nazwy i Wikipedia w j.pol. uprzejmie wyjaśnia, że dla nazwania urządzenia kopiującego używamy starożytnej greki, by jako "suchą" scharakteryzować nowoczesną technologię "fotograficzną", czy bardziej precyzyjnie "fotostatyczną".



Tannoy w swojej witrynie zamiescił także fotkę, która pokazuje Winstona Churchilla korzystającego z ich systemu nagłośnieniowego i jest wyjaśnienie: "Tannoy delivers public address systems for famous sporting and state events, as well as for the Ministry of Defense during wartime".

Zamieszczone zdjęcie sklepu firmowego w połowie ubiegłego wieku i cytowane "referencje" mają podkreślić, że nie chodzi o przypadkowo znalezioną ofertę w internecie lub lokalnym markecie. Jest to przy okazji ciekawsze od dzielenia się zachwytem z powodu rozpakowywania produktu, co jest zalecane w samouczkach dla blogerów i ma ukierunkować emocje czytających, by wzbudzić w ich podświadomości chęć posiadania tego czegoś. Sugestia z "rozpakowaniem" na początku blogowego wpisu ma również zadziałać na emocje piszącego, bo mając "w posiadaniu" jakiś produkt, nie będzie się publicznie chwalić "zdobyciem" czegoś przeciętnego i automatycznie spróbuje przedstawić mniej lub bardziej sensowne zalety tego, co mogło powstać w opraciu o biznesplan sporządzony na szybko w laptopie jakiegoś urzędnika dzialu marketingu.



Niniejszy wpis ma pokazać, że można w zależności od oczekiwań i przy ogólnodostępnym pułapie cen całkowicie świadomie wybrać sobie atrakcyjny produkt w ramach jednej marki. Chodzi o produkty w cenie 200 - 300 Euro. Z tą marką oferowane są nadal produkty z dużo wyższej półki hi-end, ale absolutnie nie o to chodzi w tym wpisie.



Z bezpośrednim nawiązaniem do testów branżowego czasopisma Estradia/Studio Jarosław Stubiński ponad 2 lata temu opisał relatywnie niedrogi głośnik Tannoy Gold z 6,5 calowym przetwornikiem współosiowym Dual Concentric i przy tej okazji podzielił się również bardziej ogólną uwagą:

Nikt nie ma wątpliwości, że do końca lat 90. minionego wieku głośniki i zestawy głośnikowe Tannoy charakteryzowały się najwyższą jakością, ciesząc się wysokim prestiżem w środowisku zawodowców. Monitory zbudowane w oparciu o przetworniki współosiowe Dual Concentric, a zwłaszcza ich wersja Gold z końca lat 70., do dziś są uważane za jedno ze szczytowych osiągnięć w zakresie profesjonalnych głośników.

Ta uwaga dotyczy nie tylko konkretnej wersji z oferty Tannoy Gold, bo to był przez lata bardzo bogaty "program" z zaawansowanymi konstrukcjami. Teraz z perspektywy czasu można na ich przykładzie lepiej zrozumieć, jak wyglądał rozwój technologii dla odtwarzania muzyki i jakie ówcześnie dawały możliwości.



Konstrukcje tubowe miały istotne znaczenie w rozwoju nie tylko oferty Tannoy. Na ilustracji powyżej widać rozwiązanie, w którym "tuba" jest przed i za membraną współosiowego przetwornika elektro-akustycznego. Niezbędny jest do tego wyjątkowy kunszt stolarski. Taki rzemieślniczy produkt nie może mieć przystępnej ceny. Wówczas było to jednak bardziej ekonomiczne od jeszcze droższych rozwiązań lampowych we wzmacniaczach. Teraz praktyczne znaczenie tych stolarskich ekwilibrystyk ucieka uwadze i postrzegane są, jako ekstrawagancka produkcja. W związku z tym nie jest dziwne, że nieznającym dobrze tematu takich rozwiązań może być trudno, by znaleźć rzetelną informację o tym. Nie zaskakuje nawet, że to zagadnienie zostało nieco dziwnie sklasyfikowane w polskojęzycznym słowniku hi-fi i zawiera dość ogólną informację, którą rozpoczyna zgrabne, chociaż dla znającego temat dość kryptyczne podsumowanie:

Głośnik tubowy skonstruowany jest w ten sposób, że emitowany przez niego dźwięk promieniowany jest na zewnątrz przez rozszerzającą się w sposób regularny tubę. Kształt samej tuby, konstrukcja membrany, konstrukcja układu magnetycznego mogą być silnie zróżnicowane. W porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami promieniującymi bezpośrednio do otoczenia, głośniki tubowe wyróżniają się wyższą sprawnością oraz węższą, dokładniej kontrolowaną charakterystyką kierunkową.

Jedną z bardzo wielu konstrukcji Tannoy Gold widać na zdjęciu powyżej i pokazuje przy okazji, że w tej ofercie zawarta jest duża troska, by w domu kupującego zalazł się wyjątkowo prestiżowy produkt. Na bokach frontu widoczne są wąskie paski. Są to "wyloty" tuby pracującej z tyłu membrany. Są elegancko zamaskowane szarą tkaniną, co ma nie tylko zalety estetyczne, ale także akustyczne. To miły dla oczu i uszu szczegół, który był jednocześnie konieczny w tym przedziale cenowym. Było ich znacznie więcej, a każdy był dodatkowym kosztem w produkcji i niejednokrotnie dość sporym.



Koszta zwiazane z produkcją rzemieślniczą eleganckich rozwiązań tubowych nie były jedynym problemem. Takie rozwiązania zajmowały dużo miejsca w domu, co w erze mono mogło być do zaakceptowani dla sporego grona użytkowników. Znacznie gorzej było, gdy pojawiła się stereofonia i potrzebne dla niej 2 głośniki. Na dodatek w latach 70 była jeszcze na horyzoncie kwadrofonia, co oznaczało czterokrotny wzrost kosztów i potrzebnego miejsca w domu.

Intensywnie szukano przez to rozwiązań z przetwornikiem współosiowym w mniejszej obudowie i rozwój ukierunkowano na konstrukcje typu bass reflex, których produkcja jest bardziej ekonomiczna. Było to możliwe, bo jednocześnie tańsze stały się wzmacniacze dla właściwego wysterowania przetworników elektro-akustycznych i w tym największą zasługę miały tranzystory. Dawało to możliwość znacznej redukcji kosztów produkcji, transportu i magazynowania.

Rozwiązania dla głośnika współosiowego wymagają jednak szczególnej precyzji. Słabiej mogły się przez to sprawdzić w produktach z ekonomicznymi rozwiązaniami dla bass reflex oraz tanimi wzmacniaczami. W polskojęzycznym haśle Wikipedii słusznie została zwrócona uwaga:

Obudowa typu bass reflex jest skomplikowanym układem rezonansowym i wymiary tunelu muszą być poparte obliczeniami i symulacjami, do których potrzebne są parametry głośnika. Obudowa tego typu ma swoją częstotliwość rezonansową, zwaną również strojeniem portu (Fb), która jest wyliczana dla konkretnego typu głośnika niskotonowego.



W złotej erze hi-fi z królującą kasetą kompaktową pojawił się model Litle Gold Monitor. Był kompaktową konstrukcją typu bass reflex i zyskał wysokie oceny użytkowników. Posłużył przez to za wzór dla współczesnej oferty i nieprzypadkowo został wspomniany w branżowym czasopiśmie Estrada/Studio. Tam 25.05.2020 podana została cena testowanego modelu 2 tys. zł za parę. Wyszukiwarki podają inną cenę, która jest niższa, ale za szt., co w sklepach muzycznych stało się już normą dla wszystkich marek. Te ceny są podobne z sugestią producenta 200 - 300 Euro.



Litle Gold Monitor stał się kultowym modelem dla wytrawnych melomanów w Azji, którzy upodobali sobie to rozwiązanie z lat 70, bo charakteryzuje je mały rozmiar i wysoka jakość odtwarzania muzyki. To klasyczne rozwiązanie z pasywnymi zwrotnicami sprawdza się najlepiej z zaawansowanymi wzmacniaczami, co stworzyło specyficzną symbiozę. Japońscy producenci wzmacniaczy chętnie prezentują z tymi kompaktowymi głośnikami swoje najbardziej zaawansowane konstrukcje. Tak mogą najlepiej zaprezentować zalety swoich konstrukcji.

Ponadczasowe zainteresowanie modelem Tannoy Gold spowodowało, że w cenie dostępnej dla znacznie szerszego grona użytkowników powstała nowa oferta z tą nazwą. Zastosowano w tym celu współczesne rozwiązania elektroniczne, które zapewniają optymalną pracę usprawnionych przetworników współosiowych Dual Concentric. Imponujący rozwój tego rozwiązania z przetwornikiem współosiowym, który zaoferowano już w 1947 roku, pozwala od lat oferować nowe konstrukcje głośników w bardziej atrakcyjnych cenach.



Michał Sommerfeld w 2016 roku poruszył w szerszym tekście temat związany z ofertą Dual Concetric i podane jest tam m.in. wyjaśnienie dot. przesunięcia fazowego:

Na obrazku widzimy ERROR jako różnicę źródła dźwięków. W starszych konstrukcjach głośnik wysokotonowy umieszczano za magnesem głośnika niskotonowego. Rozwiązanie to wywoływało jednak przesunięcie fazy między tymi źródłami. Technologia Tannoya Dual Concentric niweluje ten błąd, umieszczając oba źródła dźwięków w tym samym punkcie przestrzeni.

Najnowsza oferta Tannoy z legendarną nazwą stylizowana jest na Litle Gold Monitor, ale obudowy są znacznie mniejsze. Wbudowana w nich elektronika pozwala precyzyjnie skonfigurować konstrukcję każdego z 3 modeli. Zapewniają to aktywne filtry i wzmacniacze pracujące w tradycyjnej klasie AB, które mają właściwe do tego chłodzenie oraz zasilanie, co było już ogólnie poruszone w wielu wcześniejszych wpisach. Klasyfikację wzmacniacza wyjaśnia bliżej np Wademecum Audio i jest tam podane m. in.



O klasie pracy wzmacniacza decyduje konfiguracja prądów przepływających przez stopnie wyjściowe. Ten sam układ może być zarówno wzmacniaczem w klasie A jak i AB, zależnie od ustalonych prądów spoczynkowych. Jest to kwestią odpowiedniej regulacji układu.

Dwa większe modele w aktualnej ofercie Tannoy Gold mają w każdym głośniku wzmacniacze o łącznej mocy 300 W, a w najmniejszym tylko 200. We wszystkich możliwe jest jednoczesne podłączenie 2 źródeł audio. Obsługuje je inteligentny układ detekcji sygnału z praktyczną funkcją przełączenia głośnika w energooszczędny tryb uśpienia, gdy system nie jest używany, czyli jest również przyjazny dla środowiska, co przy wzrastających kosztach energii daje dodatkowe korzyści. Posiadają również stereofoniczne gniazdo mini jack, które ma funkcję "przekazania sygnału" do kolejnego głośnika, co bardzo ułatwia instalację ze współczesnym sprzętem, który nie jest z oferty RTV. Prosty przełącznik określa w danym głośniku, który kanał ma odtwarzać - prawy, czy lewy.



W aktualnej ofercie Tannoy Gold są najnowsze rozwiązania Dual Concentric, które są także stosowane na potrzeby ofert hi-end. Producenta nie stać przecież, by tworzyć skansen dla archaicznych rozwiązań. Opisy tych rozwiązań, które udostępniane są w j. pol. mogą być jednak trudne do rozszyfrowania.



Producent ma uniwersalne wyjaśnienie z ilustracją powyżej, która pokazuje ograniczenia tradycyjnych rozwiązań - nawet z korektą charakterystyki fazowej. Uwzględnione jest generowanie dźwięku z poszczególnych przetworników elektro-akustycznych w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz dla różnych częstotliwości. W tym temacie jest wiele wyjaśnień w j. ang., a kwintesencja jest chyba w cytacie fragmentu tekstu producenta:



Discrete driver speaker systems using non-coaxial sources have an inherent design flaw in that each drive unit is an acoustic source of its own. While the components are physically aligned on one axis, they are displaced in source and can only be coherent at one specific listening point. When delays are applied to compensate for driver alignment, signals can only be aligned along a narow listening plane on one axis. Even systems with ratatable horns suffer from a significant 'suck-out' in the crossover region, and no amount of DSP processing can correct this phenomenon. The constant directivity characteristic of the Dual Concentric overcomes such time alignment problems

W nowej ofercie Tannoy Gold najkorzystniejszą inwestycją jest najdroższy model, o ile jest dla niego miejsce. Kosztuje o połowę więcej od najmniejszego, co przy ich cenach nie jest zbyt dużą różnicą. Producent deklaruje z 8 calowym przetwornikiem: "Maksymalny SPL: 110 dB" i tak samo dla tylko 6,5 w tańszym głośniku. Istotniejsze znaczenie przy wyborze mogą więc mieć wymiary 429 x 274 x 336 mm lub 357 x 221 x 288. Najmniejszy model ma wymiary 294 x 183 x 252, czyli wyskokość kartki A4 oraz "Maksymalny SPL: 107 dB".

Są oczywiście także różnice w granicy pasma przenoszenia niskich częstotliwości i są to: 40, 46 i 49 Hz w widełkach +/- 10 dB, a w bardziej rygorystycznym wykresie +/- 3 to 54, 65 i 70. Te wartości są mierzone w pomieszczeniu testowym, które spełnia warunki, by wykresy nadawały się dla porównań z innymi produktami. W każdym innym pomieszczeniu te wartości ulegają zmianą niezależnie od marki i modelu głośnika.

W tych 3 modelach z różnymi rozmiarami obudowy zachowano perfekcyjnie tą samą proporcję wylotu bass reflex, co nie jest istotne dla dźwięku, ale pokazuje, jak duża jest w tych konstrukcjach dbałość o szczegóły. Widać, że producent optymalnie wykorzystuje możliwości właściwego skonfigurowania każdej z tych konstrukcji. Fuszerka się im zupełnie nie opłaca.

Producentem jest holding założony i zarządzany przez Szwajcara Uli Behringera z własnym centrum produkcyjnym na Filipinach i ukierunkowaniem na sprzęt dla profesjonalnych odbiorców. Początkowe koszta rozwoju Dual Concentric zostały już dawno temu zamortyzowane i nie obciążają teraz ceny produktu z najnowszymi rozwiązaniami,

Zastosowanie nowoczesnej technologii w konstrukcji i przy produkcji powoduje, że Tannoy Gold stał się dostępny w klasie cenowej dla szerszego grona użytkowników.



Podsumowanie

Najlepiej jest przy wyborze głośników kierować się prostą praktyką, że większa powierzchnia membrany przetwornika elektro-akustycznego sprawniej radzi sobie z niższymi częstotliwościami. Nie każdy jednak chce przeznaczyć w domu stosowną ilość miejsca na większe głośniki, więc może sobie wybrać mniejszy model. Powodem może być mniejsza powierzchnia mieszkania, gdzie w pełni starcza poziom natężenia dźwięku z niższymi częstotliwościami, które wygeneruje tańszy model głośnika. Niewielka różnica cen poszczególnych modeli Tannoy Gold jest wskazówką, że żaden nie jest tylko bezmyślnym kompromisem. Wysokie tony zawsze są generowane przez stabilny przetwornik z tytanu, a wzmacniacze zasilane są stosowną ilością amperów.

PS po komentarzach

W tekście jest już wspomniane, że trudno o informacje dotyczące kostrukcji głośników i nie zaskakuje, że ktoś w komentarzach pomylił TL z "tubą". Szkoda tylko, że korygująca odpowiedź została skasowana, co świadczy o wyjątkowym braku szacunku do czytelników. Koncepcja TL i "tuby" jest inna, chociaż dla laika wygląda to podobnie. W skasowanej odpowiedził było proste wskazanie do informacji w Wikipedii. Bardziej dokładne wyjaśnienie wymaga oddzielnego wpisu. W j.pol. terminologia w tym zakresie nie jest dostatecznie precyzyna i łatwo o nieporozumienie w treści redagowanej dla szerokiego grona czytelników.