5 trendów technologicznych, które odmienią nasze życie w 2023 roku
02.01.2023

2023 rok będzie wyjątkowy, jeżeli chodzi o technologię. Dzięki nowym rozwiązaniom i produktom nasze życie będzie znacznie wygodniejsze.

12 miesięcy to w sferze technologii naprawę dużo czasu. Dzisiejszy świat zmienia się na naszych oczach i nowe możliwości pojawiają się tak naprawdę z dnia na dzień. Czas niezbędny na adaptacje innowacji jest dziś bowiem bardzo krótki, a technologie ułatwiające codzienne zadania bardzo szybko są w stanie zdobyć globalną popularność. W ciągu minionego roku zdarzyło się bardzo wiele rzeczy, które, co bardziej niż pewne, ukształtują to, jak będzie wyglądało nasze życie w 2023.

Coraz szybszy internet oraz coraz większe zużycie danych

Dla osób, które wychowały się na początku lat 2000, dzisiejsze możliwości, które oferuje współczesna technologia, są wręcz magiczne. Nie ma dziś żadnego problemu, by w naszym domu zagościł światłowód, który może przesyłać dane z prędkością przekraczającą 1 Gbit/s, a do tego sieć Wi-Fi 6 może spokojnie rozdysponować tę prędkość pomiędzy domowe urządzenia.

Dodatkowo w naszym kraju na dobre rozgościła się już sieć 5G, liczba sprzedawanych telefonów zdolnych do jej obsługi jest dziś wręcz ogromna, a cena tych urządzeń spadła już poniżej 1000 zł. Co więcej, UKE właśnie zaczyna przygotowywać aukcje na częstotliwości „prawdziwego” 5G, więc możemy spodziewać się, że niesamowicie szybkie prędkości transferu i niskie opóźnienia niedługo będą także udziałem dużej części osób posiadających urządzenia mobilne.

Co to zmienia? Przede wszystkim daje nam to większe możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie, konsumpcje i transfer treści przez sieć. Coraz więcej osób może sobie pozwolić na pracę z domu, ponieważ nawet olbrzymie pliki, które wcześniej wymagały bycia w tym samym budynku co serwery, na których są przechowywane, dziś mogą być wygodnie przesłane przez sieć. Dodatkowo obserwujemy wzrost zainteresowania różnego rodzaju hobby, które wymaga właśnie pobierania olbrzymich ilości danych. Mowa tu, chociażby o modelingu z wykorzystaniem drukarek 3D, gdzie mamy do czynienia z ciężkimi i złożonymi assetami, czy amatorskie animacje w takich programach jak Blender.

Chatboty i rozwój sztucznej inteligencji

Chyba nikt nie zaprzeczy, że rok 2022 stał pod znakiem rozwoju sztucznej inteligencji. Na początku roku nikt prawdopodobnie nie uwierzyłby, że w grudniu programy takie jak Midjourney będą w stanie wygenerować realistyczne obrazy tylko na podstawie wpisanych słów kluczowych i co więcej – będą one tak przekonujące, że zostaną zakazane na konkursach artystycznych. Co więcej, grudzień to też miesiąc, w którym social media opanował inny trend, a więc – rysowane przez sztuczną inteligencję portrety.

To wszystko otwiera dyskusję na temat tego, jak sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w kolejnych miesiącach. Jednym z miejsc, w których najwięcej obecnie dzieje się w temacie AI jest strefa chatbotów, które dzięki wykorzystaniu algorytmów stają się dziś tak naprawdę rozbudowanymi asystentami. Dzięki temu, że technologia idzie do przodu, dziś jesteśmy w stanie stworzyć coraz lepsze silniki przetwarzania języka naturalnego, a dzięki coraz bardziej złożonym algorytmom uczenia maszynowego boty są w stanie dać precyzyjniejsze i bardziej rzeczowe odpowiedzi oraz wchodzić w interakcje w zupełnie nowe sposoby. Dzięki temu możemy się spodziewać, że w niedługim czasie boty mogą zacząć pojawiać się nie tylko na infoliniach, ale także być implementowane przez zupełnie nowe gałęzie biznesu.

Praca i nauka zdalna - coraz coraz większa popularność webinarów

Tak jak już zostało wspomniane wcześniej – dzięki superszybkiemu połączeniu internetowemu coraz więcej rzeczy można robić z domów. Dzięki istniejącym narzędziom możliwe jest bardzo łatwe prowadzenie szkolnych zajęć zdalnie, a praca z domu stała się po pandemii trendem numer jeden, jeżeli chodzi o dodatkowe benefity oferowane przez pracodawców. Platformy, których popularność znacznie wzrosła w latach 2020-2021 wciąż się jednak rozwijają i dziś wiele osób zaczyna doceniać ich potencjał na naprawdę różnych polach.

Spotkania online i webinary zostały z nami jako najprostszy i najłatwiejszy sposób na przekazywanie i pozyskanie wiedzy, dlatego nawet, jeżeli nie ma dziś przymusu wynikającego z reżimu sanitarnego, wiele podmiotów decyduje się na ten sposób spotkania, przy aprobacie odbiorców. Chcąc uczestniczyć w konferencji nie trzeba dziś podróżować wielu kilometrów i poświęcać na to sporo czasu, gdy ten sam zakres wiedzy i informacji można otrzymać pozostając w domowym zaciszu. Statystyki platform do webinarów, takich jak chociażby Clickmeeting, pokazują jasno, że w kolejnym roku możemy się spodziewać rosnącej popularności takich właśnie narzędzi.

Technologie na zdrowie

Na szczęście w rzeczywistości postpandemicznej coraz większy odsetek osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest codzienne dbanie o swoje zdrowie. Większe zainteresowanie sportem, dietą czy odpowiednim balansem pomiędzy pracą a życiem prywatnym to ważne aspekty tego procesu. Równie ważna jest natomiast rezygnacja z tego, co aktywnie szkodzi naszemu zdrowiu. Jednym z przykładów jest tutaj palenie papierosów, czyli nałóg, który w Polsce dotyka około 8 milionów palaczy oraz 14 mln osób cierpiących z powodu skutków biernego palenia. W rezultacie 1 na 5 wszystkich zgonów w naszym kraju można przypisać paleniu.

W różnych krajach stosuje się różne strategie walki z tymi nałogami. Natomiast obecnie coraz większą popularność w rozwiniętych krajach zyskuje podejście oparte o ograniczanie szkodliwości tego nałogu. Jest tak ponieważ coraz więcej niezależnych badań pokazuje, że w tym wypadku współczesna technologia daje bardzo duże szanse na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją tytoniu. Trzeba bowiem wiedzieć, że w tym wypadku to przede wszystkim substancje smoliste obecne w dymie powstającym w procesie palenia tytoniu, odpowiadają za szkody, jakie palacze wyrządzają sobie i osobom w swoim otoczeniu. Alternatywą w tym wypadku są podgrzewacze, które uwalniają z tytoniu aerozol nikotynowy, a nie wspomniane substancje smoliste. Dzięki temu systemy podgrzewania tytoniu (THS) są zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia. Z tego też powodu, w niektórych krajach, są nawet stosowane w terapii rzucania palenia. Dziś dostęp do zamienników papierosów jest bardzo łatwy i każdy palacz może spróbować podgrzewacza jako pierwszego kroku do tego, żeby mniej szkodzić sobie i innym. Oczywiście, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest całkowite i natychmiastowe rzucenie nałogu, a alternatywy są dla tych, którzy wiedzą lub boją się, że nie poradzą sobie z tym wyzwaniem z marszu.

Smartwatche przydatne dla wszystkich

Dziś, jeżeli szukamy nowego smartfona, mamy wybór spośród różnych opcji. Są smartfony klasyczne, wzmacniane, dla seniorów, dla dzieci – po prostu multum opcji dzięki którym każdy wybierze coś dla siebie. Tymczasem na rynku smartwatchy ten wybór był bardziej ograniczony. Na szczęście teraz to się zmienia, ponieważ na rynku pojawili się producenci, którzy zaczęli dostrzegać, że różnym ludziom przydadzą się różne gadżety, które z pewnością ułatwią im życie.

Biorąc za przykład dzieci – smartwatch jest w tym wypadku narzędziem, które bardzo pomoże, zarówno dziecku jak i rodzicom. Dzięki takiemu urządzeniu rodzice będą mieli bardzo łatwy kontakt z podopiecznym a także – będą wiedzieli, gdzie jest dzięki wbudowanej funkcji GPS. Podobnie z osobami starszymi, dla których z kolei monitorowanie pracy serca czy natlenienia krwi może być bardzo przydatne w zachowaniu dobrego zdrowia. W obu przypadkach kluczową funkcję odgrywa konstrukcja urządzenia i interfejs. Ten musi być bardzo intuicyjny w obsłudze, a dostęp do wszystkich funkcji nie może być utrudniony, by osoby, które go noszą, poradziły sobie z jego obsługą.

To oczywiście tylko część trendów, z którymi spotkamy się w kolejnym roku. Jednak już nawet powyższe przykłady pokazują, że nadchodzący, 2023 rok, będzie pod kątem technologii jednym z ciekawszych.