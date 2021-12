Firma Blackview zaczynała jako marka tworząca wytrzymałe smartfony w rozsądnej cenie dziewięć lat temu. Obecnie oprócz telefonów, w portfolio znajdują się inne produkty, takie jak laptopy, słuchawki, inteligentne zegarki i tablety. Już w listopadzie planowana jest premiera trzech kolejnych tabletów budżetowych o nazwach Tab 11, Tab 6 i Tab 6 Kids. A oto garść informacji o nowościach.

Tab 11 - co to takiego?

Według Blackview, Tab 11 jest pozycjonowany jako nowy flagowy tablet i oczekuje się, że będzie zupełnie inny od swojego poprzednika zarówno od wewnątrz na zewnątrz.

Jeśli chodzi o sprzęt, Blackview wydaje się starać ulepszyć swój ekran tabletu, ponieważ oczekuje się, że Tab 11 będzie miał wyświetlacz 2K o przekątnej 10,36 cala. Ponadto Tab 11 będzie świadkiem postępu technologicznego, jaki marka Blackview dokonała w zakresie baterii, ponieważ zmniejszyła pojemność baterii tabletu do 6580 mAh, jednocześnie oferując taki sam czas pracy jak Tab 10, który jest wspierany przez baterię 7480 mAh.

Co więcej, w porównaniu ze swoimi poprzednikami, Tab 11 podwoi swoją pamięć - zostanie wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Sercem urządzenia jest procesor Blackview Unisoc T618, który może okazać się szybszy od Qualcomm 660 i MediaTek P70.

Poza tym Blackview zaktualizuje system w Tab 11 do Doke OS_P 2.0 w oparciu o Android 11, oferując liczne aplikacje Doke, które można było zobaczyć w poprzednich telefonach Blackview, ale jest też pewna nowość - Notatki, które pozwalają użytkownikom robić notatki w formie audio lub obrazu. Doke OS_P 2.0 oferuje również obsługę podzielonego widoku dla łatwiejszej wielozadaniowości.

Aby wprowadzić innowacje w wyglądzie tabletu, Blackview oferuje Tab 11 w trzech kolorach, z których najbardziej atrakcyjny jest Teal Green. Użytkownicy zobaczą również zmiany w konturze tabletu, który ma proste krawędzie, dzięki czemu Tab 11 bardziej przypomina iPada Pro.

Certyfikat Widevine L1

Blackview otrzymał wiele udoskonaleń dotyczących poziomu Widevine swoich tabletów od czasu wprowadzenia na rynek swojego ostatniego modelu. Dlatego firma znana z szybkiego reagowania na potrzeby użytkowników zdecydowała się zaktualizować swoje nowe urządzenie Tab 11 do poziomu Widevine L1. Ale co to takiego i jak to wpływa na korzystanie z tabletu?

Przede wszystkim Widevine to popularny DRM, co przekłada się na zarządzanie prawami cyfrowymi. DRM to zabezpieczenia, z których korzystają usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Disney+ i HBO, Disney+, Prime Video, Hulu i inne, aby chronić swoje treści przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem bez licencji. A Widevine DRM obsługuje wiele poziomów jakości przesyłania strumieniowego w oparciu o poziomy bezpieczeństwa urządzenia. Istnieją trzy poziomy zabezpieczeń, Widevine L1, Widevine L2 i Widevine L3. L3 umożliwia odtwarzanie treści tylko w 480p, L2 w maksymalnie 540p, a L1 w najwyższej możliwej rozdzielczości.





[ 1 / 3 ]

Oznacza to, że Tab 11, certyfikowany przez Widevine L1, jest całkowicie zdolny do dostarczania treści wideo HD lub Ultra HD dla swoich użytkowników. Z Tab 11 w ręku użytkownicy mogą rozkoszować się najnowszymi serialami.

Czy jesteście przekonani? Zanim podejmiecie decyzję, chyba warto poznać cenę, prawda? Obecnie cena Blackview Tab 11 to 169.99 dolarów. Co o tym sądzicie?